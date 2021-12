Is het een goed idee dat het Rijksmuseum nu een Rembrandt aankoopt, waar de overheid 150 miljoen euro aan bijdraagt? In de politiek en de kunstwereld klinkt gemor.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De door het Rijksmuseum aangekondigde aankoop van het zeventiende-eeuwse portret De Vaandeldrager van Rembrandt heeft tot de nodige commotie geleid. Zowel wat betreft de kosten als de keus voor dit kunstwerk. De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft met andere linkse fracties de regering opgeroepen nu óók 150 miljoen euro te investeren in cultuurmakers, onder het motto: 'Straks hebben we wél een Rembrandt, maar geen culturele en creatieve sector meer.'

Directeur van het Frans Halsmuseum in Haarlem, Ann Demeester, steunt het initiatief van GroenLinks. "In tijden van crisis extra investeren in kunst is goed, ook al lijkt dat niet meteen logisch. Maar als je investeert in oude meesters als Rembrandt, doe dat dan ook in degenen die zelf of indirect voor nieuwe vormen van artistiek meesterschap zorgen."

'Zorg ook voor de Rembrandts van morgen'

Marianne Versteegh, algemeen secretaris van de belangenvereniging voor de culturele sector Kunsten '92, sluit zich daarbij aan: "Fantastisch, die Vaandeldrager. Maar doe ook iets voor al die zzp'ers in de kunst. Het moet én én zijn: de overheid koopt een belangrijk kunstwerk voor de lange termijn, maar denkt ook aan de huidige generatie kunstenaars. Zij kunnen de Rembrandts van morgen zijn, daar moet je voor willen zorgen." Versteegh wijst erop dat culturele instellingen nu wel noodsteun krijgen, maar zzp'ers in de kunst niet. "Zij worden doorverwezen naar de Wet Bijzondere Bijstand. Terwijl het allemaal mensen zijn met in principe goedlopende eenmansbedrijven."

Wie het vooral een conservatieve aankoop vindt, is Olav Velthuis, bij de UvA expert op het gebied van de kunsthandel. "Je kunt je afvragen of Nederlandse musea, waar al veel Rembrandts hangen, er voor dit torenhoge bedrag nog een bij moeten hebben. Ook weet ik niet of Rembrandt nog steeds een symbool is van onze nationale identiteit, die inmiddels toch wat multicultureler is. Zien Nederlanders van nu Rembrandt nog wel als symbool van Nederland? Daar twijfel ik aan. In de kunstwereld is al lang een debat gaande of de canon die we in 150 jaar hebben opgebouwd aan herziening toe is. Sinds de jaren zeventig worden er al vragen gesteld over de mannelijkheid van de canon. Zien we genoeg vrouwelijke kunstenaars, zijn er vrouwen zichtbaar op kunstwerken? En hoe zit dat met mensen met een migratieachtergrond?"

Een modern kunstwerk geschilderd door een vrouw

Voormalig directeur van het Amsterdamse Stedelijk Museum en columnist bij De Groene Amsterdammer Rudi Fuchs beziet de kwestie het liefst met een kunsthistorische blik. Vanuit dat oogpunt vindt hij De Vaandeldrager een 'totaal overbodige aankoop'. De prijs is volgens hem op zich niet relevant: "Een straaljager is ook duur. Maar het is wel een merkwaardige bevoordeling van het Rijksmuseum ten opzichte van andere musea." Dat de aankoop in coronatijd plaatsvindt, maakt niet uit, stelt hij, 'dat zijn we over vijf jaar weer vergeten. Tijdens de Spaanse griep, honderd jaar geleden, werden er ook Picasso's aangekocht.'

Maar, zegt Fuchs: "Als je voor een Rembrandt kiest, koop dan een stuk dat meer een vertelling is, spannender is. Had iets langer nagedacht. En waarom geen Rubens? Hij is een groter schilder dan Rembrandt. Maar het Rijksmuseum, als schatkamer van de natie, zal hem te Vlaams vinden. Toen het Rijks in 2015 Rembrandts portretten van Marten en Oopjen kocht, was er in Spanje ook een mooie Rubens te koop. Nee, Rembrandt moest het worden. En waarom nu deze Vaandeldrager? Het Rijksmuseum had als gebaar ook een modern kunstwerk kunnen aanschaffen. Geschilderd door een vrouw bijvoorbeeld."