Chris Beemer uit Roosendaal was maar liefst vijf jaar lang zijn Mercedes kwijt nadat die gejat was. Hij vond hem uiteindelijk, met hulp van misdaadverslaggever John van den Heuvel, terug in Ghana. 'Je gaat er toch alles aan hem doen om hem terug te halen want het voelt als een soort falen. Je bent de dupe en dat wil je ongedaan maken', aldus Beemer.

"De aanhouder wint zeggen ze wel eens", zegt Beemer tevreden terwijl hij zijn Mercedes S-Klasse uit 2015 laat zien. Die ziet er stoffig en vies uit. Niet gek nadat de auto naar Ghana is verscheept, daar drie jaar in een container heeft gestaan, en toen weer terugkwam. Wel zonde, gezien de auto nog redelijk nieuw was.

Eindeloze rechtszaak

Drie jaar lang stond de auto bij een politiebureau in Ghana, omdat er eerst nog een rechtszaak gewonnen moest worden voordat Beemer zijn auto weer terugkreeg. Hij vond hem omdat de track 'n trace ineens weer ging werken die in de auto zit geïnstalleerd. "Dat was twee jaar offline en ineens deed alles het weer. Toen heb ik John van den Heuvel gebeld en die wilde mij wel helpen, dus zijn we samen naar Ghana gegaan", aldus Beemer.

De auto werd in eerste instantie in goede staat aangetroffen op een parkeerplaats. Daar werd hij in beslag genomen. "De rechtszaak die daarop volgde duurde zo lang dat hij er nu dus zó uitziet", zegt Beemer met een blik op de stoffige wagen. De zaak werd gewonnen, maar toen waren ze er nog niet. "Dan moet je de politie nog betalen voor alle dagen dat hij op het politiebureau heeft gestaan. Dan nog wat ambtenaren en functionarissen omkopen en dan uiteindelijk staat de auto opeens in een container op een schip naar Antwerpen."

Pillen en Ghanees geld

De auto staat inmiddels bij Stipt Polish Point in Vught, waar hij compleet opgeknapt wordt. "Dit is een zeer bijzonder geval. Ik kan wel zeggen dat ik dit in de afgelopen tien jaar niet heb meegemaakt", aldus Rick van Stippent, eigenaar van Stipt Polish Point.

"Ik denk dat hij helemaal overspoten moet worden. Hij zit echt vol met verf en plamuur. Dat ga je met poetsen al niet meer halen", kan Van Stippent in één oogopslag zien. Kloppend op de achterkant van de wagen ontdekt Van Stippent dat alles dof klinkt. "Dit zit helemaal dichtgesmeerd, letterlijk. De bumper steekt ook uit en het achterlicht past nauwelijks meer."

Onder de motorkap liggen bladeren, de heren vragen zich af of dat van een bananenboom komt. In de auto liggen pillen en Ghanees geld. "Wat zou het zijn? Dit is bizar!", aldus Van Stippent. Het was een bizarre gebeurtenis maar de moeite en kosten zeker waard vindt Beemer. "Het is fantastisch ook dat mensen me helpen de auto weer op te knappen."