Door de avondlockdown dreigt de oudere jeugd stil te vallen. Sportverenigingen zoeken naar oplossingen. 'Je moet kinderen hun passie niet ontnemen. Dat doet iets met ze.'

Er wordt verbazingwekkend weinig gegaapt. Het is half zeven 's ochtends en de hockeytraining van jongens B1 begint. In een verlichte opblaashal werken de vijftien- en zestienjarigen zich in het zweet, op het verder donkere en verlaten sportpark van Kampong in Utrecht. Om half zes de wekker zetten om nog te kunnen sporten, dat is nu het lot van tieners in Nederland.

Is dit een grap? Die reactie kreeg trainer Stijn Verdonschot van zijn pupillen toen hij voorstelde om op dit vroege tijdstip samen te komen. Door de avondlockdown dreigt de oudere jeugd stil te vallen. Trainen in de middag is geen optie, omdat de roosters van middelbare scholen vaak tot vier uur doorlopen en de amateursport om vijf uur moet stoppen. Toen de talenten van Kampong zich realiseerden dat dit de enige optie is, stemden ze er graag mee in.

Eerste ochtendsessie

Deze dinsdag is de eerste ochtendsessie. Er worden aanvalspatronen geoefend. Ook staat er een wedstrijdje tegen meisjes A1 op het programma. Niemand wil verliezen. Het fanatisme is niet anders dan in de avond, het moment waarop er normaal gesproken getraind wordt. "In het begin was mijn lichaam nog niet wakker", vertelt Olivier. Zijn sprintjes waren minder explosief. Maar ach, hij is vooral heel blij dat de club met deze oplossing is gekomen. "Als we niet trainen, is mijn conditie weg. Dat wil ik niet."

De vorige lockdown had hij het hockey vreselijk gemist. Olivier was thuis hyper en tegelijkertijd hing er een soort mist in zijn hoofd. "Alsof ik minder wakker was of zo." Door de zorgen om het fysieke én mentale welzijn van hun leden puzzelen clubs hoe ze iedereen in beweging kunnen houden. Critici stellen dat het de coronamaatregelen ondermijnt. Die zijn immers bedoeld om het aantal contacten tussen mensen te verminderen.

Verdonschot vindt het goed te verdedigen, en niet alleen omdat de competitie in het weekend wel doorgaat en hij daarin met zijn team hoge ogen wil gooien. "Deze jongens leven hiervoor. Het is belangrijk dat ze blijven bewegen, blijven sporten in teamverband en hun vrienden blijven zien. In plaats van alleen maar school en thuis op de bank hangen voor Netflix. Juist tieners moeten hun energie kwijt, om te ontladen van leerwerk en tentamens. Dat faciliteren wij op deze manier."

Niet iedereen heeft die luxe

Niet iedere sportvereniging is daartoe in staat. Hoofdklasser Kampong is een grote club met eigen accommodatie. Andere clubs, ook in andere sporten, hebben die luxe niet. Zij zijn afhankelijk van beschikbare velden, hallen en zwembaden.

Zo ook de Friese korfbalvereniging Kinea in De Knipe. Lisette de Jonge-Hoekstra meldt dat alle trainingen geschrapt zijn, voor junioren en senioren. De sporthal die zij in de avonduren tot hun beschikking hebben, wordt overdag gebruikt door de leerlingen van het Cios. "Onze leden hebben dus pech."

De jongens van Kampong kletsen weinig tussen de oefeningen door. Een teken van concentratie of vermoeidheid? Langs de kant zit een handjevol ouders. Erik de Jong is helemaal uit Deventer komen rijden. Normaal reist zoon Mees met de trein op en neer, maar op dit vroege tijdstip was het openbaar vervoer geen mogelijkheid. "Je moet kinderen hun passie niet ontnemen. Dat doet iets met ze. In beweging blijven is essentieel. Met inspanning komt ontspanning. Vooral in dit soort vreemde tijden is dat voor tieners heel belangrijk."

Mees had geen problemen met het vroege opstaan. "Ik wil altijd hockeyen. Als het 's avonds niet kan, dan 's ochtends maar." Zijn trainer realiseert zich dat de eerste keer niet maatgevend is. Dan is het nieuw en vet. Misschien dat het de spelers over een paar weken zwaarder valt. Verdonschot: "Daarom proberen we er echt wat van te maken: een sportfeestje om half zeven in de ochtend. Ze zullen dit nooit meer vergeten."