Het is geen uitzondering meer dat coronaprotesten ontaarden in rellen. Ernstige rellen zelfs, zoals kort geleden in Rotterdam. de Volkskrant keek mee hoe de politie zich vorige week vrijdag van tevoren al inspande om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen. 'We moeten de gasten die willen rellen, zo snel mogelijk weren, de angel eruit trekken.'

Vrijdag 26 november 16.30 uur

Een anonieme melding over een mogelijke aanslag, vanavond 20.00 uur op het Binnenhof. Een bericht dat er bom wordt gegooid op het huis van een van de bewindslieden, met een foto van de woning erbij. Geruchten dat relschoppers pepperspray bij zich hebben om in de ogen van de politiepaarden en -honden te spuiten. Verhalen over verfballonnen die op ME-bussen gegooid zullen worden, om het zicht van de chauffeur te belemmeren. En geluiden dat de zogenoemde Defendgroepen op weg zijn, om de confrontatie met de politie te zoeken.

Het is vrijdag 26 november, half vijf in de middag, als in hoog tempo de potentiële dreigingen voor vanavond worden besproken. Op de negende verdieping van het Haagse politiebureau 'de Yp' zit algemeen commandant Martine Dijkstra. Ze wil 'het informatiebeeld' compleet hebben: wat vormt een ernstig risico?

In Den Haag worden eind november, op de avond van de persconferentie, potentiële dreigingen besproken op politiebureau 'de Yp'.

Het wordt spannend, constateert ze. Twee dagen eerder werd bekend dat het demissionair kabinet deze vrijdag strengere coronamaatregelen aankondigt. Officieel is er geen demonstratie aangevraagd. Maar via sociale media is duidelijk dat mensen naar Den Haag zullen komen om te protesteren. Er is bovendien informatie dat relschoppers deze demonstratie willen kapen.

In razend tempo heeft de Haagse politie-eenheid daarom zo'n vijfhonderd agenten opgeroepen. Vanuit Noord-Nederland heeft men extra ME'ers laten aanrukken. Met allerlei organisaties is gesproken: van de buurtvaders en supportersclubs tot de antivaxbeweging. Met allerlei scenario's wordt rekening gehouden, en aan tal van details is gedacht. Van brandwerend ondergoed voor ME'ers tot speciale olie voor de ramen van hun bus - om te voorkomen dat de verf uit de verfballonnen blijft plakken.

'Net als in Rotterdam, maar dan beter'

Zelfs de speciale aanhoudingseenheid van de Dienst Speciale Interventies (DSI) staat klaar. Voor het eerst. Deze zwaar getrainde agenten worden normaliter ingezet bij arrestaties van zware criminelen. Maar deze avond worden ze in Den Haag achter de hand gehouden, voor het geval de avond uitmondt in extreem geweld .

Ook elders in het land staan de eenheden 'op scherp'. Amsterdam en Rotterdam hebben vergelijkbare maatregelen genomen. Iedereen is erop gericht een herhaling van vrijdag 19 november te voorkomen. Toen resulteerde een Rotterdamse demonstratie tegen het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen onverwachts in een veldslag tegen de politie - de gewelddadigste sinds het begin van de pandemie. "De kans bestaat de relschoppers vanavond denken: wat er in Rotterdam gebeurde, kunnen wij in Den Haag ook, alleen dan beter", zegt Dijkstra.

Bij hoge uitzondering mag de Volkskrant achter de schermen meekijken, om te zien wat de impact van de maatschappelijke onrust is op de politieorganisatie. "Iedereen die hier vanavond is, heeft eigenlijk ander werk. We doen dit erbij. Dat betekent dat wijkbureaus vanavond nauwelijks bemand zijn, dat aangiften blijven liggen en dat strafrechtelijke onderzoeken vertraging oplopen", zegt Dijkstra.

Ze zit in een grote vergaderzaal. Aan de wand hangen schermen, met beelden uit het stadscentrum en de laatste politie-informatie. Om haar heen, aan een grote ovale tafel, zitten twaalf 'knoppen' - politiejargon voor de hoofden van de verschillende afdelingen. Zo is er een 'knop' die zich bezig houdt met de beveiliging van bewindslieden, een 'knop' van de ordehandhaving en een 'knop' die precies weet wat er in treinen, trams en op de weg gebeurt.

De 'knop' die via zijn netwerk probeert te achterhalen wat verschillende groepen van plan zijn, heeft zojuist de bevestiging gekregen dat ook harde kernen van voetbalsupporters naar het centrum willen komen, om te rellen.

Vrijdagmiddag 16.00 uur

Niet alleen op de negende verdieping wordt de avond voorbereid. Beneden in de hal staan tientallen agenten. Er hangt een gespannen sfeer, alsof de wedstrijd zo kan beginnen. In de aangrenzende aula wordt iedereen bijgepraat. "Het doel is om de persconferentie ongestoord te laten verlopen", zegt een van de ME-commandanten. "Het maatschappelijk ongenoegen neemt toe. Elke keer als er extra coronamaatregelen worden genomen, resulteert dat in meer weerstand." Zo werden Haagse agenten bij een 'lawaaidemonstratie', na de vorige persconferentie op 12 november, bekogeld met zwaar vuurwerk en stenen.

Het plan is om het niet aangekondigde protest van vanavond toch te faciliteren. "We vragen de demonstranten naar de Koekamp te gaan." Dat is een veld vlak bij het Centraal Station dat de burgemeester heeft aangewezen als protestlocatie. "Blijf gewoon praten met de demonstranten. Laat je niet uit de tent lokken. Spreek ze aan zoals jij aangesproken wilt worden." Alleen als het echt uit de hand loopt, mag geweld worden gebruikt. "Pas nadat ik toestemming heb gegeven", vervolgt de ME-commandant. "Maar áls dat gebeurt, dan gaan we er stevig in."

Worstcasescenario

Alle aanwezigen hebben de gebeurtenissen van Rotterdam in het achterhoofd. Sommigen waren er zelfs bij. ME-commandant Dennis had bijvoorbeeld die avond piket, en zat net met vrienden te eten toen hij rond kwart over acht werd gebeld met de boodschap: "Rotterdam loopt uit de klauwen." Niet veel later stond hij met zijn peloton van 50 ME'ers op de Coolsingel. Daar zag hij hoe ME'ers hun bus niet eens konden verlaten, omdat ze werden omringd door een woedende menigte die stenen en zwaar vuurwerk gooide. "Het was chaos. Extreem gewelddadig."

Uiteindelijk lukte het de ME om 'de chaos te beteugelen' door de mensenmassa uit elkaar te drijven met onder meer de waterwerper en paarden. "Maar het was heel anders dan normaal." En dat houdt Dennis zijn ME-peloton deze vrijdag in Den Haag ook voor. Ze moeten rekening houden met het ergste. "Normaal bereid je je voor op een realistisch scenario en het worstcasescenario. Inmiddels is het worstcasescenario het realistische scenario."

Zijn ervaring is dat relschoppers uit zijn op plunderen, op het vernielen van spullen. "Maar in Rotterdam was de agressie tegen de agenten gericht, tegen ons als individu. Wij worden gezien als de vertegenwoordiger van de overheid, ze wilden ons uitschakelen", zegt Dennis, die daarom niet met zijn achternaam in de krant wil. Want 'de aanval op de persoon' is geen fenomeen dat alleen op 19 november de kop opstak. "Op sociale media wordt opgeroepen de ME'ers die in Rotterdam waren, te identificeren en thuis op te sporen."

Vrijdagmiddag 17:25 uur

Algemeen commandant Martine Dijkstra kijkt op haar telefoon. Ze heeft een berichtje gekregen: elders in het land zijn ze aan het opschalen, ze verwachten narigheid. Voor haar neus staat een kant-en-klaarmaaltijd: boerenkool met gehaktballen. Naast haar zit hoofdofficier Michiel Zwinkels. Burgemeester Jan van Zanen schuift elk uur digitaal aan voor overleg, en in de groepsapp van de 'lokale driehoek' is continu contact. Ook Paul van Musscher, eenheidschef van de Haagse politie, is binnengelopen.

Zojuist is duidelijk geworden dat steeds meer demonstranten zich verzamelen op de Turfmarkt. "We zien ook groepen potentiële relschoppers. Er is al een boksbeugel in beslag genomen", zegt Dijkstra. "Ik wil een noodbevel, zodat we die straat kunnen afzetten en het goedwillende en kwaadwillende publiek van elkaar kunnen scheiden." Alleen: daar moet Van Zanen toestemming voor geven. "En die reageert even niet in de groepsapp."

"Bel hem", zegt Van Musscher. "We moeten de gasten die willen rellen, zo snel mogelijk weren, de angel eruit trekken. Zeg Jan dat we het noodbevel nu nodig hebben."

Een minuut later is het geregeld met de burgemeester. Want, stellen de aanwezigen, vanavond moeten ze daadkracht tonen.

Korpschef Henk van Essen komt zijn agenten een hart onder de riem te steken.

Dat vindt ook korpschef Henk van Essen. De hoogste baas van de politie bezoekt deze eenheid vanavond om zijn agenten een hart onder de riem te steken. Hij maakt zich zorgen. "De maatschappelijke onvrede verbreedt en verhardt zich. Je ziet het geweld toenemen na elke persconferentie waarop extra maatregelen aangekondigd worden."

Hij heeft zich de afgelopen dagen onder meer verbaasd over de leeftijd van de relschoppers. Niet alleen in Rotterdam, maar ook in andere steden waar het na 19 november onrustig was, zijn veel minderjarigen gearresteerd. Eenderde van het totale aantal arrestanten. "In Rotterdam is een kind van 13 aangehouden, in Enschede zijn ook kinderen van 13, 14 en 15 aangehouden. Waar zijn hun ouders?" Wat hem betreft moet 'het stille midden hiertegen in opstand komen'. "De politie alleen gaat het tij niet keren. Dit is een probleem van de hele maatschappij."

Vrijdagavond 18.30 uur

Nog een half uur, dan begint de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Opnieuw zit algemeen commandant Dijkstra met haar 'knoppen' aan de ovale vergadertafel. Er zijn inmiddels meerdere noodbevelen van kracht. En is er extra beveiliging geregeld voor het huis van een van de bewindslieden.

In Den Haag is het vooralsnog rustig, concluderen Dijkstra en haar collega's. Er staan 25 demonstranten bij de Turfmarkt. Ze staan onder een afdakje, het regent. "Het weer werkt in ons voordeel. Al weet je nooit of mensen die een paar pilletjes op hebben, zich laten tegenhouden door regen."

Onder de demonstranten zitten 'wat bekende koppies', zegt de knop 'Handhaven en Netwerken'. "We hebben twee spandoeken in beslag genomen. Een waarop Rutte afgebeeld staat als Hitler, en een waarop Grapperhaus staat als Hermann Göring." Op dit moment is de sfeer gemoedelijk, vervolgt hij. Maar hij sluit niet uit dat er een 'aanzuigende werking' van die groep uit zal gaan. Dus wordt besloten het groepje te verplaatsen naar de aangewezen protestlocatie op de Koekamp.

Op de persconferentie wordt een lawaaiprotest gehouden tegen de coronamaatregelen.

Inmiddels is er wel een nieuwe dreiging. Vanuit Driebergen heeft de knop 'Communicatie' te horen gekregen dat relschoppers meldkamer 112 willen platleggen. "Blijkbaar hebben ze een nieuw motto: te slecht weer om te rellen, laten we 112 platbellen."

In Driebergen zit de Landelijke Eenheid. Daar zit deze vrijdag nationaal commandant Willem Woelders met zijn 'nationale knoppen'. Zij houden constant in de gaten wat er verspreid over het land gebeurt, en hoeveel manschappen, paarden en materieel, zoals waterwerpers, waar worden ingezet. Vanuit daar kunnen ze meekijken met lokale camerabeelden als het uit de hand loopt, of met de beelden van de helikopter of drones.

Mocht een van de eenheden in de problemen komen, dan kan vanuit deze Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden worden besloten om bijvoorbeeld ME-pelotons van de ene regio naar de andere te sturen. Al zitten ze deze vrijdag met de inzet van honderden ME'ers verspreid over het land, 'redelijk aan de grens van wat de politie kan ophoesten'.

Daarnaast wordt hier de dreigingsinformatie geanalyseerd. Zo heeft Woelders vanavond als gevolg van de oproep om 112 plat te bellen, de bezetting in de meldkamer verdubbeld. "Voor het geval dat. We acteren niet op één enkel signaal, we proberen de informatie zo goed mogelijk te veredelen. Uiteindelijk moet je een afweging maken: welk risico kan je lopen?"

Vrijdagavond 21.30 uur

Alle bewindslieden zijn veilig thuis, of nog op het ministerie. Rond het stadion waar ADO zonder publiek tegen FC Dordrecht speelt, is het rustig. Op de Turfmarkt zijn de demonstranten verdwenen. En de meldkamer van 112 is niet platgebeld. Zeven mensen zijn aangehouden.

De politie laat zich zien rond het protest tegen de coronamaatregelen in Den Haag op de persconferentie.

De avond is tot nu toe rustig verlopen. Kort voor negen uur dreigden er rellen, toen een stuk of zestig jongeren 'uit de doelgroep' werden gesignaleerd vlak bij station Hollands Spoor. Maar nadat 'Jan om een noodverordening was gevraagd', lijkt ook daar de situatie onder de controle. Tijd om af te bouwen, concludeert de algemeen commandant.

"Is het rustig gebleven ondanks of dankzij de politie-inzet?", zegt eenheidschef Van Musscher. "Dat is nu natuurlijk de vraag." Een die lastig te beantwoorden is. Van Musscher en zijn collega's denken 'dankzij'. Al was de regen deze avond hun beste vriend. Het feit dat de politie met zoveel mensen op straat was, heeft zeker verschil gemaakt, stelt hij. "Relschoppers maken een afweging: redden we het als er zoveel ME'ers tegenover ons staan?"

Ook korpschef Van Essen is blij is dat het doel van de avond is gehaald. "Al is het toch eigenlijk absurd dat we dit uit de kast moeten halen om een persconferentie ongestoord te laten verlopen."