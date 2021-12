De vijfjarige Valerie werd geboren met een meervoudig complexe hartafwijking. In haar nog jonge leventje werd ze al meerdere keren geopereerd. Haar moeder leeft met de dag. 'Ik probeer niet te veel na te denken en te doen wat goed voelt.'

Het leven van de dan pas 23-jarige Tessa Betram komt volledig op zijn kop te staan, als bij de twintigwekenecho een hartafwijking wordt ontdekt bij het kindje in haar buik.

Tessa en haar man Mark moeten in vier weken tijd besluiten wat ze doen: de zwangerschap afbreken of zich voorbereiden op de geboorte van een kindje met hartproblemen. "Je moet beslissen over het leven van je dochter", vertelt Tessa in haar woonplaats Alphen.

En dat is uiteraard geen makkelijke keuze. Ook al niet omdat er verschillende artsen bij het stel betrokken zijn. "De één zegt dit, de ander iets anders. Dat geeft aan hoe moeilijk het voor de specialisten was iets te zeggen over de complexiteit en het toekomstbeeld. Je hebt eigenlijk behoefte aan iemand die zegt wat je moet doen. Wij moesten ineens nadenken over kwaliteit van leven en levensverwachting. Je zit met lastige vragen waar niemand antwoord op kan geven."

Valerie, de vijfjarige dochter van Tessa Betram, heeft een meervoudig complexe hartafwijking. Haar levensverwachting is onbekend. Valerie, de vijfjarige dochter van Tessa Betram, heeft een meervoudig complexe hartafwijking. Haar levensverwachting is onbekend. Foto: Tessa Betram

Medisch circus

Het stel besluit de zwangerschap niet af te breken en bereidt zich voor op de geboorte van hun eerste kindje. Op 9 juni 2016 wordt Valerie geboren. Na de geboorte mag het meisje, tegen de verwachting in, een half uurtje bij haar moeder blijven liggen. Daarna begint dan toch echt het medisch circus en wordt het meisje voorbereid op een openhartoperatie. De eerste van drie.

Als Valerie een week oud is, wordt ze voor het eerst geopereerd. De operatie slaagt, maar er treden complicaties op. In de 36 uur na die eerste ingreep wordt ze nog tweemaal geopereerd. Twee keer is reanimatie nodig en dagenlang hangt het leven van de kleine aan een zijden draadje.

"Ze is al die tijd in slaap gehouden. Pas anderhalve week later hoorden we haar weer voor het eerst geluid maken. Tweeënhalve week na de operatie mochten we haar voor het eerst weer vasthouden."

Tessa Betram. Tessa Betram. Foto: Merel Klijzing

Valerie wordt nogmaals geopereerd als ze acht maanden oud is en op haar derde gaat ze nogmaals onder het mes. Onderzoeken, behandelingen, gesprekken met artsen en therapeuten. De dagen van het jonge gezin zijn er vaak mee gevuld.

Tessa, geboren in Alphen, vertelt rustig haar verhaal. Maar dat gaat niet zomaar, verzekert ze. De afgelopen jaren stond ze alleen maar in de 'overleefstand', zoals ze het zelf omschrijft. Twee keer ging ze door een burn-out onderuit. Haar werk kon ze niet meer uitvoeren. "Ik droom wel eens van het maken van een documentaire, ik voel dat ik moet vertellen wat het inhoudt om een ziek kind in je gezin te hebben."

Impact

De jonge moeder (nu 28) zet zich om die reden ook in voor de Stichting Hartekind, dat wetenschappelijk onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen financiert (zie kader). "Er is zo weinig over hartproblemen bij kinderen bekend, ik wil mijn steentje bijdragen. Ik moet mijn verhaal blijven vertellen. Er zijn maar weinig mensen die begrijpen welke impact het heeft op ons leven."

Als voorbeeld geeft ze aan dat de meeste mensen Valerie vooral zien op haar vrolijke momenten. "Maar zodra de voordeur dicht gaat, ben ik bezig met opvangen van een oververmoeide Valerie. We weten dat Valerie niet oud wordt, het lijkt daardoor wel alsof iedereen er alles uit wil halen met haar. Iedereen wil iets met Valerie ondernemen, maar zij is het meest gebaat bij een rustig spelletje op de bank, of samen een filmpje kijken. Omdat je zo slecht aan haar ziet dat ze zo ziek is, is de ernst moeilijk uit te leggen."

Valerie, de vijfjarige dochter van Tessa Betram, heeft een meervoudig complexe hartafwijking. Haar levensverwachting is onbekend. Valerie, de vijfjarige dochter van Tessa Betram, heeft een meervoudig complexe hartafwijking. Haar levensverwachting is onbekend. Foto: Tessa Betram

Slechte conditie

Enerzijds is dat ook fijn, geeft Tessa gelijk toe. "Ze leeft een redelijk normaal leven, gaat ook naar school. Het is heel verraderlijk dat je niet direct iets aan haar ziet. Maar ze kan veel niet en heeft een heel scala aan klachten. Haar rechterlong werkt maar voor de helft, ze is gauw moe en kan dan blauw tot paars aanlopen."

"Ze heeft een heel slechte conditie, haar spieren zijn minder goed ontwikkeld. En bovendien kampt ze sinds haar tweede met PTSS (een posttraumatische stressstoornis). Simpel met haar naar een verjaardag gaan? Daarvoor is ze vaak te moe, het zijn te veel prikkels. Dat begrijpt niet iedereen." Om deze reden is besloten Valerie niet door een fotograaf op de foto te laten zetten. Het zou onnodig veel stress geven. De foto's bij dit verhaal zijn door haar ouders ingestuurd.

Vorig jaar liep Tessa in een maand tijd een wandeltocht van 150 kilometer, 100 meter voor elk kindje dat dat jaar met een hartafwijking werd geboren. Ze zamelde zo bijna achtduizend euro in voor Stichting Hartekind. Recent bakte ze met Valerie koekjes en verdiende daarmee driehonderd euro voor de stichting. "Bij de wandelactie kwam misschien wel 80 procent van de donaties van onbekenden, het was overweldigend en ontroerend."

Valerie. Valerie. Foto: Tessa Betram

Twee jaar geleden kregen Tessa en Mark opnieuw een dochter: Karlijn. Sindsdien is alles dubbel, geeft Tessa aan.

"Hoe is het voor haar om op te groeien in een gezin met een zorgintensief kind? Ik weet wel zeker dat ze er iets van meekrijgt, van de spanning en de stress rondom behandelingen en onderzoeken. We bouwen heel bewust momenten in voor ontspanning en leuke dingen met de kinderen. Het is ook accepteren wat het is. Dit is het. Hoe harder we vechten, hoe groter het wordt. Er zijn ook weken bij, dat de ziekte van Valerie wat naar de achtergrond gaat, dan zien we ook hoe mooi het leven is."

Zelfbescherming

De opgroeiende Karlijn confronteert het stel ook met de beperkingen die de oudste dochter heeft. "We zien nu hoe het is om een gezond kind te hebben, wij wisten niet beter dan dat het normaal was om veel in het ziekenhuis te verblijven. Ik voel dat de hechting met Karlijn anders is. Valerie moesten we al snel na de geboorte loslaten, ik weet dat ik haar kwijt ga raken. Het liefst heb ik haar de hele dag bij me, maar onbewust neem je ook afstand. Dat is een stukje zelfbescherming."

Het gezin leeft met de dag. "Nooit in de toekomst. Ik leef erg op mijn gevoel. Voelt iets goed? Dan doen we het. Als het niet goed voelt, doen we het niet. Wij weten niet hoe oud Valerie wordt, maar de kans is groot dat zij niet volwassen wordt. De ene arts zegt dat ze misschien wel achttien wordt, een ander dat het misschien wel stopt bij acht. Soms overvalt me dat, dan denk ik 'wat is eigenlijk de kwaliteit van leven?' Wij vullen het altijd maar voor haar in."

Valerie. Valerie. Foto: Tessa Betram

Valerie gaat nu vier en een halve dag naar een school voor speciaal onderwijs in Leiden. Met de taxi is ze ruim veertig minuten onderweg, een uitputtingsslag. Mede daarom verhuist het gezin eind dit jaar naar Apeldoorn.

Daar heeft het stel een huis gevonden met een slaapkamer en badkamer op de begane grond, waardoor Valerie geen trappen meer op hoeft in huis. Dichtbij het nieuwe huis is ook haar nieuwe school. De lange taxiritten zijn daarmee ook verleden tijd. "Het is wel spannend, want we beginnen opnieuw. Met alles wat we in onze rugzak meenemen."

Daar waar het kan, wil Tessa haar dochter een 'normaal' leven bieden. "Ik wil haar geen stempel opdrukken, we willen dat ze zoveel mogelijk meedraait in de samenleving. Ik geloof dat wij de allerbeste ouders voor haar zijn en dat we het goed doen. Ik kreeg toen ik nog zwanger was vaak te horen dat een kind zijn ouders uitkiest en dat je krijgt wat je kunt dragen. 'Ik weet helemaal niet of wij dit wel kunnen dragen', dacht ik dan. Maar we doen ons best en dat is goed genoeg."

Kille cijfers zijn het, cijfers die je niet meer loslaten als je ze eenmaal kent. Een hartafwijking is de nummer één doodsoorzaak bij kinderen tot vijftien jaar. In Nederland overlijdt elke twee dagen een kind aan een hartafwijking. Ieder jaar worden er vijftienhonderd kinderen met een hartafwijking geboren.

De Stichting Hartekind zet zich in voor deze kinderen. De stichting heeft als doel om binnen tien jaar uit de top 3, van meest voorkomende doodsoorzaken bij kinderen, te verdwijnen. Daarvoor is onderzoek nodig. Zo leren artsen hartafwijkingen, complicaties en restafwijkingen zoals hartritmestoornissen, hersenschade en ontwikkelingsproblemen beter begrijpen, behandelen én voorkomen. Om dit doel te bereiken, is 4 miljoen euro per jaar nodig voor onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen.