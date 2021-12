Sinds er luchtreinigers in klaslokalen van scholen in de gemeente Staphorst staan, zijn er vrijwel geen coronabesmettingen meer onder de basisschooljeugd. Terwijl Staphorst een maand geleden nog de nationale coronabrandhaard was. Wat is hier aan de hand?

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Eind oktober gold Staphorst als nationale coronabrandhaard. De besmettingscurve liep in de Biblebelt-gemeente met lage vaccinatiegraad steil omhoog. "Voor de herfstvakantie was de situatie hier dramatisch", zegt directeur Lodewijk Verweij van de Maarten Lutherschool in Punthorst. "Van de 160 leerlingen zat meer dan een derde thuis vanwege corona." Op de andere basisscholen in de gemeente was de situatie al net zo ernstig.

Aerosolen

Hoe anders is dat nu, ruim een maand later. Het aantal besmette kinderen op basisscholen is bij wijze van spreken op één hand te tellen. Die daling is ingezet sinds de scholen in alle klaslokalen air cleaners hebben geplaatst. Deze luchtreinigers van Staphorster makelij ontdoen de lokalen van fijnstof en aerosolen, minuscule druppeltjes die in de lucht hangen. Ze kunnen het coronavirus verspreiden onder personen die bepaalde tijd in die ruimte verblijven.

De zuilen van 1,5 meter hoog en 30 centimeter breed zuigen de aerosolen op, waarna de vervuilde lucht in het apparaat wordt gefilterd. Vervolgens komt schone lucht eruit. PlasmaMade is de producent. Dit Staphorster bedrijf bood de luchtfilters (4300 euro per stuk) voor een gereduceerd tarief aan bij de Staphorster scholen, die dit product een kans gaven. TU Eindhoven doet metingen op enkele scholen.

Toeval?

"De afgelopen anderhalf jaar hebben we met TU Eindhoven experimenten uitgevoerd en daaruit blijkt dit een effectieve methode", vertelt directeur Martin van der Sluis van PlasmaMade. "De fijnstof wordt met air cleaners gereduceerd tot vrijwel nul. We zijn in Staphorst nu vier weken verder en alle scholen bevestigen dat ze bijna geen besmettingen hebben. Dan kun je zeggen: dat is toeval. Maar dat kan bijna niet, want in veel andere plaatsen zijn scholen nog steeds een belangrijke besmettingshaard."

Verweij: "Sinds we die apparaten in de lokalen hebben, zijn er eigenlijk geen besmettingen meer. Ik heb er nog geen wetenschappelijke onderbouwing bij, maar dit is wel de praktijk." Dat beeld bevestigt directeur Bart Hoeve van de Dominee Harmen Doornveldschool. "Onze klassen waren brandhaarden. Sinds we die apparaten hebben, zijn de besmettingen nagenoeg verdwenen."

Bijkomend voordeel is dat ramen en deuren niet langer wagenwijd open hoeven voor voldoende frisse lucht. Wel zo prettig met de winter in aantocht en het scheelt stookkosten. Hoeve: "Vorig jaar zaten we te bibberen in de klas. We ventileren wel, maar niet meer op die manier. Het raam gaat op een kiertje."

Hoogleraar natuurkunde Detlef Lohse: 'In Duitsland zijn ze vorig jaar al begonnen met het plaatsen van luchtreinigers op scholen.' Hoogleraar natuurkunde Detlef Lohse: 'In Duitsland zijn ze vorig jaar al begonnen met het plaatsen van luchtreinigers op scholen.' Foto: Carlo ter Ellen DTCT

Beide directeuren voorzien dat de luchtreinigers een grotere rol gaan spelen bij coronabestrijding op scholen. Verheij: "Ze zijn prijzig, maar als ik zie hoeveel geld de overheid uitgeeft aan ventilatiesystemen, mondkapjes en zelftesten, dan denk ik dat je hiermee meer resultaat haalt."

Het kabinet trok eerder 360 miljoen euro uit voor scholen om ventilatiesystemen te verbeteren. De aanpassing van dit soort technische systemen is kostbaar en duurt vaak lang. Bovendien blijkt uit onderzoek van de TU Eindhoven dat ventileren alleen niet voldoende is. Om in de klas de concentratie aerosolen laag te houden, is aanvullende luchtreiniging nodig. Precies dat doen de air cleaners in Staphorst.

Speelt immuniteit een rol?

Hoewel de resultaten bemoedigend lijken, past voorzichtigheid. Dat vindt ook Niels Strolenberg, collegevoorzitter van Stichting Promes, waar OBS De Berkenhorst en OBS De Lekmulder in IJhorst onder vallen. "We moeten ook onderzoeken welke rol immuniteit speelt. Op één van onze scholen die niet meedoet aan dit experiment zien we op dit moment óók nagenoeg geen besmettingen."

Om uitsluitsel te krijgen, onderzoekt TU Eindhoven of het uitblijven van coronabesmettingen inderdaad het gevolg is van de air cleaners. Op vijf scholen zijn sensoren geplaatst, in alle gevallen wordt na gebruik van de luchtreiniger geen fijnstof meer gemeten. Begin volgend jaar moet het onderzoek klaar zijn.

"Er zijn indicaties dat de luchtreinigers een positieve rol spelen, maar in welke mate andere factoren meewegen, weten we niet", vertelt hoogleraar Bert Blocken van TU Eindhoven. "Bij eerdere experimenten toonden we aan dat je met luchtreinigers het aantal aerosolen in een ruimte met 90 tot 95 procent kunt reduceren. Dat is veel. Daarmee neemt het besmettingsrisico af. In die zin verbazen de resultaten in Staphorst mij niet."

Duitsland

Hoewel de onderzoeksresultaten op zich laten wachten, is hoogleraar natuurkunde Detlef Lohse van de Universiteit Twente niet verbaasd over de daling van de besmettingen in Staphorst. Lohse deed vorig jaar onderzoek naar aerosolen. "Die spelen met afstand de belangrijkste rol bij besmettingen met het coronavirus in binnenruimtes. In Duitsland begonnen ze vorig jaar met het plaatsen van luchtreinigers op scholen. Of je 80 of 90 procent uit de lucht haalt, zal van de situatie afhangen en hoe sterk de luchtreiniger is. Maar dat ze helpen, is al lang bekend. Dat is voor mij geen verrassing."

Ministerie: 'Wondermiddelen bestaan niet'

Het ministerie van Onderwijs is op de hoogte van het experiment met luchtreinigers op scholen in Staphorst. "Het is goed nieuws dat er minder of geen coronabesmettingen meer zijn", zegt Annemieke Kooper, woordvoerder van de Zwolse onderwijsminister Arie Slob. "Het is onwaarschijnlijk dat een luchtreinigingssysteem dit veroorzaakt. Wondermiddelen bestaan immers niet, zegt ook de GGD."



Volgens het ministerie is het onduidelijk of luchtreinigers zorgen voor aantoonbaar minder coronabesmettingen in klaslokalen. Kooper: "Daarvoor is meer onderzoek nodig. Voor een gezond binnenklimaat is het belangrijk dat scholen goed ventileren en bestaande richtlijnen volgen, ook als er geen corona meer is. Luchtreiniging vervangt ventilatie namelijk niet."



De GGD IJsselland stelde de afgelopen twee weken veertig besmettingen vast in de leeftijd van 0 tot elf jaar, ongeveer 18 procent van het totale aantal besmettingen in Staphorst. "Er zijn dus nog steeds besmettingen in die leeftijd", zegt woordvoerder Martijn van Leeuwen. Het aantal besmettingen daalde wel afgelopen week, net als in andere gemeenten in de regio. "Er is op dit moment geen enkele conclusie te trekken over het effect van de luchtreinigers. Daarvoor zijn er nog te veel variabelen."