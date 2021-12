Ken je die van de coronaverklikker en de kordate supermarktbaas? De fabel die via het internet de wereld over gaat, mensen schokt en op het verkeerde been zet, zorgt ook in Enschede voor consternatie. 'Ik heb de bedrijfsleidster tien keer mijn excuses aangeboden', zegt de vrouw die erin tuinde.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is in de taal van online: een hoax. Een perfect vermomde grap die zich razendsnel wereldwijd heeft verspreid, een modern broodje aap, even lekker als onsmakelijk. Bij deze specifieke hoax was succes verzekerd, legt universitair docent Peter Burger uit, die ervan smult en het verschijnsel onderzoekt, want deze bevat een geweldige draai én gaat over een thema dat de gemoederen verhit, corona en de regels.

Kwam een man...

Dit is 'm, in de variant die woensdag in Enschede is opgedoken. "Bij de supermarkt in Enschede liep een man die mensen herkende die positief getest waren en in quarantaine moesten. Hij twijfelde maar hij heeft de filiaalhoudster X. laten komen. Dat is een ontzettend leuke meid. Ze heeft de microfoon gepakt en omgeroepen dat er positief geteste klanten rondliepen en dat die zich moesten melden bij de infobalie, zoniet, dan zouden de namen bekend worden gemaakt. In no time stonden er 8 mensen bij de balie." De namen van supermarkt en filiaalhoudster worden in het verhaal genoemd.

Bij de slager

Een Enschedese vrouw hoorde het verhaal bij de slager en was zo geschokt dat ze het opschreef en appte naar een journalist van deze krant. Hier moest Tubantia volgens haar induiken. Zo kwalijk vond ze het wat er tegenwoordig gebeurt, en zo mooi hoe deze filiaalhoudster durft op te treden.

Het was tegen de avond en allemaal thuis werkend hadden we in de appgroep van de nieuwsdienst een snel overleg: wat te doen? Een collega van de onlineredactie waarschuwde dat hij dit verhaal al in meer varianten voorbij had zien komen, als een onzinverhaal. Aan de andere kant was het nu zo concreet, met naam en toenaam. Moesten we niet voor de zekerheid...?

Dus belde ik de supermarkt en vroeg naar de leidinggevende. Die werkte inderdaad alhier, maar was niet aanwezig. De medewerkster vertelde dat er niets wat er ook maar in de verste verte op leek, was voorgevallen. "En ik ben er de hele dag geweest", zei ze. Het verhaal als grap kende ze niet. Het had zich niet al in de gangpaden van winkelwagentje naar winkelwagentje verspreid.

Lezersbrief

De volgende ochtend publiceerde het Algemeen Dagblad een lezersbrief die daar bij de lezersredactie grote indruk had gemaakt. Het schrijven werd gebracht als Brief van de dag. Het was een haast letterlijke kopie van het verhaal dat ons was gemeld, alleen zonder de Twentse naam en zonder de Enschedese supermarkt.

Op de redactie besloten we het onderwerp toch verder op te pakken, maar vooral met de vragen hoe de Enschedese variant is ontstaan, wat de impact ervan is voor de genoemde filiaalhoudster en waarom deze hoax zo hardnekkig is. Want dat laatste had onze onlineredactie inmiddels wel helder: er zijn Duitse, Engelse en Italiaanse varianten van. En - dat geef ik toe - ik wilde tóch het zekere voor het onzekere nemen.

Op Facebook

Donderdagochtend krijg ik de filiaalhoudster aan de lijn, die al is ingelicht. Ze had van haar medewerkster gehoord dat ze in een onjuist bericht op Facebook wordt genoemd. Zelf heeft ze het nog niet gelezen, maar ze legt uit dat ze het uitermate vervelend vindt. Zoals beschreven zou zij zich nooit gedragen.

Ze vertelt dat het in de supermarkt op eieren lopen is als het gaat om coronaregels, zoals de mondkapjesplicht. "Gelukkig gedragen de meesten zich hier redelijk goed. In het westen maken collega's geweld mee als ze klanten aanspreken. Wij doen dat ook, maar handhaven niet. Daar zijn we niet voor. Dat is de lijn die we in de hele keten aanhouden. Ik zou dus nooit gaan dreigen namen om te roepen." Het zou olie op het vuur zijn. Als dat beeld de wereld in is geholpen, zou dat schadelijk zijn.

Op haar verzoek mail ik haar de tekst, maar zonder de naam van de afzender, waarna zij die doorstuurt naar het al ingelichte hoofdkantoor waar de veiligheidsafdeling al naarstig op zoek is naar het bericht op Facebook.

Bizarre realiteit

Ik bel de vrouw die ons tipte. "Het was zo'n bizar verhaal, hihihi", is het eerste dat Noor (67) zegt. Door dat lachje denk ik meteen dat ze weet dat het een grap is. Maar dan blijkt ze niet meer te stoppen en lucht ze haar hart. Deze vrouw zit niet op social media, weet niets van hoaxen aldaar, en is compleet argeloos.

"Dit is geen broodje aap, hoor", zegt ze. "Zoiets kun je niet verzinnen." Ze schetst hoe door corona 'de hele wereld op zijn gat' ligt. En dan zijn er mensen die willens en wetens in de schappen etenswaren tegen virussen uitwisselen. Noor: "Mensen, denk na en blijf in quarantaine als je positief bent getest. Wij thuis zijn allemaal gevaccineerd, we hebben een groot bedrijf. Iedereen doet zijn best. Nu komt dit eens aan het licht, maar ik ben bang dat het dan ook wel dagelijks zal voorkomen."

Een held

De houding van de bedrijfsleidster vindt ze een voorbeeld voor heel Nederland. Eindelijk iemand die vertelt waar het op staat in plaats van dat slappe pappen en nathouden. "Ik ken een zwangere medewerkster van de peuterspeelzaal die het werk heeft neergelegd, omdat ze bang is besmet te worden door positief geteste ouders, die toch het kind komen brengen. En dat ook doodleuk zeggen."

Noor vertelt dat ze de bedrijfsleidster goed kent en haar zeker tot zo'n actie in staat acht. Ze is voor haar een held. "Ze is stoer. Ik maak vaak een praatje met haar, ja, zij kan dit. Ik vind ook belangrijk dat we durven zeggen waar het op staat. Mensen moeten met de neus op de feiten worden gedrukt. Als sommigen zo egoïstisch blijven, komen we er niet uit."

Eigen interpretatie

Op mijn verzoek vraagt ze de winkelier, die haar het verhaal vertelde, of hij met mij wil praten. Bijna per ommegaande hoor ik dat hij niet wil. Maar meteen weer raakt ze op dreef en vertelt over winkeliers die het moeilijk hebben en die bang zijn voor bezoekers die zich niets van de regels aantrekken.

Ook vertelt ze, dat ze zich bij het doorgeven van 'de feiten' heeft vergist. De winkelier heeft haar verteld dat het niet in een supermarkt in Enschede speelde, maar in Oldenzaal. Welk filiaal van deze keten durft ze niet te zeggen. Oldenzaal heeft er drie van.

Beide kanten

Ik spreek deskundige Peter Burger en vraag hem of ik voor de zekerheid nog alle drie de vestigingen moet bellen? Hij begrijpt het dilemma dat ik aanstip, maar zegt: "Nee, in dit geval hoef je dat echt niet te doen." Het is een broodje aap, dat het vanwege de wending en de actualiteit zo goed doet dat er nog steeds mensen intrappen. Hij vertelt dat een CDA-politicus het zelfs voor waar in de Tweede Kamer noemde.



Het sterke van dit verhaal is, dat verschillende groepen die naar zich kunnen toetrekken. Hij spreekt zowel mensen aan die het een schande vinden dat mensen de quarantaineregels schenden, maar ook de corona-anarchisten die er schande van spreken dat anderen hen willen verklikken. Hij schaalt deze hoax in als minder schadelijk dan allerlei fake news over wondermiddeltjes tegen het virus, zoals gorgelen met zoutwater.



Burger heeft onderzocht waarom mensen dit soort verhalen doorvertellen en delen. "De grootste groep doet het omdat ze denken dat het best waar kan zijn. Door het te delen, willen ze uitpuzzelen wat er precies is gebeurd en waar het vandaan komt. Maar zeker willen ze ook over het algemene probleem praten, dat achter het verhaal schuil gaat."

Uit de droom

Noor is bij uitstek een voorbeeld van die groep bezorgde Nederlanders. Juist daarom heeft ze het bericht niet alleen met de krant maar ook met haar kinderen gedeeld. Ik bel haar en haal haar voorzichtig uit de droom, vertel haar dat het een alom gemaakte grap is en probeer het leed bij haar te verzachten met wat wetenschappelijke duiding van Burger.

We praten er lang over door en ze vertelt dat zij aan de grap heeft toegevoegd dat het in de supermarkt in Enschede is gebeurd. Het was voor haar een logische invulling van het verhaal dat ze immers in een winkelcentrum in haar wijk oppikte. Het moest wel die supermarkt zijn.

Tja en de naam van de filiaalhoudster is ook haar toevoeging. Ze zag haar zo de microfoon pakken. Het leek allemaal te kloppen. Ze belt die bedrijfsleidster en maakt excuses. Ook mij belt ze nog een paar keer. "Ik vind het stuitend dat dit soort verhalen de wereld inkomt. Maar mijn eigen fouten trek ik me heel erg aan."

Hart op tong

Ook de bedrijfsleidster belt terug. "Ik ken Noor goed en ze is een vrouw die het hart op de tong heeft. Ze heeft wel dertig keer sorry gezegd. Ik heb haar gevraagd of ze mij echt hiertoe in staat achtte. Ik kan er nu wel een beetje om lachen. Maar ik ben het boegbeeld van een supermarkt hier. Dit kan ik natuurlijk echt niet doen."

Mocht de Security van de supermarkt toch berichten op Facebook vinden met haar naam dan zullen de mensen achter die accounts worden gesommeerd ze te verwijderen. Maar dat zal niet gebeuren. De veronderstelling dat het daar staat, kwam door mijn vragen aan de medewerkster woensdag tegen de avond de wereld in. Ik dacht namelijk aanvankelijk dat mijn collega het bericht van een Facebook-account had. Het was mijn bijdrage aan de verlenging van het leven van deze hoax.