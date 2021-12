Disco's en cafés gaan in Nederland om 17.00 uur al dicht, maar dat weerhoudt Twentse jongeren er niet van elke week te feesten. De discotheken Index in Schüttorf en ZAK in Uelsen zien ze graag komen. Dat ze eerst getest moeten worden voor ze naar binnen mogen, nemen ze lachend op de koop toe.

Het is zaterdagavond rond half tien als een groep jongeren uit Denekamp zich op het plein aan de Lange Voor gereed maakt voor vertrek naar Schüttorf. Discotheek Index is het reisdoel en ze hebben er zin in. De jongeren zijn net over het Nicolaasplein gelopen en zagen daar met eigen ogen wat de tijdelijke lockdown betekent voor de horeca in Nederland. Gesloten cafés en restaurants. Het weerhoudt hen er niet van om 30 kilometer verderop wel lekker los te gaan.

Niks illegaals

Ze zijn jong en willen wat. Uitgaan, feesten, drinken en achter de jongens en de meiden aan. Busse Oude Egbrink is een van hen. Hij ontkent met klem dat ze iets doen wat niet zou mogen. "Wat wij doen is niet illegaal. We hebben allemaal een QR-code en bovendien worden we voor we naar binnen gaan getest. Daarnaast moet je een speciaal mondkapje dragen, dus het is onzin om te veronderstellen dat we iets doen wat niet zou mogen", zegt de Denekamper.



In Denekamp stappen dertien jongeren in en even later in Oldenzaal nog eens 41. In De Lutte zijn het er 14, waarna de volle bus koers zet richting Index. Rond half 11 parkeert Jos Mensink zijn voertuig aan de Industriestrasse in Schüttorf. Het is dan al een komen en gaan van bussen en auto's. Er wordt gezongen, gejuicht en er klinkt glasgerinkel van flesjes die kapot vallen. De Duitse politie rijdt rondt, maar grijpt niet in. De stemming is vrolijk en feestelijk. Holger Bösch, eigenaar van Index regelt samen met zijn medewerkers het verkeer en wijst gasten de route door de teststraat, die voor de disco is opgebouwd.

Witte maskers

Mannen en vrouwen in witte, beschermende pakken met maskers op nemen in korte tijd 2000 tests af. Voor de jongeren is het daarna even een half uur wachten voor het resultaat er is. Wie positief test, wordt teruggestuurd met het verzoek in quarantaine te gaan.



Een groepje meiden uit Winterswijk is net getest. "De Twentse burgemeesters zijn niet zo blij met dit fenomeen, las ik ergens, maar die roep ik op om eens hier te komen kijken", zegt een van hen. "Veiliger krijg je het niet." Ze gaat op zoek naar een plek om te plassen, want ze heeft lang in de rij moeten wachten voor ze getest werd en het is koud.



Bösch kijkt goedkeurend naar de teststraat en de ingang van zijn discotheek. "Ik ben blij met alle Nederlandse gasten die hier naartoe komen", zegt hij. "Voor corona hadden we wekelijks 40 procent Nederlandse jongeren te gast, nu ligt dat op 70 procent. Tja, alle clubs zitten dicht en de jeugd wil toch Party machen. Ze komen zelfs uit Amsterdam en Rotterdam."



Hij vreest een lockdown en daarmee een sluiting van zijn disco niet direct. "Hier in de deelstaat Nedersaksen geldt het 2G-beleid. Dat betekent dat je gevaccineerd moet zijn of genezen van corona. Daarbij testen wij al onze bezoekers voor ze naar binnen mogen. Dat doen we met onze eigen tests, zodat we zeker zijn dat iedereen die naar binnengaat, ook echt negatief getest is. En dan kan er wat ons betreft gewoon gefeest worden."

Genieten

Rond half 12 neemt de rij voor de testraat af en zoeken de stappers de ingang van de megadiscotheek om een nacht door te halen. Onbezorgd genieten van het jong zijn en voor even vergeten dat dichtbij huis er tijdelijk maar heel weinig te genieten valt.



Omdat bezoekers de coronaregels zouden hebben overtreden, moest discotheek Index in Schüttorf in de nacht van zaterdag op zondag op last van de autoriteiten dicht. De 2000 bezoekers, waaronder zo'n 1400 Nederlanders, werden door politie en personeel naar buiten gedirigeerd.

De autoriteiten grepen rond 2.40 uur 's nachts in, nadat gebleken was dat binnen de regels niet werden nageleefd. Bezoekers zouden geen mondkapje hebben gedragen, zo werd door agenten in burger geconstateerd. De controle bij Index maakte deel uit van een algehele coronacontrole in het gebied rondom Schüttorf. "In totaal zijn 2000 gasten door de exploitant verzocht de locatie te verlaten", meldt de politie.



Om de sluiting in goede banen te leiden waren extra politieagenten uit Osnabrück opgeroepen. "Rond 5 uur in de ochtend hadden alle gasten de discotheek verlaten. De afsluiting verliep zonder noemenswaardige incidenten", aldus de politie.

Furieus

Eigenaar Holger Bösch noemt de politiecontroles 'onevenredig' en is furieus. "We controleren onze gasten drie keer, voordat ze binnenkomen. Eerst wordt de vaccinatiestatus opgevraagd, dan de dagelijkse negatieve test en dan het toegangsbewijs. Iedereen die in het weekend geen FFP2-masker bij zich had, kreeg er een van ons", zegt hij. In de club waren er op vrijdag 20 stewards en op zaterdag 30 om de naleving te controleren. "We doen er alles aan om ons aan alle coronaregels te houden. Meer kun je niet doen", aldus Bösch.



Hij hekelt het feit dat de controleurs zelfs mensen die aten of een drankje wilden nuttigen, opdroegen hun mondkapje op te zetten. Bösch: "Dat heeft niks met veiligheid te maken, maar met het onmogelijk maken van ons werk."