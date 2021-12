Zware jongens in de Rotterdamse gevangenis De Schie gaan steeds geraffineerder te werk bij het binnensmokkelen van drugs en telefoons. Zo laten ze zelfs drones overvliegen. Beveiligers zien een groeiend probleem.

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Grijnzend zet Danny* een flesje Pepsi op tafel. Het Hoofd Veiligheid van de Penitentiaire Inrichting Rotterdam, waar De Schie en de gevangenis in Hoogvliet onder vallen, vraagt zijn toehoorders om eens goed naar de cola te kijken. Zien ze misschien wat verdachts?

Niets. En dus pakt Danny het flesje weer op, waarna hij het als een ware illusionist vliegensvlug uit elkaar trekt. In het midden, verscholen tussen twee lagen cola en achter het etiket, blijkt een telefoon te zitten. Een kleintje, maar toch.

En zo heeft hij meer voorbeelden. Zie het blikje Fanta met afneembare bovenkant, bijvoorbeeld. Of - precies zoals in de films - het boek waarvan de bladzijdes zo zijn uitgesneden dat ruimte voor een telefoon is ontstaan. Sommige methodes noemt Danny simpelweg 'briljant'.

'Zware klanten'

De Rotterdamse gevangenis - gelegen aan de gelijknamige rivier en te herkennen aan de oranje verf - herbergt zo'n 250 gedetineerden. Het gaat om relatief veel 'zware jongens': criminelen als tramschutter Gökmen Tanis en, vóór hij naar Vught vertrok, Willem Holleeder.

Het complex heeft de vorm van een 8. Te midden van metershoge muren bevinden zich twee binnenplaatsen. Hier scheppen de gedetineerden een luchtje, maken ze een wandelingetje, of doen ze aan sport. De plaatsen zijn gevuld met gras, basketbalkorven en stellages om je aan op te trekken.

De Schie heeft twee luchtplaatsen. Links is de 'kooi' te zien waarin gedetineerden van de terroristenafdeling luchten. De Schie heeft twee luchtplaatsen. Links is de 'kooi' te zien waarin gedetineerden van de terroristenafdeling luchten. Foto: Frank de Roo

Hier komt het gros van de smokkelwaar de gevangenis binnen, weet Danny. Handlangers verstoppen hun waar bijvoorbeeld in een tennisbal, werpen die over de muren en hopen dat het pakketje in handen van de juiste gedetineerde valt.

Het is een methode die meer en meer gebruikt wordt. "De mobiele telefoons zijn goedkoper geworden en de controle aan de poort is verscherpt. Gooiers hebben lang gedacht dat onze muren te hoog waren om iets overheen te gooien, maar weten nu dat het met zo'n werpstok voor hondenbezitters alsnog kan lukken."

Nepvisser

Het personeel kamt de binnenplaatsen meerdere keren per dag uit. Het levert tientallen vondsten per jaar op. Een veelvoud treffen beveiligers tussen de muren of in de bosschages aan: Danny schat dat zo'n 70 procent van de gegooide pakketjes, vaak verstopt in balletjes of graspollen, de binnenplaats niet haalt.

De gevangenis heeft warmtecamera's die de omgeving continu in de gaten houden. "Maar het is uiteindelijk aan ons, de mensen, om op de monitor te kijken. Wíj zien het verschil tussen een echte visser en iemand die doet alsof. Of iemand die met een hond loopt, maar geen oog voor het dier heeft. Dat is ons vakmanschap. Daarom spannen we ook geen netten: we rekenen op onze medewerkers."

De gevangenis maakt altijd melding van een gooier bij de politie, maar dat leidt - mede door capaciteitsproblemen - lang niet altijd tot een veroordeling. Als het wel gebeurt, kan zo'n smokkelaar een boete óf onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegemoetzien.

'Meerdere keren per week drones'

Hoewel het gros van de handlangers pakketjes gooit, signaleren beveiligers steeds vaker drones in de buurt van de gevangenis. Die vliegen razendsnel over, laten een pakje vallen en vertrekken weer.

In theorie, althans. Want in de praktijk blijken handlangers zelden behendige piloten te zijn. Met enige regelmaat vindt het personeel dan ook een gecrashte drone in het groen.

Sinds het ontstaan van de coronacrisis duiken de drones meerdere keren per week op. Dat is verklaarbaar: door de komst van plexiglazen afscheidingen tussen gedetineerden en bezoekers bij bezoekuren, moesten handlangers op zoek naar nieuwe smokkelmethodes. De wandjes maken het immers onmogelijk om kleinigheden via bijvoorbeeld een tongzoen over te geven.

De gevangenis beschikt over een detectiesysteem dat drones kan waarnemen. Als zo'n projectiel vervolgens de gevangenis nadert, wordt de luchtplaats - sowieso een no-flyzone - per direct gesloten. "Het is alleen de vraag of we snel genoeg zijn. Een beetje professionele drone gaat aardig hard. Maar hoe vaak we wat missen? Je weet niet wat je niet ziet."

Over de muren van de gevangenis worden regelmatig balletjes met smokkelwaar gegooid. Over de muren van de gevangenis worden regelmatig balletjes met smokkelwaar gegooid. Foto: Frank de Roo

Dat geldt ook voor de inkomstenafdeling, waar onder meer shirts, broeken en schoenen van gedetineerden binnenkomen. Danny: "Die stukken halen we door een röntgenapparaat en onderzoeken we. Soms blijken drugs bijzonder kundig ingenaaid, maar het gebeurt ook dat iemand domweg een telefoon in een schoenzool propt. Dat zien we meteen."

'Kletspraat'

Zo'n driekwart van de smokkelwaar, schat het personeel, zijn drugs. Verder proberen criminelen vooral telefoons naar binnen te krijgen. Maar doorgaans níet om hun criminele activiteiten voort te kunnen zetten.

Jan Kees de Gier, directeur van de Penitentiaire Inrichting Rotterdam, vertelt dat het merendeel van de gevoerde gesprekken 'kletspraat' is. "Dat weten we, omdat we alle gevonden telefoons ook uitlezen. Je hebt één T., maar ook honderd gewone gedetineerden die helemaal niet met het reilen en zeilen van een organisatie bezig zijn. Dat zijn jongens die gewoonweg hun vriendin of moeder missen. Ze kunnen weliswaar in een telefooncel bellen, maar hebben nooit privacy. Dat maakt het lastig om emoties te tonen. Het is tenslotte slecht voor je imago als je staat te snikken."

'Verbazingwekkende verstopplekken'

Succesvol smokkelen is een prestatie, zeker. Maar de drugs of apparatuur langdurig tussen de gevangenismuren verstoppen is dat net zozeer. Cellen worden namelijk meerdere keren per week geïnspecteerd.

Danny vertelt over de 'verbazingwekkende' verstopplekken die beveiligers vinden. Zie het flesje Pepsi of het bewerkte boek dat tussen de duizenden andere boeken in de bibliotheek belandt. "Maar ze hangen hun spullen ook aan een draadje in de wc, stoppen het in de boter of slikken het door."

Precies zoals in films: smokkelwaar verstopt in boeken. Precies zoals in films: smokkelwaar verstopt in boeken. Foto: Frank de Roo

De Gier: "We hebben mensen nodig die het écht leuk vinden om in zo'n cel te speuren. Nieuwsgierige, argwanende mensen. Iemand die denkt: ik pak nog éven mijn schroevendraaier om dit los te draaien. We ontdekten dat flesje Pepsi alleen maar omdat iemand besefte dat we in onze gevangeniswinkel alleen Coca-Cola verkopen. Maar hoe dat flesje hier ooit is gekomen? We weten het niet. Misschien dat een gevangene het bij een overplaatsing heeft meegenomen?"

Het personeel kan hulpmiddelen inzetten. Zo beschikt De Schie over apparatuur om bijvoorbeeld 4G-straling te detecteren. Ook doet de gevangenis regelmatig een beroep op een Duitse herder die getraind is de specifieke geur van telefoons te herkennen.

Twee weken in een kaal hoekje

Na een vondst is het aan De Gier om straffen op te leggen. Hij weegt daarbij mee hoe vaak iemand al over de schreef is gegaan en of de gedetineerde mogelijk door een ándere gevangene werd gedwongen om iets te bewaren. "De maximumstraf, veertien dagen in de iscoleercel, leggen we zelden op. Het is voor niemand goed om twee weken in een kaal hoekje te zitten."

Drugs zijn, omwille van het leefklimaat, te allen tijde verboden. Het voorhanden hebben van een telefoon ook, al geldt het als een lichter vergrijp. De directeur zegt 'niet wakker te liggen van een jongen die zijn moeder belt'. "Sterker: ik zou alle gedetineerden - gereguleerd - een telefoon in de cel willen geven. Je moet iemand tenslotte ook weer voorbereiden op een terugkeer in de maatschappij. En een vrouw is één van de belangrijkste factoren die bepalen of iemand al dan niet crimineel blijft. Het is dus goed om aan een relatie te werken. Maar: het kost ook veel geld om elke cel van een telefoon te voorzien."

Het blikje Fanta is geprepareerd. Het blikje Fanta is geprepareerd. Foto: Frank de Roo

De strikte controles van nu blijven dan ook nodig, vertelt Danny. "Je zal altijd een gedetineerde hebben die een telefoon gebruikt om een slachtoffer onder druk te zetten. Of iemand die foto's van personeelsleden naar de buitenwereld stuurt. Onze focus ligt steeds meer op het tegengaan van crimineel handelen in detentie."

Brandstichting

De zorgen over smokkelwaar passen in een trend: anno 2021 krijgen gevangenissen steeds vaker met dreigingen van buiten te maken. Danny wijst bijvoorbeeld op de gewelddadige poging om een gedetineerde uit de gevangenis in Zutphen te bevrijden, maar benadrukt ook de impact van de brandstichting - twee mannen probeerden zestien personeelsauto's aan te steken - waar De Schie eerder dit jaar mee te maken kreeg.

Danny: "Binnen hebben we onze beveiliging, op een enkele misser na, zo goed als geperfectioneerd. Het grote probleem zijn momenteel de handlangers buiten. Dat zijn de mannen die spullen gooien, intimideren en brandstichten. De vraag is nu hoe we ons tegen hén moeten wapenen."

*Danny wil om veiligheidsredenen alleen bij zijn voornaam genoemd worden.