Ze werkten nauw samen nadat Megan (15) uit Breda werd doodgestoken. En ze zaten aan de keukentafel van de nabestaanden van de spraakmakende speciekuipmoord. Het verschil: Chantal van Disseldorp (53) van Slachtofferhulp Nederland blijft achter de schermen, familiewoordvoerder Jeroen Baardemans (40) neemt juist ervoor plaats. Beiden hebben één doel voor ogen: het verschil maken.

Een fenomeen dat steeds vaker opduikt: de familiewoordvoerder. Iemand die bij dramatische gebeurtenissen als moord, doodslag of zware zedenmisdrijven het woord voert namens de familie of het slachtoffer. Soms is het een familielid, vaak een professionele woordvoerder die samen met een medewerker van Slachtofferhulp nabestaanden en slachtoffers helpt om te gaan met de toenemende mediadruk rondom drama's.

"Moord of doodslag is iets heel anders dan een gewoon overlijden", zegt Van Disseldorp. De officiële naam van haar functie is casemanager. Een casemanager komt bij nabestaanden in beeld als er sprake is van een moord of doodslag. "Wij worden vaak door familierechercheurs geïntroduceerd. Als er sprake is van een misdrijf komt er ontzettend veel op mensen af. Politie, justitie, allerlei instanties. Iemands hoofd staat daar dan totaal niet naar. Op zo'n moment is het fijn als er iemand instapt die zaken met je ordent."

Niet dat iedereen in eerste instantie zit te springen om bijstand van Slachtofferhulp. Zeker niet in situaties waarbij al veel hulpverleners betrokken zijn. Niet nóg een hulpverlener erbij, is vaak de reactie. Van Disseldorp: "Wij hebben het imago van de mevrouwen met de tissues. Maar wij bieden juist praktische ondersteuning en ook juridische."

'Wij' zijn de 37 casemanagers van Slachtofferhulp, van wie Van Disseldorp er een is. Betaalde professionals die hulp bieden aan nabestaanden en slachtoffers als er sprake is van een levensdelict, een ernstig gewelds- of een zedendelict. Daarnaast zijn er nog honderden vrijwilligers aan Slachtofferhulp verbonden die ondersteuning geven aan slachtoffers van misdrijven. Van Disseldorp: "Onze vrijwilligers doen ook zedenzaken, ernstige geweldzaken en dodelijke verkeersongevallen. Het verschil is dat een casemanager de ernstige geweld- en zedenzaken doet waarbij op alle levensgebieden complexe gevolgen ontstaan voor de slachtoffers."

Van Disseldorp wordt vaak al binnen een paar uur nadat het delict is gepleegd bij een zaak betrokken. Ze blijft mensen bijstaan totdat de rechter onherroepelijk uitspraak heeft gedaan. Een traject dat vaak jarenlang loopt.

Chantal van Disseldorp

Woont in: Breda

Opleiding: Hbo psychosociale therapie

Werkervaring: Casemanager bij Slachtofferhulp Nederland

Burgerlijke staat: Relatie, drie zoons

"Het eerste wat je doet als je binnenkomt, is vertrouwen winnen. Dat is de basis. Ik leg uit wat er aan de hand is en hoe procedures werken. Zoals een lichaam dat in beslag is genomen en bij het NFI (Nederlands Forensisch Instituut, red.) ligt en hoe ze dat terug kunnen krijgen. De familierechercheur heeft dat ook verteld, maar vaak blijft het door alle stress niet hangen."

"Ik kijk hoe de gezinssituatie is, hoe het zit met een uitvaart en met de nalatenschap. Je moet meteen voor alle partijen denken. Ik probeer echt een coördinerende rol te pakken. Neem contact op met instanties. Plan soms een overleg met alle instanties die bij een gezin zijn betrokken. Ik hoef niet bij iedere stap een baas te bellen. Als de cliënt toestemming geeft, is het goed. Ik denk dat dat de kracht is van mijn vak, want zo werkt het bij heel veel instanties niet."

Heeft ze de indruk dat de zaak wel eens veel media-aandacht kan trekken, dan neemt ze contact op met Jeroen Baardemans of een van zijn collega's. "Als ik denk dat een zaak super mediagevoelig is, bel ik soms op weg naar huis al naar Jeroen. Of als ik het merk dat journalisten de familie bellen of als er media in de straat staan."

Media waar de familie op zo'n moment vaak liever niet mee te maken heeft. "Dan is het juist goed dat wij in beeld komen, want je houdt het toch niet tegen", zegt Baardemans. Hij noemt als voorbeeld de zaak van de vijftienjarige Megan uit Breda die werd doodgestoken. Hij werd ingeschakeld als woordvoerder - 'ik noem het zelf liever media-adviseur, omdat wij niet alleen het woord voeren, maar ook adviseren' - van de ouders van het meisje. "Die wilden absoluut niet in de media. Toch komen de vragen. Ik spreek dan met de ouders af welke boodschap ze willen geven."

Van Disseldorp: "Soms willen mensen juist wel hun verhaal doen, is het een vorm van verwerking. Of de uitspraak is niet zoals ze hadden gewild, omdat er een lagere straf is gegeven. Dan willen mensen soms heel graag hun kant van het verhaal vertellen."

Baardemans werkt voor Namens de Familie, dat is een onderdeel van Slachtofferhulp Nederland. Een van de initiatiefnemers van Namens de Familie is Hans Faber, de oom van Anne Faber die in september 2017 verdween. Haar verdwijning en de daarop volgende zoektocht hield Nederland in een stevige greep, tot haar lichaam bijna twee weken later werd gevonden.

Hans Faber, een man met uitgebreide media-ervaring, onder meer als journalist, was al die tijd woordvoerder namens de ouders van Anne. "Het was heel logisch dat Hans die rol op zich nam", vindt Baardemans. "van daaruit kwam het idee: hier moeten we meer mee doen. Onder meer Slachtofferhulp en de politie zijn toen bij elkaar gaan zitten."

Zo ontstond Namens de Familie. Twee jaar geleden begon het met een pilot bij vermissingen. Dat nam al snel een enorme vlucht en Namens de Familie staat nu ook in andere dramatische zaken nabestaanden met media-advies bij.

Namens de Familie was in 2021 bij circa 120 zaken betrokken. Baardemans: "95 procent van de families die iemand verliezen door een misdrijf, heeft nog nooit te maken gehad met media. De toenemende mediadruk, van socials, van belangstelling voor human interestverhalen, dat kun je niet overlaten aan mensen die net hun dochter hebben verloren."

Jeroen Baardemans

Woont in: Breda

Opleiding: Stedelijk Gymnasium Breda. European Studies, Universiteit Maastricht

Werkervaring: Diverse communicatierollen als leidinggevende en adviseur bij ING Nederland, Head of Corporate Communicatie ING België, Head of Communications bij MediaMarkt Nederland, presentatiecoach en mediatrainer. Oprichter en managing director KOROKI Communications.

Burgerlijke staat: Getrouwd met Jonne en vader van de tweeling Casper en Ties (8 jaar)

Het moeilijkste vindt hij de aandacht die aan zaken wordt gegeven door iedereen eromheen, met name op social media. Zoals het delen van beelden. Recent gebeurde dat nog bij de zussenmoord in Den Bosch. "Het delen van beelden is echt een groot probleem. Je kunt je niet voorstellen wat dat doet met nabestaanden. We doen een oproep om het te stoppen. Soms helpt het, vaak niet."



Bij het adviseren van nabestaanden en slachtoffers werken de adviseurs van Namens de Familie nauw samen met Slachtofferhulp. Van Disseldorp: "Als iemand onbegeleid met de media in contact treedt, kan diegene zichzelf ongewild verkeerd neerzetten. Wij bereiden interviews voor, samen met de media-adviseur. Waarschuwen voor de gevolgen die het geven van een interview met de krant heeft."

Baardemans: "Ik was betrokken bij de vermissing van een vijftienjarig meisje uit Berghem (in oktober 2020, red.). Er ging een Amber Alert uit, niemand wist iets. De media buitelden over elkaar heen. De crisis en de mediadruk die er dan ontstaan, dat is ongekend, dat kun je je niet voorstellen. Ik ben via via bij Namens de Familie betrokken geraakt. Tijdens de eerste gesprekken werd me gevraagd of ik dit soort zaken wel aan zou kunnen. Dat is moeilijk te beantwoorden vooraf."

Het kan alleen maar door een professionele opstelling. "Het is heel tegenstrijdig. Het werk is heel mooi, maar waar het over gaat is heel erg. Als je vol in je emotie zit, kun je dit werk niet doen", zegt Baardemans. "Een zaak kan je wel heel erg raken. Zoals die vermissing. Die onzekerheid waar die ouders in zaten, dat raakte me heel erg. Maar we kunnen ons werk alleen maar goed doen als we afstand bewaren."

Van Disseldorp: "Ik krijg vaak de vraag wat mijn werk met me doet. Het raakt mij niet, omdat het niet over mijn eigen emoties gaat. 's Avonds ga ik gewoon naar huis. Ik móet ook niet emotioneel zijn. Dan heeft een nabestaande de neiging om zich terug te trekken, omdat die je niet nog emotioneler wil maken. Het gaat erom dat ik oprecht en betrokken ben. Nabestaanden staan op scherp, voelen dat haarfijn aan."

Professioneel zijn, als rots in de branding fungeren, daar komt hun werk in de kern op neer. Van Disseldorp: "Wij kunnen echt het verschil maken, en dat is fijn."