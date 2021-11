Online leren heeft in de coronatijd, waarin kinderen veel thuis zitten, een vlucht genomen. Is deze trend blijvend en vergroot de extra leerstof tegen betaling de kansenongelijkheid niet?

De laatste jaren werken kinderen op school en thuis niet alleen meer met schoolboeken, maar ze leren ook via online toepassingen. Zo worden ze spelenderwijs vertrouwd gemaakt met vaardigheden als klokkijken, lezen, rekenen, spelling en tegenwoordig zelfs met programmeren of vreemde talen. Het doel: kinderen 'leuk' laten leren, bijspijkeren, voorbereiden op toetsen of een extra uitdaging geven.

Er zijn verschillende bedrijven die vechten om de 'schermtijd' van kinderen, via allerlei verdienmodellen. Uitgevers en IT-dienstverleners richten zich vooral op onderwijsland, terwijl videowebsite YouTube leeft van advertenties. En dan zijn er nog de gamefabrikanten die videospelletjes aan de man brengen. Squla, een educatief spelplatform voor jonge kinderen met 150.000 leden, levert gratis aan 80 procent van de basisscholen en hoopt ouders zo te verleiden tot het aanschaffen van een abonnement.

Twintig keer meer dan normaal

Toen de scholen in het voorjaar van 2020 door corona voor het eerst de deuren moesten sluiten, besloot moederbedrijf Futurewhiz om 'Squla in de Klas' tijdens schooltijd voor alle kinderen open te stellen. "We hebben er niet lang over hoeven praten, gezien onze educatieve missie", vertelt Peter Hofstede van Squla Nederland. "Door de plotselinge sluiting van de scholen was er in het begin van de crisis nog niets geregeld, dus we hadden snel door dat onze gebruikscijfers zouden oplopen. De eerste ochtend werden we twintig keer meer gebruikt dan normaal. Nederland stond niet meer bij de deur van school, maar probeerde massaal bij ons in te loggen."



Zodra de eerste lockdown op zijn eind liep, zakten de gebruikscijfers terug naar normaal. Hofstede: "Je zou zeggen dat het aantal betalende gebruikers hierdoor is gestegen, maar je zag ook dat ouders uit een soort paniekreactie een abonnement namen. Zodra de kinderen weer naar school gingen, hield dat weer op. De impact van de crisis op langere termijn moeten we afwachten."



Ook interessant is de vraag of kinderen leerachterstanden hebben opgelopen tijdens de twee lockdownperiodes voor scholen. Roger Smeets, hoofd datascience bij Futurewhiz, dat meerdere educatieve platformen beheert, legt uit: "De moeilijkheid van de stof past zich deels aan de prestaties van het kind aan. Tijdens de eerste lockdown zie je dan het verschil met een jaar eerder enorm goed: de ontwikkeling stond begin vorig jaar vrijwel stil. Kinderen oefenden eerst nog wel, maar ook daar kwam op den duur de klad in."

Een jong meisje leert klokkijken. Een jong meisje leert klokkijken. Foto: Marlous de Jong

Onderscheid tussen thuis en school

Tijdens de tweede schoolsluiting, eind vorig jaar en begin dit jaar, viel vooral op dat kinderen - in tegenstelling tot andere jaren - in de vakantieperiode en rondom de feestdagen niet achteruitgingen op typische oefenvakken zoals hoofdrekenen. Smeets: "Doordat kinderen gewoon verder konden oefenen op hun pc of tablet, vertroebelde het onderscheid tussen thuis en op school leren. Het negatieve vakantie-effect viel weg. Dus per saldo hakte de eerste schoolsluiting erin bij kinderen, de tweede veel minder."



Toch is er ook kritiek op aanvullend onderwijs betaald uit de eigen portemonnee, waar online leren onder valt. Deze aanbieders mogen best bestaan, maar ze kunnen wel kansenongelijkheid in de hand werken, stelt belangenorganisatie Ouders & Onderwijs. "Wij vinden dat het reguliere onderwijs goed en volledig moet zijn", zegt directeur Lobke Vlaming. "Als je bij de school terecht kunt voor extra begeleiding of uitdaging, dan hoef je als ouder überhaupt geen extra educatieve momenten in te kopen voor je kind. Daarnaast kan simpelweg niet iedere ouder die luxe betalen."



Hofstede van Squla Nederland benadrukt dat het online educatieve platform geen vervanging van school pretendeert te zijn. "We proberen alle kinderen te bereiken en denken dat we betaalbaar zijn (het goedkoopste abonnement kost 7,95 euro per maand, red.), maar er is een groep die gewoon de middelen niet heeft. Daarom werken we bijvoorbeeld samen met Stichting Leergeld om ook kinderen uit deze gezinnen een kans te geven op extra ondersteuning bij school."

Als paddenstoelen uit de grond

Ondertussen schieten platforms voor online leren als paddenstoelen uit de grond. Dat komt mede door corona, maar experts zien ook de nieuwe kansen die technologische ontwikkelingen bieden. Volgens André Haardt, ondernemer in educatietechnologie, zijn we bij een keerpunt beland richting een maatschappij waar een online omgeving de voorkeur krijgt boven de 'echte wereld'.

"Met de komst van mobiele technologie is alles wat we doen altijd en overal mogelijk", schetst de oprichter van Squla de ontwikkeling van online leren. Zelf zet hij momenteel een online omscholingsplatform op voor volwassenen. "Deze bedrijven doen niets anders dan een stukje van de schermtijd proberen af te snoepen voor het aanbieden van extra lesstof. Ik geloof daar echt in. Want iedereen wint bij online educatie: de zoekende werkgever, de overbelaste docent, de volwassene die het beste wil voor zichzelf en het kind dat de aangeboden extra kennis kan opnemen als een spons."