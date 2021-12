Het overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM) heeft sinds kort een jongerenafdeling. Trouw was bij de eerste verrichting van het nieuwe panel, een wandeling met katholieke, protestantse en islamitische jongeren door Amsterdam. 'We moeten nu over de grenzen onze eigen religieuze bubbel heen kijken.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Zonder aarzeling zet imam Ibrahim Ahmed (32) bij het betreden van de Gerard Dou synagoge een keppeltje op zijn hoofd. "Als mensen bij mij in de moskee komen wil ik ook graag dat ze zich aanpassen. Religieuze gevoelens van anderen moet je respecteren", zegt Ahmed, terwijl de groep jongeren plaatsneemt in de krakende bankjes. Synagoge-voorzitter Abby Israëls (73) stapt het spreekgestoelte op en begint te vertellen over de sjabbat, thora, en de joodse messiasverwachting.

Een half jaar geleden richtte de maatschappelijke organisatie Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM) een nieuw jongerenpanel op. Vandaag organiseert het panel haar eerste interreligieuze activiteit. "Er bestaat vanuit de christelijke wereld zoveel onbegrip over de islam. We komen elkaar te weinig tegen. En waarom zou je pas met een dialoog beginnen als je ouder bent, nu zijn we nog jong en minder star in onze overtuigingen", zegt Jolijn Kersbergen (23), student religie & beleid en jongeren ambassadeur van het OJCM.

Zij en haar twee collega's bedachten een wandeling door Amsterdam met bezoeken aan een katholieke kerk, synagoge en moskee. Onderweg praten de jongeren, die vanuit het hele land gekomen zijn, over van alles. Zelfs vaccinaties komen aan bod.

Wandelen door Amsterdam met bezoek aan verschillende geloofsovertuigingen. Wandelen door Amsterdam met bezoek aan verschillende geloofsovertuigingen. Foto: Joris van Gennip

'We raken van elkaar vervreemd'

Fanatiek drukt Alihan Uzun (21) op het knopje van het stoplicht op de route richting de Al Kabir moskee. Na een zucht vertelt hij wat hem stoort aan de Nederlandse multiculturele samenleving. "Kijk, we doen zo lekker divers allemaal. Iedereen eet Turkse pizza's en kapsalons, maar ondertussen weten we weinig van elkaar. Je krijgt ook weinig de kans om op een normale manier over het geloof te praten."

Het bezoek aan de synagoge vond Uzun daarom erg waardevol. "Onder de jeugd is jood echt een standaard scheldwoord. Er bestaat in moslimgemeenschappen ook een serieuze angst voor het zionisme. Terwijl de meeste moslims niet eens één jood kennen. Het conflict in Israël lijkt ons allemaal te beïnvloeden, we raken van elkaar vervreemd", zegt Uzun. Des te meer betreurt hij het dat er vandaag geen joodse jongeren zijn aangesloten. "Misschien bij de volgende wandeling, je kunt niet alles in één keer hebben."

'We raken van elkaar vervreemd'. 'We raken van elkaar vervreemd'. Foto: Joris van Gennip

Kashif Akmal (27) is vooral gekomen om eindelijk eens openlijk het geloof te bespreken met anderen. "Dit is echt voor mijn eigen ontwikkeling. Ik wil meer over verschillende geloven leren, maar vind het ook fijn dat anderen geïnteresseerd zijn in mijn leven als moslim." In het dagelijks leven spreekt Akmal weinig met niet-moslims over het geloof.

Ook tijdens zijn werk als kredietanalist komt de Islam nauwelijks ter sprake. "Alleen als het ramadan is vragen collega's wel eens hoe het gaat, verder is er ook gewoon niet zoveel tijd of zin om geloofszaken te bespreken.", zegt Akmal. Hij denkt daarnaast dat veel mensen hun mening over de Islam voornamelijk op het nieuws baseren. "Via de media leer je weinig over het normale religieuze leven, het blijven uitzonderingen. Op een dag als vandaag kan je juist uit je eigen bubbel stappen en naar andere mensen luisteren. "

Persoonlijke overeenkomsten

Voor de deur van de Al Kabir moskee voert Gerwolt Westhuis (24) een gesprek met imam Ibrahim Ahmed uit Nunspeet. Ze praten samen over het dagelijks leven als gelovige. Westhuis is zelf lid van de gereformeerd kerk vrijgemaakt nabij Zwolle en onder de indruk van de persoonlijke overeenkomsten met de imam. "We denken over veel dingen hetzelfde, orgaandonatie, vaccinatie en dat soort dingen. Dat had ik echt niet verwacht." De groep wordt vervolgens naar binnen geroepen en gevraagd hun schoenen uit te doen. "Mijn eerste keer in een moskee, geloof ik", zegt Westhuis.

Binnen op het blauwe tapijt vertelt Ahmed dat het ook voor hem een bijzonder dag is. "Mij is wel duidelijk geworden dat je binnen in je eigen huis nauwelijks van anderen kan leren. Daarvoor moet je naar buiten gaan. Ik wil graag met mensen in gesprek want er zijn veel overeenkomsten tussen de religies. Net in de synagoge werd een stuk uit de thora voorgelezen, het klonk mij bekend in de oren. Zo doe ik het zelf eigenlijk ook. Indrukwekkend al die gelijkenissen."

Na een kopje thee in de vrouwenzaal van de moskee keert de groep weer naar huis. Ambassadeur Jolijn Kersbergen kijkt tevreden terug. "Vooral het wandelen is echt voor herhaling vatbaar, er vonden hele mooie gesprekken plaats. Misschien ben je, omdat je allebei religieus bent, sneller geneigd dingen te delen. Je begrijpt elkaar toch wat beter, dat merkte ik wel. "