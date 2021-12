Om moedeloos van te worden. Zo ervaren Gert-Jan de Jong (39) en Suzanne Westphal (37) hun woonsituatie in het idyllische stadje Asperen. Al maanden worden ze geteisterd door hun 'terror-buurman'. Maar hulp? Die blijft uit. 'Bizar hoe weinig aandacht er voor slachtoffers is.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Alle ingrediënten voor een mooi en gelukkig leven zouden aanwezig moeten zijn, verzucht Gert-Jan. Hij en zijn vriendin bezitten een karakteristieke woning die helemaal naar hun smaak is ingericht. Ze hebben rust en ruimte. En dat allemaal in de prachtige omgeving van de Linge en de Hollandse waterlinie.

Maar niets is minder waar, voegt hij er hoofdschuddend aan toe. De afgelopen maanden belde hij ruim dertig keer de politie, sprak hij meerdere keren met de GGD én schreef hij een brief aan het college van burgemeester en wethouders. De aanleiding? De buurman. Een jongeman waar het stel bijna drie jaar lang een prima verstandhouding mee had. Tot deze zijn baan verloor en de problemen zich opstapelden.

"Eerder dronken we weleens een biertje met hem, konden we het redelijk met elkaar vinden", vertelt hij. "Maar sinds een half jaar is het hek van de dam. Hij is verslaafd en verbouwt 's nachts zijn koophuis, veroorzaakt keiharde geluidsoverlast, dumpt afval op de stoep en maakt ons het leven zuur. Daarbij heeft hij verschillende waanbeelden in zijn hoofd, waardoor hij denkt dat wij expres achter hem aanzitten. Dat levert - op z'n zachtst gezegd - erg veel stress op."

De oplopende spanningen hebben inmiddels fysieke klachten als gevolg. Ze slapen slecht, zijn niet meer te genieten en kampen allebei met burn-outklachten. "We zijn altijd gespannen, gebruiken slaappillen en zijn er altijd mee bezig. Ook nu", voegt Suzanne eraan toe terwijl ze vanuit haar ooghoeken het huis van haar buurman in de gaten houdt. "Hij heeft mij een keer proberen aan te rijden, maar laat ook berichten voor me achter op straat. Ik vrees geregeld voor mijn leven. Ik ben écht bang dat hij ons wat aandoet."

Van het kastje naar de muur

Die zorgen hebben ze - namens meerdere buurtbewoners - ook herhaaldelijk bij de politie, het Veiligheidsteam van de gemeente en de GGD geuit. Maar daar stuiten ze op weinig begrip, zegt Suzanne hoofdschuddend. "Het voelt als van het kastje naar de muur. Iedereen is verantwoordelijk voor z'n eigen stukje. Er lijkt niemand te zijn die écht iets kan doen. Soms wordt gezegd dat er eerst dossieropbouw nodig is, dan weer dat hij zorgweigeraar is en niet gedwongen kan worden om hulp te aanvaarden. Maar wij worden er intussen wel moedeloos van."

Gert-Jan knikt. "We doen echt ons best om ook met instanties in gesprek te gaan, maar vervolgens wordt elke toezegging niet opgevolgd. Dat steekt misschien wel het meest, dat we niet geïnformeerd worden en daarnaast weinig inlevingsvermogen voor onze situatie ervaren. We hopen dan ook dat er spoedig echt actie komt." Hij werpt een blik uit het raam. "Dit had een fijne plek moeten zijn. Maar als we dit hadden geweten, hadden we ons huis zeker niet gekocht."

Reactie instanties

De gemeente West-Betuwe zegt bekend te zijn met de overlast en de situatie te betreuren. "Samen met andere betrokken partijen zijn we bezig met een integrale aanpak. Ons doel is daarbij ook om het gevoel van woonplezier en veiligheid te verbeteren. We nemen uiteraard de zorgen van de buurt serieus", aldus een woordvoerder. Dat beaamt de politie. "Samen proberen we de beste aanpak te vinden om hem op lange termijn te helpen."

GGD Gelderland-Zuid, de gemeente West Betuwe en de politie laten weten in het kader van privacy geen verdere informatie te kunnen geven.