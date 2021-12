Eind vorig jaar ging de vlag uit op Slenck & Horst in Harderwijk. Na jaren van onzekerheid, is het vakantiepark nu officieel een woonwijk. De rust is terug, het chagrijn is verdwenen en het park verjongt. Kopers staan intussen in de rij, waardoor de huizenprijzen zijn geëxplodeerd. 'Waar het plafond ligt? Ik durf het niet te zeggen.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vol enthousiasme showt Richard van den Steen zijn 'stulpje' op Slenck & Horst. De geboren Rotterdammer wijst naar het dak, dat vol ligt met zonnepanelen. "Die heb ik pas laten plaatsen." De tour gaat verder. In de hoek van de ruime tuin staat een jacuzzi. "Niet slecht, hé? Het liefste willen we het huis ook nog uitbouwen, maar dat mag helaas niet. Of we het hier naar ons zin hebben? Reken maar!"

Samen met zijn vrouw, Louise, is Van den Steen twaalf jaar geleden neergestreken op Slenck & Horst. Sinds het vakantiepark een woonwijk is geworden, durft het stel weer te investeren in hun woning. En Richard en Louise zijn zeker niet de enigen. Er wordt volop geklust op Slenck & Horst.

"Bewoners kijken weer met vertrouwen naar de toekomst'', zegt Van den Steen. "Het chagrijn is verdwenen, mensen zijn blij. En waarom ook niet? We wonen hier prachtig, middenin het bos, en hebben heerlijke buren. Wij willen hier helemaal niet meer weg."

Grimmig en agressief

Dat is wel eens anders geweest. Toen de Harderwijkse politiek in 1999 besloot op te treden tegen de permanente bewoning op vakantieparken, was de sfeer grimmig en agressief. Wethouders kregen bewaking, de politie hield toezicht in de straten waar raadsleden wonen. Controleurs moesten onder politiebegeleiding alle huisjes langs. Bij raadsvergaderingen werd gescholden.

Na jaren felle strijd, gooide Harderwijk begin 2005 de handdoek in de ring. De harde aanpak kostte veel tijd en geld, maar leverde weinig op. Permanente bewoning aantonen bleek lastig. De controles op de parken werden opgeschort.

In 2014 wijzigde Harderwijk de koers radicaal. Het gemeentebestuur besloot vier vakantieparken, waaronder Slenck & Horst, om te vormen tot woonwijken. Dat had de nodige voeten in de aarde, maar eind vorig jaar was het dan eindelijk zo ver: Slenck & Horst mag nu officieel worden bewoond.

Richard van den Steen bij zijn woning op Slenck & Horst in Harderwijk. Op het dak heeft hij recentelijk zonnepanelen geplaatst. Richard van den Steen bij zijn woning op Slenck & Horst in Harderwijk. Op het dak heeft hij recentelijk zonnepanelen geplaatst. Foto: Paul Hartman

"Dat geeft rust, omdat we definitief af zijn van al dat gezeur", zegt Irene Vrijdag-Van Ommen, die in 2005 met haar echtgenoot neerstreek op Slenck & Horst. "De sfeer is ook verbeterd, er heerst een gevoel van saamhorigheid. We moeten het met elkaar zien te rooien."

Sinds de transformatie naar wonen, is het park volgens de 'oude garde' rap aan het verjongen. "We zien steeds meer jonge gezinnen", zegt Richard van den Steen. "Kleine kinderen rennen en spelen op het terrein, hartstikke leuk. Dat is ook goed voor het park. Je wilt niet dat Slenck & Horst verandert in een ver­zor­gings­te­huis."

Ook Vrijdag-Van Ommen is opgevallen dat er een verjonging gaande is. "Er zijn afgelopen maanden dan ook veel huizen verkocht, meer dan voorgaande jaren. Dat zie je ook aan de prijzen op het park, die zijn enorm gestegen. Het gaat nergens meer over. De huizen zijn ook enorm populair: binnen twee weken zijn ze weg."

Zes ton

Niemand staat meer te kijken van stijgende huizenprijzen, maar op Slenck & Horst wordt het wel heel bont gemaakt. In het voorjaar van 2018 werd een woning op het park verkocht voor een 'recordbedrag' van 299.000 euro. Drie jaar later gaan deze voormalige vakantiehuizen voor meer dan zes ton onder de hamer.

Sommige huizen op park Slenck & Horst worden momenteel voor meer dan 600.000 euro verkocht. Sommige huizen op park Slenck & Horst worden momenteel voor meer dan 600.000 euro verkocht. Foto: Ruben Schipper

"Het gaat dan wel om woningen die in uitstekende staat verkeren en recentelijk zijn opgeknapt", nuanceert Romy Olthof van Uniecker Wonen Makelaars uit Ermelo. "Niet alle woningen op het park worden voor meer dan zes ton verkocht. Maar neemt natuurlijk niet weg dat er sprake is van een gigantische prijzenstijging op Slenck & Horst."

Uniecker Wonen is sinds begin 2018 zeer actief op het Harderwijkse park. "Daarvoor was het een hele uitdaging om deze woningen verkocht te krijgen", zegt Olthof. "Dat veranderde toen eenmaal vast stond dat Slenck & Horst zou worden omgevormd tot een reguliere woonwijk."

Reuzensprong

De afgelopen jaren zag Olthof de huizenprijzen op het park gestaag stijgen. "In 2019 verkochten we een woning voor 390.000 euro, dat was toen een nieuw record. Vorig jaar was het rustig qua verkopen. Slenck & Horst stond op het punt om officieel een woonwijk te worden en bewoners besloten daarop te wachten."

Maar dit jaar maakten de huizenprijzen een reuzensprong. "Van 520.000 naar meer dan 600.000 euro", aldus Olthof. "Dat is natuurlijk niet gek. Over de hele linie stijgen de huizenprijzen en Slenck & Horst is ook gewoon een prachtige wijk. Waar het plafond ligt? Ik durf het niet te zeggen."

Van een verkoophausse is volgens Olthof geen sprake. Dit jaar zijn er zo'n tien woningen verkocht - van de 190. "Een aantal bewoners gebruikt de transformatie om te cashen, maar dat is een kleine minderheid. De meeste mensen zijn vooral opgelucht en willen op het park blijven wonen."

Winst afromen

Dat bewoners op Slenck & Horst de waarde van hun woning explosief zien stijgen, is critici een doorn in het oog. Er gaan dan ook stemmen op om de regels te veranderen, zodat een deel van de winst kan worden afgeroomd. Op dit moment is dat niet mogelijk. Wel moesten de bewoners van Slenck & Horst een vereveningsbijdrage van zo'n 14.000 euro betalen aan de gemeente, in ruil voor de transformatie.

Apeldoorn en Ermelo volgen Harderwijks voorbeeld

Wonen op een (voormalig) vakantiepark is en blijft illegaal in de meeste gemeenten in deze regio. Alleen in Harderwijk, Ermelo en Apeldoorn worden meerdere terreinen omgevormd tot woonwijken. De andere gemeenten op de Veluwe willen daar niets van weten en blijven streng optreden tegen permanente bewoning van vakantiehuizen.

"Apeldoorn is bezig met een pilot op dit vlak", reageert woordvoerder Nienke Stavast. "Voor 2 van de 76 vakantieparken in onze gemeente wordt momenteel bekeken of een woonbestemming haalbaar is. Na de pilot zullen we deze evalueren en een vervolg bepalen."

In Horst (gemeente Ermelo) worden de komende jaren veertien vakantieparken omgevormd tot woonwijken. Er wordt nog onderzocht of parken in de recreatieclusters Drieërweg, Strokel en Tonsel in aanmerking komen voor een transformatie naar wonen.