Dagelijks aan de medicijnen om de pijn te onderdrukken, sluimerende angst dat de kanker uitzaait, een donornier die maar niet kan worden geplaatst. Patiënten die door de coronadrukte in de ziekenhuizen niet aan de beurt komen voelen zich bang, machteloos, gefrustreerd en zijn boos, blijkt uit de vele tientallen reacties die we kregen op een oproep. Een portret van acht wachtenden.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ronald Oostenbrugge (37), Oost-Souburg, wacht op een niertransplantatie.

"Mijn nieren zijn bijna kapot, ze functioneren nog maar voor 9 procent. Half december zou ik een niertransplantatie ondergaan. Mijn vader doneert een nier. Steeds als de waarden worden gecontroleerd, is dat weer spannend. Als ze nog verder achteruitgaan, moet ik gaan spoelen of dialyseren."

"Door de oplopende coronacijfers kreeg ik vorige maand al te horen dat half december eerder januari of februari zal worden. Dat was een teleurstelling. Je leeft naar zo'n operatie toe, vertelt het op je werk."

Ronald van Oostenbrugge. Ronald van Oostenbrugge. Foto: Arie Kievit

"Nu moet ik soms twee of drie dagen bijkomen na een dagje uit of klussen in huis. Na een hele drukke werkdag ben ik knock-out. Ik heb het ook snel koud. Als ik een nieuwe nier heb, kan ik weer normaal functioneren."

"Ik vind het echt klote. Elke keer als ik hoor dat mensen met corona naar de ic gaan, word ik boos. En dan zijn er nog mensen die denken dat corona niets is en zich niet willen laten vaccineren… Ik heb zorg nodig om te overleven. De mensen die echt zorg nodig hebben, schuiven ze weg. Het kabinet moet veel harder optreden, strengere maatregelen invoeren om de besmettingen omlaag te brengen. Het enige dat ik kan doen, is hopen op een telefoontje van het ziekenhuis dat er toch een plekje voor mijn operatie is."

Piet van Liere. Piet van Liere. Foto: Arie Kievit

Piet van Liere (92), Middelburg, wacht op een operatie voor een nieuwe heup.

"Mijn vader ging vijf dagen per week naar de sportschool, tot hij eind vorig jaar ten val kwam en zijn heup brak", zegt zijn dochter Monique. "Het was echt zijn uitje. Hij reed er zelf in de auto naartoe, zag wat mensen, deed zijn oefeningen. Hij vond dat geweldig. Volgens mij was hij het oudste lid van de sportschool."

"Na zijn val hield hij pijnklachten en kreeg ernstige artrose. Daarom is in september besloten tot een operatie. Alle onderzoeken werden voorbereid, met de bedoeling om hem in november te opereren. Maar nu staat hij nog altijd op de wachtlijst, en we hebben geen idee wanneer hij aan de beurt is. Kijk, als je 60 bent heb je nog tijd, kun je zeggen, maar als je 92 bent is dat anders. Op die leeftijd heb je misschien niet zoveel tijd meer over. Hij kan nauwelijks lopen en verliest daardoor spiermassa, wordt echt minder fit."

"Hij slikt acht paracetamol per dag om de pijn te onderdrukken, mijn vader is er echt somber door. Gelukkig is mijn moeder nog fit en heeft hij regelmatig mensen om zich heen. Maar de onzekerheid knaagt aan hem, dat zie je gewoon. Hij begrijpt niet waarom er zoveel mensen zijn die geen prik nemen. Kijk, het vaccin is er, je kunt je tegen de ziekte beschermen, waarom doe je het dan niet? Je woont toch niet alleen op de wereld? Je ziet nu dat anderen in de penarie zitten door je keuze."

Robin Buis en zijn moeder Bianca. Robin Buis en zijn moeder Bianca. Foto: Rob Voss

Robin Buis (11), Apeldoorn, moet zijn ontstoken keelamandelen laten verwijderen.

Robin: "Hoeveel pijn ik heb op een schaal van 1 tot 10? 9. Ik heb heel de dag last van mijn keel. Dat is niet fijn. Soms moet ik stoppen met voetballen, omdat ik zoveel last heb."

Moeder Bianca: "Al een paar maanden zijn Robins keelamandelen ontstoken. Daar heeft hij elk jaar last van, maar de artsen zeiden steeds dat ze er nog niet uit hoefden. Nu is dat anders. Ze zijn echt te groot en rood en moeten eruit. Vorige week is hij al de hele week ziek thuis geweest. Hij heeft keelpijn, kreeg er verhoging bij en is erg vermoeid. Die amandelen zijn echt een irritatiebron. De kno-arts zei dat we een ander kind hebben als ze eruit zijn. Toch moeten we acht maanden tot een jaar wachten totdat ze eruit kunnen, zo lang zijn de wachtlijsten. Toen de arts dat zei, dacht ik dat hij een grapje maakte, we schrokken enorm."

Robin: "Ik vind het naar dat ik zo lang moet wachten. Ik moet nu elke dag een drankje slikken. Dat werkt wel, maar mijn keel doet nog steeds pijn."

Bianca: "Tot de operatie moet Robin dagelijks antibiotica nemen, zodat hij toch zijn dingen kan doen. Hij krijgt weliswaar een lichtere dosering, maar eigenlijk kan dat natuurlijk niet. Dit is de enige optie. Het vervelende is dat Robin vanwege zijn gewicht onder de volwassenen valt. We hebben geprobeerd hem op de kinderafdeling erbij te krijgen, maar dat mocht niet. En de zorgverzekeraar kon ons ook niet helpen. Overigens verwijten we de zorg helemaal niets hoor. Zij willen dit ook niet."

Robin: "Ik snap ook wel dat andere mensen met bijvoorbeeld kanker of hartproblemen harder zorg nodig hebben. Maar ik hoop toch dat we eerder worden geholpen."

Hennie van der Bent. Hennie van der Bent. Foto: Frank Jansen

Hennie van der Bent (61), Voorburg, heeft een navelbreuk.

"Natuurlijk weet ik dat er mensen zijn die er erger aan toe zijn. Maar toch, als je elke dag met pijn moet lopen... Ik heb sinds september een navelbreuk. Het ziekenhuis zei dat ik binnen een paar weken tot drie maanden geopereerd zou worden."

"Dat gaat veel langer duren. Zolang mijn darm er niet uit puilt, is er geen gevaar. Maar zodra dat gebeurt, moet ik direct naar de spoedeisende hulp en wordt het mogelijk een spoedoperatie. Dat wil je niet, want dan heb je een darminfarct en kunnen stukjes darm afsterven."

"Ik slik dagelijks pijnstillers en alsnog komt er de hele dag een zeurende pijn doorheen. Zeker twee tot drie keer per week krijg ik aanvallen. Dan lig ik echt te kronkelen en neem ik morfine. Ik wil niet te veel morfine gebruiken, want daar word je suf van en ik werk gewoon. Bovendien ben ik bang dat ik eraan verslaafd raak. Al die medicijnen zijn ook niet goed voor je."

"Ik zit ook nog op een ooroperatie te wachten, want daar zit een gat in. Dat vind ik niet zo erg. Ik hoor vooral slecht, maar vraag gewoon drie keer: wat zeg je? Daar heb ik geen pijn aan."

"Ik word chagrijnig en een beetje depressief van deze situatie. Het is zo uitzichtloos. Als ze zeggen: over twee maanden helpen we u, heb je een stip op de horizon. Nu weet je niets, kan het zo driekwart jaar duren. Ik zit totaal niet lekker in mijn vel, wil van die pijn af."

Marije Onderweegs. Marije Onderweegs. Foto: Emiel Muijderman

Marije Onderweegs (32), Oldenzaal, wacht op een hersenscan voor haar zware epilepsie.

"Sinds mijn 17de heb ik te maken met een ingewikkelde, zware vorm van epilepsie. Sindsdien staat mijn leven deels stil, ik heb niet kunnen doen wat al mijn leeftijdsgenoten deden: studeren, op kamers, carrière maken. En zo is het nu nog steeds. Omdat mijn lijf niet doet wat ik zou willen, heb ik het gevoel dat ik niet meegroei met mensen om me heen."

"Sinds april 2019 zit ik in een onderzoekstraject voor hersenchirurgie. Op 6 en 7 december zou de laatste scan in dat onderzoek plaatsvinden, ik wacht daar al meer dan een jaar op. Ze willen kijken waar de epilepsie in mijn brein zit, en of ze het kunnen opereren. De risico's kunnen groot zijn, dus dat luistert heel nauw. Maar vorige week is de operatie afgezegd. Ik weet niet wanneer het nu gaat gebeuren. De uitkomst van het traject is al onzeker, en door dit uitstel is de hoop op een goede afloop weer veel verder weg."

"Ik zou willen dat mensen die zich niet aan de regels houden, of zich zonder medische reden niet laten vaccineren zouden beseffen hoeveel last ze anderen daar mee bezorgen. Deze pandemie is uiteindelijk tijdelijk, maar een hersenaandoening is voor heel je leven beperkend. Ik heb geen werk, kan veel dingen niet die voor een ander heel normaal zijn. Mensen kunnen zich gewoon laten vaccineren. Doe die kleine moeite nou voor een ander. En besef ook in coronatijd wat je allemaal wél kunt."

Robert Koelewijn. Robert Koelewijn. Foto: Marco Okhuizen

Robert Koelewijn (67), Heemskerk, heeft blaaskanker en wacht op een operatie.

"Als je hoort dat je kanker hebt, wordt je wereld heel klein. Er gaat zoveel door je heen: hoeveel tijd heb ik nog, zijn er uitzaaiingen, hoe agressief is de tumor? Ik sta met prioriteit op de wachtlijst voor een operatie die moet uitwijzen of mijn blaas eruit moet of dat een andere behandeling mogelijk is. Maar het ziekenhuis in Beverwijk heeft een aantal operatiekamers gesloten, dus het kan voorlopig niet doorgaan. Ik heb geen idee wanneer het wel kan."

"Ik ben fotograaf, heb heel mijn leven al demonstraties vastgelegd. Wat ik bij de coronaprotesten heb gezien, dat slaat echt alles. Zoals demonstranten de mobiele eenheid uitdagen, de media aanvallen. Het is walgelijk wat je ziet gebeuren."

"Ik kwam deze week in de supermarkt een man zonder mondkapje tegen. Ik had er één over, dus vroeg of hij die wilde hebben. Nee, was het antwoord. Ik legde uit dat mensen als hij ervoor zorgen dat mijn operatie niet door kan gaan. Hij vond het heel erg, zei hij, dat ik ziek ben. Maar ik dacht: het interesseert je geen reet. Je hebt gewoon overal schijt aan."

"En dat soort mensen worden in het ziekenhuis geholpen als ze corona hebben, maar ik kan niet worden geopereerd. Wat als ik straks uitzaaiingen blijk te hebben? Ik voel me een tweederangs patiënt en sta als iemand die zich aan alle maatregelen houdt met mijn rug tegen de muur. Mijn lijf zit vol boosheid en emotie."

Gijs Willemse. Gijs Willemse. Foto: Koen Verheijden

Gijs Willemse (17), Oss, wacht op een operatie voor een littekenbreuk in zijn buikwand.

"Tijdens mijn examenweek had ik enorm veel stress, doordat ik op een operatie zat te wachten. Wat als het scheurtje in mijn buikwand spoed werd?"

"In september had ik ineens ontzettende buikpijn, net boven mijn navel. Ik bleek een scheurtje van zo'n 8 millimeter in mijn buikwand te hebben. Dat was veroorzaakt door een litteken van de verwijdering van mijn blindedarm."

"Het is een beetje jammer dat ik van zo'n klein sneetje zoveel last heb. Ik kan niet meer fitnessen, want dat geeft te veel spanning op die buik. Op mijn werk kan ik niet meer tillen en lukt het maar net om achter de kassa te zitten. Af en toe moet ik eerder weg van school, omdat ik enorme pijnscheuten krijg."

"De arts zei dat mijn operatie misschien vijf tot tien minuten duurt en dat ik een dagopname nodig heb. Maar zolang het geen spoed heeft, moet ik paracetemol slikken."

"Het is geen fijne gedachte dat dit precies in mijn examenjaar gebeurt. Ik zit in 5 havo en wil mijn diploma halen. Door corona is dat al lastig, want we hebben ontzettend veel lesuitval gehad."

"Ik vind het triest dat het zo moet gaan. Ik vind dat ook vooral zielig voor mensen met kanker of hartfalen. Bovenal vind ik het erg moeilijk dat mensen zich niet laten vaccineren en ziekenhuisbedden bezet houden. Zelf heb ik een spuit genomen voor mijn familie en om te zorgen dat ik geen bed nodig heb. Ik hoop dat ik en vele anderen zo snel mogelijk hulp krijgen."

Jacqueline de Keijser. Jacqueline de Keijser. Foto: Arie Kievit

Jacqueline de Keijser (60), Barendrecht, wacht op een operatie voor een nieuwe knie.

"Ik heb al een jaar of drie pijn in mijn knie, door een scheur in mijn meniscus. Die is op een gegeven moment verwijderd, maar daardoor is mijn kraakbeen in hoog tempo afgebroken. Ik heb nauwelijks kraakbeen meer over, het is bijna bot op bot als ik loop. Het is heel veel pijn lijden, al probeer ik dat met zware pijnstillers zoals oxycodon tegen te gaan. Maar dat is weer slecht voor je lever. En mijn conditie gaat achteruit, daar baal ik van."

"Afgelopen woensdag zou ik een nieuwe knie krijgen, maar de operatie werd een dag ervoor afgebeld. Heel erg zuur, ik word daar boos en verdrietig van. Ik heb zoveel pijn! En waar liggen de ziekenhuizen vol mee? Met mensen die zich bewust niet hebben laten vaccineren. Die zeggen dat corona maar een griepje is, en het niet serieus nemen, zelfs niet als ze in het ziekenhuis belanden. Ik vind het heel oneerlijk."

"Ik ben in staat om met een spandoek naar Den Haag te gaan, met daarop: IK WORD GEDISCRIMINEERD, IK HEB OOK RECHT OP ZORG. Het is ook de schuld van het kabinet; er is zoveel bezuinigd op de zorg. En ze zouden mensen ook kunnen verplichten zich te laten vaccineren. Dan hadden de ziekenhuizen nu niet vol gelegen. Het ziekenhuis zelf verwijt ik helemaal niets, dat wil ik benadrukken. Daar doen ze wat ze kunnen."

"Ik was ook altijd mantelzorger voor mijn vader. Dat kan ik niet doen zolang ik niet geopereerd ben. En ik heb geen idee wanneer dat is. Nu moet de thuiszorg vaker bij mijn vader komen, en die hebben het al zo druk. Dat schiet toch niet op?"