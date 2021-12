Ze wil bewijzen dat blonde Nederlandse meisjes wél jaren een toekomst als K3'tje aankunnen. En na een eerste interview met Julia (19) en haar nieuwe zussen geloven we dat ook. 'Er is geen enkele schaamte tussen ons, zelfs niet over privézaken', zeggen Hanne (27) en Marthe (25) over hun aanwinst. In hun eerste interview als drietal vertellen ze honderduit over hun eerste dagen samen, de gelijkenissen/verschillen met Klaasje en of ze hun voormalige collega nog gehoord hebben.

Dit artikel is afkomstig uit HLN. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Hé Bart, kom u eens voorstellen", roepen Hanne en Marthe in de koffiecorner bij Studio 100 richting Bart Van Leemputten, de regisseur van onder meer de K3-films. "Dit is ons Julia!" En zo begint 'de nieuwe blonde' stilaan de hele familie in Schelle te kennen. "En alles gewoon te worden, zoals interviews geven", vertelt ze. "Dat gaat me best goed af. Met z'n drietjes praat je maar een derde van de tijd, hé. De persdag met alle finalisten was heftiger." Waarop Hanne en Marthe in een kramp schieten. "Alleen of met z'n drie, gij bent toch altijd goed aan het woord, hoor!" En zo zijn ze vertrokken voor een zoveelste lachmoment onder hun drieën.

Omschrijf die klik tussen jullie eens. Die was doorslaggevend om voor Julia te kiezen, en niet voor Amy.

Hanne: "We kwamen met alle finalistes goed overweg, maar bij Julia voelde het zo gewoon en vanzelfsprekend. De anderen keken soms nog naar ons van 'Wauw, dat zijn Hanne en Marthe van K3!' en duurde het langer eer dat muurtje weg was. Bij Julia was het meteen van 'Hey! Leuk, lachen en zwansen.' Alsof we elkaar al jàren kenden."

Marthe: "Ze was de jongste kandidaat, maar toch voelde ik dat ze sterk in haar schoenen staat. Julia heeft een eigen mening en komt daarvoor uit. Zij is niet iemand die het nog moet leren om een interview te geven, die moet niet nadenken over 'hm, zou ik dit nu wel of niet vertellen?'. En dat heeft ze gewoon van nature. Handig."

Voor de zoektocht zeiden jullie dat K3 wel wat stoerder mocht, dat jullie geen girly type zoals Klaasje zochten. Ook Gert Verhulst maakte die bedenking. Toch is het een kopie van Klaasje geworden. Of vergis ik mij?

Hanne: "Ik snap de buitenwereld. Als je je ogen toeknijpt, zie je Klaasje. Blond, blauwe ogen - Julia heeft er trouwens groene als je goed kijkt! (lacht) Iemand die sportief gebouwd is, een mooi lichaam heeft. Maar hoe meer wij Julia leerden kennen, hoe meer die vergelijking er niét is. Er was na de finale wat rumoer, want 'nu hadden ze de kans om iemand anders te kiezen, zoals een jongen', klonk het. Dat klopt. Maar uiteindelijk kies je voor iemand waar je je goed bij voelt."

Marthe: "Julia heeft de capaciteiten en kwaliteiten. Moesten we haar dan afwijzen omdat ze het typische plaatje is? Dat zou pas erg zijn."

Het moment waarop Julia te horen kreeg dat zij het nieuwe K3'tje is. Het moment waarop Julia te horen kreeg dat zij het nieuwe K3'tje is. Foto: ANP

Hoe vult ze jullie aan?

Hanne: "Haar energie en positiviteit zijn verfrissend. Mensen lichten op als zij binnenkomt. Zij heeft zo'n feelgood over haar."

Marthe: "Na zes jaar ga je bepaalde dingen als normaal beschouwen. 's Ochtends naar de radio gaan, bijvoorbeeld. Voor Julia is dat van 'Oh my god, spannend!' En dan denk ik ook van 'Jà, leuk!' Puur door de brok energie die ze is en dat is motiverend."

Klaasje was toch ook energiek en vrolijk. Hoe verschilt dat met Julia?

Hanne: "Ja, maar Klaasje was heel realistisch en kon echt wel vrij serieus zijn, hoor. Zij had haar K3-kantje. In ons tv-programma 'Roller Disco' moest zij de naïeve spelen, maar in het echt was zij dat helemaal niet. Julia is meer van 'Laat maar komen! We moeten niet te veel gewicht hangen aan alles.' Die vindt alles tof."

Hoe komt het dat je zo chill bent, Julia?

Julia: "Ik heb die stress gewoon losgelaten. Standje genieten (begint te lachen) heb ik ingeschakeld na de eerste studioshow al. Ik lag eruit, want mijn optreden van 'Parels' was slecht. Maar Hanne en Marthe visten me op. 'Ze gaan je geen tweede kans geven, Julia, dus geniet gewoon', dacht ik. Zelfs in het Sportpaleis bij de soundcheck (de Rewind Party en de Grote Sinterklaasshow gingen uiteindelijk niet door, ed.) was ik van 'Nou, we doen dit toch gewoon effe lekker zo!' Het voelt ook niet geforceerd tussen ons. Zondag waren we tv-opnames gaan doen in Nederland. Tijdens de zoektocht werd er zo gesproken over ùren met elkaar in de auto zitten. Nou, die eerste keer hebben we gewoon liggen slapen (lacht). We voelen dat we op zo'n moment geen extra moeite moeten doen. Met elkaar moéten praten om elkaars hobby's te leren kennen of zo."

Hanne: "Er is geen enkele gêne."

Zelfs niet bij het bespreken van privézaken? Tenslotte is Julia een vreemde, terwijl jullie al zes jaar twee handen op één buik zijn.

Julia: "Daar was ik, toegegeven, wel een beetje bang voor. Ik er nu plots bij als het nieuwe kleine zusje."

Hanne: "Het had zeker gekund dat we nog wat afwachtend waren. Maar ik heb het gevoel dat we alles kunnen delen met elkaar en dat komt gewoon vanzelf. Niks in mij denkt dan van 'Oei, zou ik dit al wel tegen Julia zeggen?'."

Blik eens terug op jullie eerste tien dagen samen. Repetities, het nieuwe album inzingen, fotoshoots, interviews ...

Marthe: "Eigenlijk waren die eerste dagen heel raar. Ik keek er zo naar uit om te zeggen van 'Welkom in de club!' Om haar eens vast te pakken, maar dat mocht niet. Ik ben pas sinds afgelopen vrijdag uit quarantaine."

Hanne: "Die eerste dagen waren we dus nòg niet compleet, ook al hadden we een opvolgster voor Klaasje gevonden. Pas sinds afgelopen zondag voelen we ons weer K3. Halverwege een dag tv-opnames beseften we dat we alle drie getest waren en mochten knuffelen. En dan hebben we kéihard geknuffeld. Ik ben ik-weet-niet-hoe gelukkig thuisgekomen die dag."

Is het nu echt al zo druk-druk-druk geweest zoals jou gewaarschuwd werd, Julia?

Julia: "Het is oprecht heel druk geweest, ja. Ik heb twaalf nummers ingezongen voor ons eerste album (verschijnt vrijdag 17 december, red.). Tussen repetities, het maken van in-ears, en allerlei andere zaken door. Mijn stem had op een gegeven moment iets van 'Wàt ben jij aan het doen?' Twee nummers klinken een stuk hees daardoor (lachje). Maandag en dinsdag ben ik vrij geweest. Ik heb gewoon geslapen. En geshopt."

Gààt dat nog? Gewoon shoppen?

Julia: (begint te lachen) "Het aantal mensen dat een foto komt vragen, valt nogal mee hoor. Zaterdag na de opnames van de Grote Sinterklaasshow was het anders. Ik ben met m'n ouders iets gaan eten in Antwerpen. Voor ik het wist, stond iedereen aan onze tafel. Op den duur ben ik gaan rechtstaan. 'Als nog iemand een foto wil', riep ik, 'moet het nu en dan kan ik daarna rustig eten'. (Lacht) Maar dat hoort erbij. Ik heb nog geen énkele seconde spijt gehad. Dit is de grootste verandering in mijn leven, maar ik ben volgens mijn ouders in lange tijd niet meer zo relaxed en gelukkig geweest. Ik voel mij helemaal op m'n plekje, dus."

De grote Sinterklaasshow, waar het optreden en de opnames in leeg sportpaleis moesten doorgaan. De grote Sinterklaasshow, waar het optreden en de opnames in leeg sportpaleis moesten doorgaan. Foto: Kristof Ghyselinck

Hebben jullie nog iets van Klaasje gehoord na de finale?

Hanne: "Tuurlijk! Er gaan geregeld wat WhatsApp'jes over en weer, af en toe een belletje. Ze vraagt hoe het gaat, en omgekeerd ook hé."

Julia: "Ze heeft mij òòk een berichtje gestuurd. Dat ze blij was met jullie keuze voor mij. En ook dat, wanneer ik binnenkort even tijd heb, we eens moeten afspreken om te gaan kletsen. Dàn gaan we roddelen over jullie, hé (lacht naar Hanne en Marthe)."

Jullie eerste K3-tour begint op 4 maart. Wat staat er tussen nu en dan nog op de agenda?

Marthe: "We gaan onze cd voorstellen in België en Nederland. Hoe bekijken we op dit moment nog met de coronamaatrdegelen. Er staan nog opnames gepland voor de immersive 'K3 Bootcamp' in de Studio 100 Story Studio op de Meir, een 360° beleving zodat fans leren om een echt K3'tje te worden en in onze videoclip van 'Waterval' kunnen meedansen. Rond Kerstmis hebben we het even iets rustiger, dan is er even tijd voor familie."

Hanne: "En om eens iets met z'n drietjes te doen. Een escaperoom, of karaoké of zo. Na Nieuwjaar gaan we dan vollenbak repeteren voor de tour."