Schetsen, meubels, kleren en auto's van modeontwerper Karl Lagerfeld worden vanaf vandaag geveild. Wat zeggen die spullen over de man die jarenlang de scepter zwaaide bij modehuis Chanel?

Volgens de ronkende tekst van veilinghuis Sotheby's geven de objecten een 'kijkje in de wereld van deze veeleisende en onverzadigbare verzamelaar'. Wie scrolt langs de ongeveer duizend items uit de drie huizen van modeontwerper Karl Lagerfeld, ziet vooral een ratjetoe aan smaken.

Kil aandoende voorwerpen zijn vanaf vandaag te koop, protserige pronkstukken en objecten die wellicht zijn te herleiden tot de Duitse roots van de in 2019 overleden Lagerfeld. Zoals de dertien-in-het-dozijn pastorale landschapsschilderijtjes en een met tierelantijnen gedecoreerde soepterrine.

Toen de eveneens nogal eclectische verzamelingen van zijn collega Yves Saint-Laurent onder de hamer kwamen, stonden musea en kunstverzamelaars in de rij voor een meesterwerk van Picasso, Matisse of Mondriaan. Die gingen voor veel hogere bedragen weg dan de geschatte waarden.

Foto: Reuters

Of dat bij de Lagerfeld-veilingen ook gaat gebeuren is nog maar de vraag. Hij bezat weliswaar kunst en design van toonaangevende lieden, maar die stukken behoren niet tot de top. Zoals een gele pompoen van stippenkunstenares Yayoi Kusama (€ 500-700) en een in een oplage van 650 stuks vervaardigd knalroze ballonwerk van Jeff Koons (€ 20.000-30.000).

Dit zijn meteen de kleurrijkste stukken. Want Lagerfeld hield niet zo van kleur om hem heen. Zwart, wit en grijs voeren de boventoon in zijn tientallen interieurstukken, serviesgoed, koffers en kleren. Zelfs het Sotheby's veiling-promotiefilmpje is in koel zwartwit.

Zijn ongenaakbare imago

Lagerfeld heeft een lans gebroken voor het handwerk-ambacht van borduurwerkers en andere couture-toeleveranciers. Hij wilde dat ze een plek kregen in het Franse modesysteem. Dat is gelukt. Verrassend dat er van die liefde voor ambachtelijkheid in zijn eigen omgeving zo weinig is terug te vinden.

Hij stond bekend als een afstandelijke man die graag de regie hield over zijn ongenaakbare imago. Veel cleane, strakke voorwerpen op de veilinglijst sluiten daar goed bij aan.

Die kou is bijna voelbaar bij de hoekige grijs-marmeren tafel met zes stoelen van Konstantin Grcic (€ 20.000-30.000). Andere geometrische meubelstukken met messcherpe vormen komen evenmin vriendelijk over.

Het kunstwerk 'Choupette, 2013' door Joana Vasconcelos. Het kunstwerk 'Choupette, 2013' door Joana Vasconcelos. Foto: Reuters

Maar er zijn ook veiling-items die een heel andere smaak en kant van hem laten zien. Wat te denken van het opzichtige felgele Lodewijk XVI-hemelbed, opgedirkt met forse kwasten en draperieën. Of de enorme Italiaanse kroonluchter met een doorsnee van 1,5 meter (allebei € 10.000-15.000).

Die verraden een hang naar het verleden en weerspiegelen grandeur en glorie. Kaiser Karl, zoals hij werd genoemd, koesterde veel objecten die zijn eigen faam en grootsheid onderstreepten, waaronder die met zijn beeltenis en zijn drie (!) Rolls Royces. Eentje kocht hij nog pal voor zijn overlijden (circa € 350.000).

Doorsnee witte beddenlakens

Voor fans moet het een droom zijn om één van zijn vele persoonlijke eigendommen te bemachtigen. Zoals een colbert, zonnebril, de nimmer ontbrekende handschoenen met afgeknipte vingers of schetsen en bureauspulletjes. Maar ook zijn er allerhande suffe dingen te koop zoals doorsnee witte beddenlakens, standaard servetten en glimmende fitness dumbbells.

Het meest onverwachte object is ongetwijfeld de krabpaal van zijn geliefde kat Choupette. Het beestje heeft zelfs een eigen Instagram pagina. De beschrijving vermeldt 'Deukjes en krassen als gevolg van leeftijd en gebruik. Enkele sporen van urine. Het karton is licht gescheurd door kattenklauwen' (€ 50-80).

Lagerfeld liet een groot deel van zijn vermogen na aan het dier, maar de Franse Staat accepteert dat niet. Dus wordt er druk gespeculeerd naar wie de vele miljoenen én de veilingopbrengsten uiteindelijk zullen gaan.

Karl Lagerfeld's Estate-veilingen

Karl Lagerfeld's Estate: Monaco 3-5 December; Paris 14-15 December. Online 6 en 16 december. Afsluitende veiling in het voorjaar in Keulen. www.sothebys.com