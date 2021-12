Ze leefde jarenlang in armoede, Esther Vrieze uit Doetinchem. Vanwege de toeslagenaffaire moest ze 28.000 euro terugbetalen aan de Belastingdienst. Inmiddels is ze er weer bovenop en ze ziet zichzelf niet als slachtoffer. 'Je hebt twee opties: op de bank zitten pietlippen, of je gaat het leven aan.'

Het is 2013 als de brief van de deurwaarder op de mat valt. Esther Vrieze is net gescheiden en woont met haar twee dochters tijdelijk in Kilder. "Een dwangbevel. Met zwarte letters: 'In naam der Koning'. Dan weet je dat het fout zit."

En fout zit het. De inmiddels 51-jarige Doetinchemse is één van de duizenden slachtoffers van de toeslagenaffaire. Hoewel ze de term slachtoffer zelf nooit gebruikt. "Dat vind ik zo'n naar woord. Ik ben slachtoffer van niemand. Noem me maar gedupeerde."

'Ik schaamde me kapot'

Acht jaar duurt de ellende. "Ik kreeg een emmer stront over me heen en voelde me een misdadiger. Ik durfde het bijna niemand te vertellen, schaamde me echt kapot."

De geboren Zelhemse krijgt het voor de kiezen en belandt uiteindelijk in de schuldsanering. Elke cent wordt omgedraaid. De keiharde boodschap is: je hebt 28.000 euro te veel ontvangen. Terugbetalen.

"Ik weet wat het is om 25 euro per week voor boodschappen te hebben", vertelt Esther. "Ik fietste heel Doetinchem door voor alle aanbiedingen. Voor 5 euro zette ik een maaltijd voor ons drieën op tafel." Hoe zwaar het haar ook valt, ze zit niet bij de pakken neer. "Je hebt twee opties: op de bank zitten pietlippen, of je gaat het leven aan. Ik heb voor dat laatste gekozen."

'Leer anderen wat je zelf hebt ervaren'

Ze werkt als consulente bij een gastouderbureau. Pakt een studie op om mensen met problemen te coachen. Op haar 49ste wordt ze aangenomen bij Doezorg, als parttime ambulant hulpverlener. Haar missie: leer anderen wat je zelf in de praktijk hebt ervaren. "Niet door boven je cliënt te gaan staan, dat gebeurt veel te veel in de hulpverlening. Ik wil ze echt iets leren."

Vooral dankzij de inspanningen van politici als Pieter Omtzigt en Renske Leijten wordt de omvang van het toeslagenschandaal blootgelegd. Esther Vrieze wordt door de Belastingdienst volledig gerehabiliteerd. "Ik heb iets niet helemaal goed ingevuld, maar dat was geen nalatigheid en al helemaal geen fraude. Op die erkenning heb ik acht jaar moeten wachten."

Met een financieel goed onderlegde vriendin zet Esther alles op een rij. "Ze zei: 'Jeetje, je hebt echt bijna alles terugbetaald'."

Plotselinge compensatie

Op een dag, als ze bij de kassa van de supermarkt traditiegetrouw haar banksaldo controleert, blijkt er 30.000 euro op haar rekening te zijn gestort. Als compensatie voor het aangedane leed. "Zonder bericht vooraf. Ik schrok me wezenloos."

Haar financiële zorgen zijn in een klap voorbij.

Alles op tafel

Via een ambtenaar van de gemeente Doetinchem komt ze in contact met wethouder Jorik Huizinga van armoedebeleid. "Die wilde met me praten. Ik heb gezegd: dat wil ik wel, maar dan komt alles op tafel. Ze hebben anderhalf uur naar mijn verhaal geluisterd. En dan bedoel ik: echt geluisterd. Dat heeft me zo ontzettend goed gedaan. Het is maanden geleden, maar het ontroert me nog steeds."

Inmiddels is Esther ook financieel begeleider geworden van Jongeren Opvang Doetinchem. En is haar door Huizinga gevraagd om lotgenoten die uit schaamte of boosheid minder weerbaar zijn en moeite hebben met hulp inroepen bij te staan. "Tegen betaling, als zzp'er. Dat is toch fantastisch?"

Mensen helpen die buiten hun schuld zwaar in de problemen zijn gekomen, is haar roeping geworden. Onder enig voorbehoud. "Ik houd niet van bankklagers die de underdog spelen. Je moet wel iets van je leven willen maken. Van tegenslag naar levenskracht, dat is mijn motto geworden."

Rooskleurige toekomst

Haar eigen toekomst ziet ze rooskleurig in. "Ik ga vandaag met de twee meiden naar de bioscoop. Daar verheug ik me enorm op, dat heb ik jaren niet kunnen doen. En volgend jaar koop ik met mijn partner een appartement in de binnenstad. Ik heb zo veel steun gehad, een goede jurist en accountant heeft me belangeloos geholpen. Want dat heb ik ook geleerd: er zijn mensen die altijd vertrouwen in me hebben gehouden."

Van wraakgevoelens of rancune is geen sprake bij de Doetinchemse. "Ik oordeel niet, neem niemand iets persoonlijk kwalijk. Het is allemaal het gevolg van de Bulgarenfraude met toeslagen, die het hele land op de kop zette. Toen is gezegd: dit misbruik gaan we keihard aanpakken. Het is heel erg fout gegaan, maar ergens snap ik het wel."

Esther zoekt contact met andere gedupeerden

Van gedupeerde naar hulpverlener. Esther Vrieze heeft het zelf afgedwongen. Ze wil in contact komen met andere vrouwen uit de gemeente Doetinchem die zijn getroffen door de toeslagenaffaire. Wethouder armoedebeleid Jorik Huizinga heeft haar hulp ingeroepen.

"Ik heb vanochtend met iemand gesproken die hetzelfde heeft meegemaakt. Zo herkenbaar. Er moeten veel meer vrouwen in Doetinchem zijn die dezelfde ervaringen hebben. Die wil ik graag helpen."

Esther Vrieze is bereikbaar via vanhartedeconsulent@gmail.com.