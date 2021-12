Zelf zou Hugo de Jonge graag nog een keertje willen op het ministerie van VWS, maar zijn lot ligt in handen van Wopke Hoekstra, die nieuwe gezichten wil. Oud-ministers zien de voordelen van een nieuwe termijn voor De Jonge.

Vandaag staat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor zijn zevendertigste Kamerdebat, op de top van de vierde coronagolf. In de diepste Haagse spelonken wordt komende weken beslist over zijn toekomst. Voor het eerst spreken CDA-prominenten zich uit voor een terugkeer van De Jonge. Maar die is lang niet zeker.



Hij schuwt een verlenging op de huidige post niet. "Als een beroep op mij wordt gedaan, dan stap ik naar voren", zei de plichtsgetrouwe domineeszoon De Jonge ruim een maand geleden tegen HLF8.



Geen loyaler CDA'er dan De Jonge, die zonder morren in december in het partijbelang het lijsttrekkersstokje overdroeg aan Wopke Hoekstra. De voorstanders laten het luidst van zich horen. "Midden in de crisis wisselen, het is de vraag of dat verstandig is", zegt partijgenote Marja van Bijsterveldt, oud-minister van Onderwijs in Ruttes eerste kabinet. "Het zou het meest logisch zijn als je continuïteit hebt op VWS in een heel zware tijd."

Het roer vasthouden

Onder Van Bijsterveldt groeide ambtenaar De Jonge op. Ze steunde hem vorig jaar dan ook openlijk bij de interne strijd voor het CDA-lijsttrekkerschap. "Het vraagt de nodige energie, dat is wel gebleken. Hugo heeft die energie en de veerkracht. Dat heeft niet iedereen." Oud-minister Hans Hillen is 'volstrekt neutraal' over de vraag of De Jonge moet terugkeren. Maar: "Het CDA lijdt aan het gebrek aan ervaring, Juist daarom zou de partij kunnen profiteren van iemand die in een pressure cooker veel ervaring heeft opgedaan."



Oud-Kamerlid Chris van Dam windt er geen doekjes om. "Ik zeg volmondig 'ja' tegen een terugkeer van Hugo de Jonge op VWS", zegt de voormalig voorzitter van de ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. "In allerlei opzichten heeft hij verantwoordelijkheid genomen. Ik ben er gewoon trots op hoe hij dat gedaan heeft. En achteraf zullen deskundigen roepen dat dingen anders moesten. Ik bewonder ongelooflijk als ik zie hoe hij rustig zichzelf blijft en het roer vasthoudt."

Geloofwaardig

Ook CDA-prominent Ben Bot - die minister van Buitenlandse Zaken in twee kabinetten-Balkenende was - vindt dat De Jonge prolongatie verdient. "Ik vind echt dat hier een man staat die heel wat aankan. Die met heel moeilijke problemen worstelt en oplossingen biedt op een geloofwaardige manier."



Bot zag het niet altijd zitten in De Jonge. "Ik ken Hugo de Jonge al van voor zijn ministerschap als iemand die heel graag naar voren treedt met veel praatjes. Dat is weg. Mijn appreciatie van De Jonge is enorm omhooggegaan."



In de top van de grote coalitiebroer VVD zijn geluiden te horen die pleiten voor De Jonge weer op VWS, terwijl de andere coalitiegenoot D66 daar niet zo happig op zou zijn. "Kan hij het verzoenende verhaal vertellen, ook richting ongevaccineerden?" vraagt een ChristenUnie-bron zich af. Dat maakt mede dat de toekomst van De Jonge als minister van VWS op dit moment nog zeker niet vaststaat.

Zijn optreden als minister van Volksgezondheid oogst zowel lof als felle kritiek. "Het is fify-fifty", zegt een ingewijde. Van de ongevraagde aanbevelingen voor de kabinetsformatie die in de CDA-top terechtkomen luidt de ene helft: 'verlos die man uit zijn lijden'. Terwijl de andere helft De Jonge op VWS wil hebben. In een recente enquête van Eenvandaag zegt bijna vier op de tien kiezers dat hij terug moet keren.

Scepsis

Bovendien zijn er binnen het CDA ook coryfeeën die minder enthousiast zijn over een tweede ronde voor De Jonge, al uiten zij hun scepsis niet hardop. Een oud-minister stelt: "Op verjaardagen hoor ik al heel lang geen mens zeggen: De Jonge moet op die zware post weer terugkomen."



De Jonge zelf zou ook inzien dat Hoekstra voor frisse gezichten kiest, onderstreept een ingewijde. "Hugo houdt er rekening mee dat hij zijn kwaliteiten volgend jaar elders voor het CDA mag inzetten, zeker met een parlementaire enquête op komst."