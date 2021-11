Vandaag is in New York het proces gestart tegen Ghislaine Maxwell (59), de jet-setter die ervan verdacht wordt jarenlang tienermeisjes te hebben geronseld voor de veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein. Ze zou ook zelf aan het seksueel misbruik hebben deelgenomen. Maxwell verdedigt op het proces haar onschuld. 'Ik was zelf een slachtoffer', beweert ze. Er hangt haar een straf van 80 jaar boven het hoofd.

Ooit, toen haar ster in de beau monde nog fonkelde, organiseerde Ghislaine Maxwell een pikant diner in haar luxueuze huis in New York. Naast lepels, messen en vorken, lag bij elk bord een dildo, en ook die moest door de gasten naar de mond worden gebracht, want the lady of the house gaf die avond aanschouwelijk onderricht in 'de fijne kunst der orale bevrediging'. Ja, er werd wat afgelachen door de miljonairs rond de tafel.

Maxwell zelf was niet schatrijk of wereldberoemd, maar haar gsm - ze was één van de eerste in New York met een mobiele telefoon - stak vol nummers van mensen die wereldwijd op de voorpagina van tijdschriften hadden gestaan, van Mick Jagger over Naomi Campbell tot Donald Trump. Bill Clinton en prins Andrew waren zelfs persoonlijke vrienden.

Maxwell was in die mondaine kringen geïntroduceerd door haar vader Robert, de Britse mediatycoon die in 1991 in de buurt van zijn boot levenloos uit het water werd gevist. Die luxejacht heette 'Lady Ghislaine'. Vader Maxwell had hem genoemd naar zijn oogappel, de dochter die hij zijn leven lang geld, jobs en cadeaus had gegeven.

Vader Robert Maxwell, de mediatycoon en vader van Ghislaine. Vader Robert Maxwell, de mediatycoon en vader van Ghislaine. Foto: AP

Maxwell was een Tsjechische jood die eigenlijk Hoch heette, en de nazi-verschrikking was ontvlucht naar Engeland. Daar ging hij eerst de politiek in - hij was parlementslid voor Labour - en daarna de media: de grote tabloid 'The Daily Mirror' was van hem. Bij zijn dood huilde Ghislaine onophoudelijk. Ze hield van haar vader en keek ook enorm naar hem op. Een fijne man was Robert Maxwell niet. Hij urineerde vanop het dak van 'The Mirror' gewoon op straat, pech voor wie passeerde.

Als vader had hij er lol in om zijn twee zonen en plein public te vernederen, als echtgenoot bedroog hij zijn vrouw aan de lopende band, als zakenman ging hij over lijken, als mediabaas zag hij er geen graten in om leugens te publiceren, en voor zijn personeel was hij een tiran. Hij plunderde zelfs de pensioenkas van zijn bedrijf om zichzelf te verrijken toen de zaken wat minder gingen.

Jeffrey Epstein deed in veel opzichten aan Robert Maxwell denken, zeggen mensen die beiden hebben gekend. Het waren ijdele mannen die van zichzelf vonden dat ze boven de wet stonden. Voor beiden is al de term psychopaat gebruikt. Allebei waren ze van arme komaf, allebei schatrijk, allebei extreem dominant, en allebei niet vies van een orgie. Wellicht zal Maxwell de combinatie van die laatste twee eigenschappen inroepen om aan te tonen dat ze zelf een slachtoffer was. Getuigen hebben al verklaard dat Epstein haar commandeerde als een slaaf en dat ze voor hem boog als een knipmes, ook toen hun relatie al voorbij was en ze samenleefde met een man die een huis met 14 badkamers had.

Sarah Ransome, één van de slachtoffers van Jeffrey Epstein, komt aan bij het gerechtsgebouw in New York waar het proces tegen Ghisliane Mxwell wordt gehouden. Sarah Ransome, één van de slachtoffers van Jeffrey Epstein, komt aan bij het gerechtsgebouw in New York waar het proces tegen Ghisliane Mxwell wordt gehouden. Foto: AFP

Maxwell zal de jury willen overtuigen dat ze in de tang zat van een ziekelijke seksverslaafde. Haar advocaten hebben aangekondigd dat ze ook willen aantonen dat de slachtoffers zich vergissen. Hun geheugen zou hen bedriegen, en ze zouden Maxwell een grotere rol toedichten dan ze in werkelijkheid ooit zou hebben gespeeld. experts zullen komen uitleggen hoe 'false memory' of een 'vals geheugen' werkt en welke rol de gigantische media-aandacht voor deze zaak daarin zou kunnen hebben gespeeld.

Als die theorie zou kloppen, dan hebben niet alleen de vier vrouwen wiens zaak nu voorkomt, zich vergist, maar ook nog eens tientallen andere slachtoffers van Epstein die ooit over de betrokkenheid van Maxwell hebben getuigd. Volgens die vrouwen - die soms maar veertien jaar oud waren toen de feiten zich voordeden - was het Maxwell die het contact legde, hen een warm en beschermd gevoel gaf, hen meelokte naar het huis van Epstein, hen aanzette tot seks met hem, hen uitlegde hoe hij bevredigd moest worden en soms zelfs aan de seksuele activiteiten deelnam.

Een tekening van Ghislaine Maxwell, bij het binnenkomen van de rechtszaal. Camera's zijn tijdens het proces niet toegelaten. Een tekening van Ghislaine Maxwell, bij het binnenkomen van de rechtszaal. Camera's zijn tijdens het proces niet toegelaten. Foto: AP

Dat zoveel slachtoffers zich zouden vergissen, vindt de verdediging niet vreemd. Geld kan ook een motief zijn, zullen de advocaten pleiten. Een fonds dat is opgericht voor de slachtoffers van Epstein heeft al 125 miljoen dollar uitgedeeld aan 135 verschillende vrouwen, ook de vier die op dit proces zullen getuigen.

Wie zeker niet zal getuigen is Epstein zelf. Die pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel, kort nadat hij voor een tweede keer wegens pedofiele feiten was gearresteerd. Tijdens de verhoren die kort daarvoor van hem werden afgenomen, deed hij een beroep op zijn zwijgplicht telkens er een vraag over de betrokkenheid van Maxwell werd gesteld. Maxwell zegt nu dat zij moet boeten voor de daden van Epstein, en dat ze als zondebok wordt gebruikt nu hij er niet meer is.