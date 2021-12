De Iraakse Koerd Anas Ahmad vertelt over zijn vergeefse poging om via Belarus de EU binnen te glippen. 'Het was vreselijk.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op 11 november stond Anas Ahmad in de lange rij om in te checken voor de vlucht van Istanboel naar Minsk. "Ik wil een beter leven, in Europa", zei hij toen. Nog geen maand later is hij weer terug bij zijn familie in Iraaks Koerdistan.

Het was de droom voor veel jonge mannen uit de Koerdische regio in Irak: een enkeltje naar Minsk met als eigenlijke eindbestemming Europa; zo ook voor de 26-jarige Ahmad. Samen met zijn jongere broertje haastte hij zich destijds richting de incheckbalie op Istanboel Airport. Hij sprak niet veel Engels, daarom werd er snel een vriend gebeld die een beetje kon vertalen. "Ik heb heel vaak gezegd dat ze niet moeten gaan, dat het moeilijk is de grens over te steken", zei de vriend, maar dat was volgens hem aan dovemansoren gericht.

Ahmad was vastberaden. 'Ik ga nu vanuit Minsk naar de grens (met Litouwen, red.) om naar Duitsland te gaan', meldde hij via Instagram op 13 november. En op 20 november stuurde hij nog een berichtje dat hij niet gedeporteerd wilde worden naar Irak: 'Morgen ga ik richting Polen en daarna naar Duitsland.' Maar deze week vertelt hij in een videogesprek uitgebreid over hoe de reis uiteindelijk weer eindigde bij zijn familie thuis in Sulaymania. Zijn relaas is lastig te verifiëren, maar past in een breder beeld. Tijdens het gesprek gaat het beeld af en toe op zwart, omdat de stroom even uitvalt.

Het eerste plan was volgens Ahmad om naar Litouwen te gaan. Vanuit Irak hadden ze een smokkelaar geregeld die hen zou helpen de grens over te steken, maar dat mislukte meerdere keren. Te voet gingen ze terug naar Minsk om, na op krachten te zijn gekomen, opnieuw te vertrekken, ditmaal richting de Poolse grens.

Codenaam Shapa

Negen lange koude dagen spendeerde Anas met de acht anderen van zijn groepje aan de grens met Polen. Slechts twee van hen hadden een tent, dus maakten ze vuurtjes om niet te verkleumen. "Het was echt vreselijk, we sliepen buiten, in de regen, alles was nat en koud."

Ook aan de Poolse grens mislukten de pogingen om de Europese Unie te bereiken. Dagen en nachten liepen ze door het bos en overleefden op dadels. Water dronken ze uit stroompjes, dat eigenlijk niet schoon genoeg was, maar beter dan niks. Met de batterij van hun telefoon moesten ze zuinig zijn. "We hadden een groepsapp gemaakt op WhatsApp zodat we om de beurt onze families op de hoogte konden houden."

De Iraakse Koerd Anas Ahmad (rechts) met zijn jongere broer Yasr op de luchthaven van de Belarussische hoofdstad Minsk, vlak voordat de twee op hun repatriëringsvlucht naar Irak stappen. De Iraakse Koerd Anas Ahmad (rechts) met zijn jongere broer Yasr op de luchthaven van de Belarussische hoofdstad Minsk, vlak voordat de twee op hun repatriëringsvlucht naar Irak stappen. Foto: Unknown

Terwijl Ahmad vertelt, komt een gele parkiet op zijn schouder zitten. De naam van het beestje is Shapa. Dat was ook zijn codenaam in het Belarussische bos. Toen hij niet meer kon bellen met zijn familie, gebruikte hij de naam Shapa in sms'jes, zodat zijn vader zeker wist dat hij het was.

Anderen uit zijn groepje hadden meer geluk en redden het wel tot in Polen. "Nadat we nog met zijn vieren over waren, verloren we onze hoop. We konden niet meer. We belden de smokkelaar en vroegen hem een taxi te sturen om ons terug naar Minsk te brengen."

Dat was nog niet zo makkelijk. Ze bevonden zich in een niemandsland waar een taxi je niet zomaar oppikte. Uiteindelijk kwam hij via verschillende politiebureaus en kazernes toch in een taxi naar Minsk terecht. Hij vermoedde dat een politieagent de taxi heeft geregeld, maar zeker weet hij dit niet, sommige veiligheidsmensen waren gemaskerd. Volgens Ahmad werden hij en de drie andere jongens voor honderd dollar per persoon naar Minsk gebracht.

Nummer 16

Na een verblijf van twee dagen in de hoofdstad vertrok Ahmad met zijn broer naar het vliegveld. Daar was het een enorme chaos vertelt hij. "Bij iedereen die daar was, was de hoop verdwenen. Vergeleken met de verhalen van anderen hebben wij nog geluk gehad", concludeert hij.

Op het vliegveld kregen ze een nummer, Anas Ahmad 16 en zijn jongere broer Yasr nummer 326. Na drie nachten op het vliegveld te hebben geslapen, was het hun beurt en konden ze op 2 december met een gratis repatriëringsvlucht terug naar huis. Het was de zevende vlucht uitgevoerd door de Iraakse autoriteiten samen met de regering van de Koerdische autonome regio. In totaal zijn inmiddels meer dan tweeduizend gedesillusioneerde Irakezen teruggehaald uit Belarus.

Nu is Ahmad dus weer terug op de plek die hij zo graag wilde verlaten. Zijn familie is vooral heel blij dat hij veilig thuis is. Het heeft hem al zijn spaargeld gekost, hij heeft zijn huis en auto verkocht en daar voelt hij zich slecht over. Toch heeft hij geen spijt van zijn beslissing.

Ondanks de zware en mislukte reis, blijft de droom van Europa voor Ahmad in leven. Hij wil tot april geld verdienen door traditionele Koerdische mannenkleding te ontwerpen. Daarna wil hij nog een keer een poging wagen, met hulp van een andere smokkelaar. "Ik wil naar Turkije en vanuit daar naar Griekenland."