Een online platform om gebruikte kleding te kunnen verkopen. Dat was het idee van drie studenten uit Wageningen. Thijs Verheul, een van de oprichters, schreef een boek over hun avonturen.

Voor Utrechter ('maar wel opgegroeid in Moordrecht') Thijs Verheul (29) is het nog steeds even wennen dat niet langer het vignet van United Wardrobe, maar dat van Vinted op de gevel hangt van het pand aan de Utrechtse Vinkenburgstraat.



In dat gebouw beleefde Verheul zowel fantastische als pijnlijke momenten met zijn collega's van United Wardrobe (UW). Ook al is hij officieel niet meer verbonden aan het bedrijf, toch komt Verheul er nog regelmatig. Om bij te praten met zijn ondernemersmakkers van het eerste uur: medeoprichters Sjuul Berden en Thijs Slijkhuis.

Het was Sjuul, medestudent aan de Wageningen Universiteit, die in 2013 naar je toekwam met het idee om een online platform te ontwerpen waar mensen hun kleding konden verkopen. Hij stelde dat het weleens groot zou kunnen worden.

Verheul: "En ik vond het he-le-maal niks. Sjuul was geïnspireerd door zijn drie zusjes die regelmatig kleding met elkaar uitwisselden. De miskopen van de een vielen vaak prima in de smaak bij de ander. Sjuul had dit lange tijd met verbazing aangezien, maar was er gaandeweg van overtuigd geraakt dat zijn zussen ook met andere mensen kleding zouden willen uitwisselen. Ik proestte het uit van het lachen. Waar zag hij me voor aan? Een fashiongoeroe? Waarom zouden mensen in godsnaam naar United Wardrobe komen, er is toch Marktplaats en Facebook?"

Uiteindelijk hap je toch toe en gaan jullie aan de slag met de uitwerking van het idee.

"We wilden ons bewijzen. Ik wilde meer zijn dan een snel afgeleide ginger. En dus gingen Sjuul en ik aan de slag. We begonnen met nagenoeg niks. Ik kon best een wervende tekst schrijven, we konden onszelf redelijk verkopen. Maar hoe maak je in vredesnaam een digitaal platform waarop iedereen op een veilige manier kleding kan aanbieden en kopen? We moesten dus op zoek naar een programmeur, iemand met verstand van ICT die ons kon helpen."

"Ons lot uit de loterij heette Thijs Slijkhuis, ook wel bekend als de Grote Vriendelijke Programmeurreus. Hij wist hoe je een site moest bouwen. Op 15 januari 2014 gingen we voor het eerst live. Ik heb er nachtenlang niet van kunnen slapen, maar ons kindje was geboren. Die eerste dag maakten we 150 euro omzet. Blij dat we waren!"

"Het geloof was er. We wisten dat we snoeihard moesten werken om UW te laten groeien. Dat we dat niet zonder elkaar konden. Sjuul als de grote ideeënman en uitzetter van de grote lijnen, ik pitchte me helemaal suf als marketingman en het binnenharken van influencers en Thijs was spin in het web op het gebied van ICT."

Jullie groeien de eerste jaren, vooral met hulp van influencers als Fred van Leer en Monica Geuze, behoorlijk snel. De eerste grote investeerders worden binnengehaald. Na een paar jaar wordt ook naar expansie in het buitenland gekeken. Met Frankrijk als het beloofde land.

"We zouden Frankrijk wel even veroveren. Die markt dachten we met een miljoentje te pakken. Puur gebrek aan ervaring. We zaten niet goed genoeg op de data. Bovendien was Vinted al als grote speler aanwezig in Frankrijk. Het resultaat was dat we financieel in de knel kwamen en om te overleven moesten we twintig van de vijftig collega's ontslaan. Die tijd in 2018 was echt de zwartste periode uit m'n leven. Met lood in m'n schoenen ging ik naar ons kantoor in Utrecht, hier dus, om onze mensen te vertellen dat er geen plek meer voor ze was. Maar het kon niet anders."

Rabobank redt jullie bedrijf uiteindelijk met een nieuwe financiering.

"Door het oog van de naald. Ook door te blijven geloven in ons model. Een combinatie van duurzaamheid met commercieel succes. Ook hadden we het geluk dat de markt voor gebruikte kleding groeide als een malle. Op een gegeven moment hadden we meer dan vier miljoen gebruikers op UW. Dat was uiteindelijk ook voor onze grote concurrent Vinted reden om ons, in het najaar van 2020, over te nemen."

Voor hoeveel heb je het verkocht?

"Hahaha. Ja, die vraag heb ik tig keer gekregen. Vandaar dat het ook de titel van mijn boek is geworden. Onderdeel van de overeenkomst met Vinted is dat we dat niet bekendmaken. Maar we zijn er financieel onafhankelijk van geworden, dus je hoort me niet klagen. Die zes jaren bij UW waren stressvol, maar ik had ze voor geen goud willen missen. Als ondernemer sta ik nu zoveel sterker in m'n schoenen."

Thijs Slijkhuis en Sjuul Berden werken nu bij Vinted, jij besloot te stoppen. Waarom?

"Ik ben geen type om voor een groot bedrijf te werken. Wil het liefste zoveel mogelijk zelf bepalen. Ik ben blij voor mijn maten dat het zo goed gaat met het bedrijf. Elke dag worden zo'n tienduizend tweedehands kledingstukken verhandeld. Dat is mooi, maar ik vind het fijn nu m'n eigen ding te kunnen doen."

"Ik heb eindelijk een eigen huis in Utrecht gekocht, heb dus dit boek geschreven en kijk goed rond of ik interessante start-ups zie waarin ik kan investeren. Zoals in Hadrian, een start-up in cybersecurity. En als ik zelf een eureka-momentje heb, kan het zijn dat ik opnieuw een eigen bedrijf begin. Wie weet."