Fotograaf William Rutten (Nijmegen, 1970) zit 35 jaar in het vak. Hij fotografeerde een imposante reeks internationale en nationale sterren. Maar zijn vader wilde niet dat hij fotograaf werd.

Het waren extreem drukke weken voor fotograaf William Rutten op de dag van het interview. Hij gaf twee keer in de week een gastcollege ergens in het land met zijn theaterprogramma Focus, hij was actief voor de laatste afleveringen van het populaire tv-programma Het Perfecte Plaatje waarvoor hij jurylid is, hij schoof diverse keren aan als deskundige bij SBS Shownieuws, en bereidde intussen een nieuwe serie voor van zijn eigen talkshow Op de gevoelige plaat.

Een indrukwekkende agenda. Blijft er nog wel vrije tijd over?

"Dan heb ik nog gewoon vier tot vijf shoots per dag met mensen die bij mij in de studio komen. En ik bewerk de foto's zelf. Ik had de afgelopen dagen inderdaad wel heel veel petten op. Ik heb de afgelopen acht dagen nooit langer dan vijf uur geslapen. Het scheelt dat ik een workaholic ben. Ik krijg er wel energie van om veel te doen. Mijn vader had dezelfde werkdrift."

Wat deed uw vader?

"Mijn vader, hij heette Wil Rutten, had een autospuiterij in Nijmegen. Zijn grote droom was om cameraman te worden. Hij liep mee met andere cameramannen, kocht apparatuur. Hij was bevriend met Willibrord Frequin. Die heeft hem voorgesteld aan mijn moeder, die uit Rotterdam kwam. Nog steeds als we elkaar zien, zegt Willibrord: 'zonder mij was je er niet geweest'. Uiteindelijk, begin jaren zeventig waagde mijn vader de overstap en werd hij fulltime cameraman. Toen zijn we ook verhuisd."

U bent dus in Nijmegen geboren?

"Ja, klopt. Mijn vader was 100 procent Nijmegenaar. Ik ben geboren aan de Tweede Oude Heselaan, niet zo ver van het station af. Ik heb er maar drie jaar gewoond, want daarna verhuisden we naar Leersum. Maar ik herinner me nog hoe we woonden, hoe we op bezoek gingen bij opa en oma, dat ik speelde met neefjes en nichtjes. We kwamen er elke week wel. We ging altijd eten in een Balkan-restaurant in de buurt van het station. Dat was een feestje! Ik kijk ernaar uit om op 20 januari met mijn theatertour in Nijmegen te komen."

Hebt u het vak geleerd van uw vader?

"Mijn vader ontwikkelde zich tot een gerenommeerd cameraman. Hij werkte mee aan televisieprogramma's als Farce Majeure, Showroom en Brandpunt. Hij won veel prijzen, reisde de wereld over en was betrokken bij veel grote dingen. Tegenover het NOB-complex in Hilversum had hij een videomontagestudio. Maar hij wilde niet dat ik fotograaf werd. Daar kon je volgens hem geen droog brood mee verdienen. Hij filmde bijvoorbeeld de treinkaping in De Punt en maakte daar veel overuren voor. Kreeg hij allemaal vergoed, terwijl fotografen juist superslecht betaald werden."

Toch werd u fotograaf.

"Mijn vader overleed in 1986 toen ik zestien jaar oud was. Hij was 45. Zoals ik al zei, hij was net zo'n workaholic als ik. Hij is tijdens het autorijden in al zijn vermoeidheid in slaap gevallen en heeft een ongeluk gekregen. Al zijn videoapparatuur, allemaal zwaar spul, kreeg hij in zijn nek. Dat was voor mij het signaal om mijn eigen droom na te jagen, fotograaf worden dus. Ik stopte met school en een jaar later kreeg ik een baan bij de Hitkrant, mijn lijfblad toen. Ik las het al vanaf mijn 7de."

Die baan had u dan wel heel snel voor elkaar gekregen!

"Nou, ik moet zeggen, alles kwam een beetje op mijn pad. Ik was wel een brutaal en ondernemend joch, maar had ook geluk. Als zestienjarige zat ik al in de kleedkamer met Freddie Mercury. Ik wist dat Queen zou optreden en wachtte de band op bij de artiesteningang. Er stond daar een cameraman, die bevriend was met mijn vader. Hij wist wat er gebeurd was en vond me waarschijnlijk een zielig jongetje en ontfermde zich over mij. Ik mocht met hem meelopen. Van Brian May kreeg ik toen een pasje waarmee ik backstage kon."

Nog een andere ontmoeting die bij uw top 3 hoort?

"Ach, dat is zo moeilijk. Het zijn er zo veel. Mick Jagger, Paul McCartney. Ik heb Beyoncé als zestienjarige in mijn studio gehad. Haar vader en moeder waren erbij, hij was haar manager, zij regelde de kleding. Ze zong toen al bij Destiny's Child en sprak nog met een zwaar Texaans accent. Het was haar eerste fotoshoot en blijkbaar is ze dat nooit vergeten."

"Ook voor haar was het bijzonder. Altijd als ik haar tegenkwam, als ik ergens op de rode loper stond, kwam ze naar me toe. Ze had een polaroidcamera waarmee ze een foto van ons maakte. Die heeft nog heel lang op mijn wc gehangen. Tot ik me bedacht dat het toch wel een heel bijzondere foto was. Toen heb ik 'm opnieuw gescand. Ze verkleuren nogal, hè, die Polaroids."

U heeft net het eerste deel van uw theatercollegetour Focus erop zitten. Daarin vertelt u nog meer verhalen uit uw carrière?

"Ik heb de leukste verhalen verzameld. Emotionele over Peter R. de Vries en Antonie Kamerling. Over de eerste Canon-camera die ik op de verjaardag van mijn moeder kreeg. Die heb ik dan ook bij me. En prachtig is het verhaal van de Volendam-foto van de Red Hot Chilli Peppers. Daar stond een jong meisje op dat toevallig ook daar was."

"Zeven jaar geleden stelde ik op sociale media de vraag: wie weet wie dat meisje is? Een paar weken geleden kreeg ik eindelijk een reactie. Een vrouw wist me te vertellen dat het om een Australisch meisje ging dat drie jaar in Nederland gewoond heeft. Kort na die opname ging ze terug naar Australië. Ze had geen idee met wie ze op de foto ging, dat het de Peppers waren. Ze dacht dat het een stelletje boeren waren, vanwege die klederdracht."

Raad u nu zelf uw zoons aan fotograaf te worden?

"Het is niet meer hetzelfde. Ik reisde elke week wel naar een ver land. Drie of vier keer per maand naar LA was heel normaal. Maar nu kun je bijna niet meer in de buurt komen van artiesten. Er zijn geen popbladen meer, platenmaatschappijen verdienen geen geld meer aan albums. Artiesten moeten hun geld verdienen met concerten en merchandise. Ik zou nu ook geen zin meer hebben om te reizen. Het werd strontvervelend. Ik heb nu lekker een studio aan huis."

Paspoort

- William Rutten wordt op 25 januari 1970 geboren in Nijmegen. Het gezin verhuist na drie jaar naar Leersum, omdat zijn vader Wil Rutten cameraman is geworden voor Hilversumse omroepen.

- Al op jonge leeftijd fotografeert Rutten artiesten tijdens optredens. Hij stopt met school en komt als zeventienjarige in dienst bij de Hitkrant. Bij Veronica's Countdown fotografeert hij elke week de studiogasten.



- Tussen 1990 en 1994 is hij huisfotograaf van de Nederlandse succesformatie 2Unlimited. Met hen reist hij de hele wereld over.



- Na die tijd fotografeert hij een eindeloze rij aan wereldberoemde artiesten onder wie Britney Spears, Mick Jagger en Paul McCartney.



- Sinds 2015 werkt Rutten aan een tv-carrière. Zo is hij deskundige bij RTL Boulevard en later bij SBS Shownieuws. Hij is jurylid bij Het Perfect Plaatje en heeft een eigen interviewprogramma met de titel Op de Gevoelige Plaat.



- In 2020 is zijn eerste solotentoonstelling te zien in Museum Hilversum. Daar opent volgend jaar ook een overzichtstentoonstelling vanwege zijn 35-jarig jubileum als fotograaf. Hij staat nu in het theater met zijn college Focus.



- William Rutten woont met zijn partner in 's Graveland. Samen hebben ze twee zoons van 7 en 3 jaar.