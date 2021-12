In de EO-serie Uit de bak volgt Dwight van van de Vijver vijf ex-gedetineerden. De voormalige politieman (met een dubbele 'van' in zijn naam) vindt dat er meer aandacht moet komen voor de manier waarop voormalige gevangenen een plek proberen te heroveren in de samenleving.

Van van de Vijver, die lange tijd als politieagent in het Utrechtse Kanaleneiland werkte, haalt Robert op uit de Rotterdamse gevangenis De Schie. Ze besluiten een bloemetje te kopen voor de moeder van Robert, bij wie hij later op bezoek gaat. Terwijl het voor de buitenwereld op een normale sociale situatie lijkt, ervaart Robert het moment in de bloemenwinkel als lastig, ongemakkelijk en druk. De scène uit de eerste aflevering van Uit de bak onderstreept dat ex-gedetineerden het best zwaar kunnen hebben na hun terugkeer in het normale leven. Niet voor niets pleit Van van de Vijver dan ook voor wat mededogen.



"Ik kwam in mijn periode bij de politie veel ex-gedetineerden tegen en weet dat ze een beetje aandacht nodig hebben", aldus Van van de Vijver. "Als wijkagent leer je dat zo'n minisamenleving niet beter gaat worden van alleen boeven vangen. Zij komen op een gegeven moment weer gewoon buiten. Je kunt dus beter iets doen om ze op het goede pad te houden, want wie weet worden ze nog eens rolmodellen voor de jeugd en kunnen ze door hun verhalen jongeren weerhouden om in de criminaliteit te belanden."

In de serie vertelt u dat de helft van de ex-gedetineerden weer in de gevangenis belandt.

"Om precies te zijn gaat het om 47 procent. We komen erachter dat er enkele factoren zijn die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. Wij noemen dat de drie W's; werk, woning en wederhelft. In de serie zie je waar de vijf mensen die we volgen, tegenaanlopen om dat voor elkaar te krijgen. De kijker ziet hopelijk dat het niet alleen bij de ex-gedetineerde ligt, maar dat we als maatschappij allemaal een beetje verantwoordelijk zijn."

Vindt u het een te gemakkelijke gedachte dat ze het normale leven zelf kunnen oppakken?

"Ja, maar tegelijk moet je daarvoor - als je iets gedaan hebt - ook boeten. Bovendien werkt het afschrikwekkend als je weet dat je, na het uitzitten van jouw straf, nog een keer gestraft wordt. Maar ja, we willen wel allemaal in een veilig land leven en hebben er dus als inwoners allemaal baat bij dat de recidivecijfers omlaaggaan. De grote vraag is dan: neem je iemand aan in jouw supermarkt die zijn hele leven gestolen heeft? Als ik de directeur van een grote supermarkt ben, vertrouw ik hem dan bij de kassa? Het mooie aan deze tv-serie is dat we verder kijken dan de dader. Ik ga niet in gesprek over of ze het gedaan hebben of niet."

De focus ligt op het heden?

"Dat maakt het voor mij interessant, hoe gaan ze dat oppakken met hun familie en vrienden? Hoe gaan ze geld verdienen? Als presentator en ex-politieman ben ik geïnteresseerd in mensen en welke lessen wij uit die verhalen kunnen halen. We hebben ook aan mensen op straat gevraagd wat ze vinden van de kansen voor ex-gedetineerden. De reacties waren opvallend mild. Zo van: we zouden wel wat meer aandacht voor ze mogen hebben. Dat vond ik wel hoopgevend."

"In de politiek hoor je geluiden in de categorie 'zwaarder straffen'. Maar zou die harde Amerikaanse aanpak werken, of is de Scandinavische aanpak beter? Daar maken ze gevangenen als onderdeel van de re-integratie in groepsvorm verantwoordelijk voor hun avondeten. Bij ons is de overgang tussen de gevangenis en het echte leven nogal groot. Iemand als Anuar komt na zes jaar vrij en heeft geen enkel sociaal netwerk waar hij op kan terugvallen. Je kunt wel je handen er vanaf trekken, maar we zijn een samenleving die kan nadenken over een duwtje in de goede richting. Want iedereen die we spraken zei: we willen beter."

Een van de ex-gedetineerden geeft zelfs aan sporadisch terug te verlangen naar het gevangenisleven.

"Zeker, die zijn er. Op mij heeft Jomarly uit Den Haag veel indruk gemaakt. Hij is vanaf zijn 7de gebruikt door criminelen en zat vanaf zijn 14de in een volwassen gevangenis. Ik leerde hem kennen in het hier en nu en denk dan: daar zit veel talent en kracht, en het is mooi hoe hij daarmee omgaat. Als politieagent nam ik gedetineerden wel eens mee naar een basisschool om iets te vertellen, en daar zag je hen groeien."



