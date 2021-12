De Formule 1-verslaggeving moet informatiever en objectiever, vindt de nieuwe rechtenhouder Nent. Er mag chauvinisme zijn à la het Nederlands elftal, maar Max Verstappen met 'vriend' aanspreken zal niet meer zo snel gebeuren.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"We zijn nog niet klaar hè, vriend?" Het waren de treffende laatste woorden van pitreporter Jack Plooij aan het einde van zijn korte interview met Max Verstappen. Er was na de bloedstollende Grand Prix van Saoedi-Arabië meer dan genoeg voorgevallen om de Nederlandse leider in het wereldkampioenschap Formule 1 kritisch over te bevragen, maar het gebeurde nauwelijks. Straf kreeg Verstappen intussen volop van de stewards van de FIA. Hij werd een keer teruggezet in de volgorde bij de herstart, kreeg tijdens de race vijf strafseconden en na afloop nog eens tien. Maar wie zondagavond naar Ziggo Sport keek, kon de sancties amper zien aankomen.

Thuis op de bank ontstond een scheiding der geesten. In kamp één: de Max-fans die de emoties van de analisten in de studio, maar ook het opgewonden commentaar van Olav Mol ('jo-hee jo-hooo jo fucking ho') en Jack Plooij zoals altijd omarmden. Aan de andere kant: de kijkers die de kritische noot juist hadden gemist. Waren zij verzeild geraakt in een veredelde vergadering van de Verstappen-fanclub?

De nieuwe rechtenhouder Nent lijkt zich meer in het tweede kamp te begeven. Komend jaar wordt dan ook gekozen voor nieuwe gezichten én een andere, meer objectieve toon. Die nieuwe koers kwam als verrassing voor de oude rotten in het vak, Mol en Plooij, die op zijn minst een sollicitatiegesprek met de nieuwe rechtenhouder hadden verwacht. Tijdens hun verslaggeving in Djedda staken zij voor de camera hun middelvinger op naar de nieuwe broadcaster van 'hun sport'.

De race in Saoedi-Arabië. De race in Saoedi-Arabië. Foto: ANP

Nent-topman Peter Nørrelund grinnikt er een paar dagen later om. Bij het persmoment waarop het Scandinavische bedrijf de plannen met de verslaggeving rond de Formule 1 toelichtte noemt de Deen het gedrag van Mol en Plooij 'onvolwassen', al begrijpt hij ook de teleurstelling van de mannen. Het zal hem hoe dan ook hebben gesterkt in het gevoel dat de koningsklasse van de autosport op een meer journalistieke manier moet worden verslagen. Marco Zwaneveld gaat daar als 'hoofd sport' van Viaplay, de streamingdienst van Nent, voor zorgen.

"We moeten een goede mix maken tussen journalistiek en entertainment", vertelt Zwaneveld. "We willen de kijker op de juiste manier informeren en de échte verhalen van de Formule 1 vertellen. Het moet meer gaan over bijvoorbeeld racestrategie of geld. We zullen ook met meer mensen op locatie zijn en met veel meer camera's. Het gaat erom dat we de kijker goed bedienen en niet wie dat doen."

Studio

Alleen al de studio is straks wezenlijk anders. Het Formule 1-café, compleet met tappende barvrouw, verdwijnt bij Viaplay. Aan het hoofd van de tafel zit Amber Brantsen, oud-NOS-presentator, met ten minste twee analisten. Er komen twee schermen. Eén voor het contact met de pitreporter in de paddock, te weten: Stéphane Kox. De 27-jarige coureur woont in Monaco net als veel van de piloten die ze straks mogelijk voor de camera treft.



Op het andere doek zal Brantsen regelmatig een 'Herman de Schermmannetje' doen. Net als tijdens de verkiezingen bij haar vorige werkgever zal ze data, statistieken of technische analyses laten zien op een groot scherm. "We nemen de sport serieus. En als het over de inhoud gaat moet het goed zijn. Ze hebben mij natuurlijk gevraagd vanwege mijn achtergrond als journalist", vertelt ze. "Er komt zeker een meer kritische blik. Maar ik wil daar meteen bij zeggen: sport is emotie. Het wordt geen nieuwsprogramma, zeker niet droog of saai, maar we willen een volledig verhaal vertellen."

Toeval of niet, maar bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië kwamen Mol (59) en Plooij (60) met opgestoken middelvinger in beeld. Toeval of niet, maar bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië kwamen Mol (59) en Plooij (60) met opgestoken middelvinger in beeld. Foto: screenshot Ziggo

Olav Mol wordt vervangen door een duo: Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk gaan het commentaar leveren bij de races. "Met een duo krijg je meer", legt Zwaneveld uit. "Er is zo veel informatie rond de Formule 1, het is fijner om dat met z'n tweeën te verwerken en elkaar daarin aan te vullen. We weten op welke manier we zicht willen hebben op de race. En daarvoor hebben we ook 'race control' bedacht. Iemand gaat vanuit Hilversum de commentatoren helpen met extra informatie. Diegene kan data in de gaten houden, momenten terugspoelen, strategieën doorrekenen en komt ook in de uitzending als derde stem." Kox is als pitreporter de vervanger van Plooij en daarmee de vierde stem tijdens de race.

Oranjegevoel

Die nieuwe, completere manier van verslaggeving die Nent voor ogen heeft, zal een groot deel van de Formule 1-kijkers toejuichen. Maar wordt er ook gedacht aan dat eerste kamp? Ofwel, de chauvinistische enthousiastelingen die de autosport hebben gevonden uit bewondering voor de Nederlander. Zij werden bij Ziggo Sport op hun wenken bediend. Oók door Mol en Plooij. "Ik denk dat Max qua status misschien het Nederlands elftal al is overstegen", realiseert ook Zwaneveld zich. "Dat Oranjegevoel, het chauvinistische moet in onze programma's natuurlijk ook terugkomen. Maar wel op een eerlijke manier. Max aanspreken als 'vriend', zal bij ons niet gebeuren."

Zo ziet Brantsen het ook voor zich. Zij wil ervoor zorgen dat de gesprekken in de studio diepgang hebben. "Natuurlijk zijn wij ook trots op Max, maar we willen ook laten zien waarom de sport als geheel zo mooi is. Daar ligt een uitdaging. Je wilt alle kanten belichten, dus als Max een fout maakt, gaan we dat benoemen. Die kritische blik hebben wij de afgelopen jaren ook gemist. Daarom gaan we het anders doen. Het is niet veranderen om het veranderen, maar omdat wij denken dan het beter kan."

Heeft Brantsen, die jarenlang een podcast maakte over de Formule 1, wel voldoende kennis in huis? Zelf denkt ze van wel. "Ik hoef niet meer bij te lezen dan ik sowieso al doe." En die biografie van Olav Mol dan? Ze schatert. "Nee, die niet."

Wat kan de Formule 1-liefhebber van Nent verwachten?

Lange tijd was onduidelijk hoeveel Formule 1-fans vanaf 2022 moeten betalen om de autosport te kunnen volgen. De nieuwe rechtenhouder, Nent, vraagt 13,99 euro per maand voor een abonnement op de eigen streamingdienst Viaplay. Dat is een soort Scandinavische Netflix waar de klant verschillende sporten live kan zien - denk aan Premier League (vanaf komende zomer), Bundesliga en Darts - maar ook Scandinavische series. Nent sloot een deal met kabelaanbieders KPN en VodafoneZiggo, waar de Formule 1 straks tegen hetzelfde bedrag te zien is. Niet via lineaire televisie, maar via het kastje van de kabelaanbieder. Die zorgt dat de klant op de Viaplay-app kan inloggen, op eenzelfde manier als dat nu ook kan bij Netflix en Videoland.

Of er een eigen voorbeschouwing komt op kanaal 14 van Ziggo Sport, zoals nu het geval is, is nog onduidelijk. Ziggo doet daar geen uitspraken over. Als de zender al zoiets van plan is, kunnen ze wel over de sport praten maar geen beelden laten zien, laat Nent nadrukkelijk weten. Ziggo Sport greep namelijk mis bij het verkrijgen van de samenvattingsbeelden. Die gaan naar de NOS. In het nieuwe Formule 1-seizoen zendt deze omroep drie minuten van de kwalificatie en een samenvatting - van maximaal 15 minuten - van iedere Grand Prix uit. Uitzondering op de regel is de Grand Prix van Zandvoort. Die is de komende drie jaar live en gratis te volgen via de NOS.

Door de komst van streamingdienst Viaplay wordt het medialandschap er niet overzichtelijker op. ESPN, Ziggo Sport, Eurosport, NOS, RTL en Talpa hebben allemaal sportrechten in handen, uiteenlopend van eredivisie bij ESPN tot Grand Slam-tennis bij Eurosport.

Nent-topman Peter Nørrelund hoopt in de toekomst in elk geval meer voetbalrechten binnen te hengelen. "Wij zouden heel graag de Champions League en de Europa League in het rijtje toevoegen," zegt hij.

Voor de pure Formule 1-liefhebber is er overigens nog een alternatief. Die kan ook door een abonnement op F1 TV te nemen alle races live zien. Een abonnement bij de streamingdienst van de autosportorganisatie zelf kost 64,99 euro per jaar. Door de huidige samenwerking van F1 TV met Ziggo kan de kijker daarin kiezen voor Nederlands commentaar. Het is nog niet duidelijk of dat ook nog het geval is nu de rechten naar Nent zijn gegaan.