De GGD en onze overheid waren compleet onvoorbereid op de razendsnelle manier waarop de nieuwe omikronvariant afgelopen vrijdag via twee vluchten Nederland wist te bereiken. Een reconstructie van een chaotische aankomst.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Toen het kabinet vrijdagochtend - na een noodoproep van de Europese Commissie - een vliegverbod instelde voor landen in zuidelijk Afrika, wisten de passagiers van twee inmiddels naar Amsterdam vertrokken vluchten van niks. Zij konden gewoon nog aan boord komen met alleen een vaccinatie- of herstelbewijs. Terwijl de laatste dagen de nieuwste, zeer besmettelijke variant al rondwaarde in Johannesburg en Kaapstad. Bij de landing op Schiphol drong pas bij de meeste passagiers door dat ze, op bevel van Volksgezondheid, eerst getest zouden worden voordat ze de luchthaven af zouden mogen.



Het ging om ruim zeshonderd mensen, die niet zomaar langs de normale teststraat op Schiphol konden. "Dit was een situatie die we nooit eerder hebben meegemaakt", vertelt de woordvoerder van GGD Kennemerland. "We moesten in recordtempo een teststraat opbouwen en daar personeel heen krijgen. We hebben overwogen de mensen te testen bij de reguliere teststraat, maar dat bracht allerlei problemen met zich mee. Daarnaast wilden we geen vermenging met andere passagiers."



Dus werden de reizigers van de vluchten uit Zuid-Afrika letterlijk in de wachtstand gezet. Zij kregen van de piloot van de Kaapstad-vlucht te horen: "Het crisisteam van KLM is nu in contact met de Nederlandse regering. Zij hebben nog steeds niet beslist hoe onze situatie behandeld moet worden. Daar wordt nu over gepraat. Ik begrijp dat het frustrerend voor u is, omdat u op informatie zit te wachten."



Zakenman Jef Verschuren beschrijft hoe, na ruim drie uur wachten in het vliegtuig, de passagiers eindelijk naar de G-gate werden toegebracht, maar daar was toen nog altijd geen teststraat opgezet. "Ik voelde al nattigheid. Vervolgens hebben we daar urenlang met honderden mensen opeengepakt staan wachten tot de GGD klaar was." Ondertussen snakten de passagiers naar eten en drinken. Rond zessen kwamen er flesjes water en wat broodjes, maar lang niet genoeg voor alle passagiers.

Geen plan

Na het testen was het wachten op de uitslag, tot diep in de nacht. "Zonder enige informatieverstrekking. Langzaam druppelden uitslagen binnen en de positief geteste mensen werden in dezelfde ruimte in een hoekje gezet. Ze gingen nog steeds naar de wc's (die volgens meerdere bronnen 'ronduit ranzig' waren, red.) die wij ook moesten gebruiken en liepen gewoon tussen de andere passagiers door, om GGD'ers aan te spreken", vertelt de zakenman. "Van isolatie van deze groep was geen sprake."



Er was überhaupt geen plan, melden ook andere getuigen achteraf. Passagiers moesten overal een ouderwets briefje voor regelen, bijvoorbeeld als bevestiging voor een negatieve uitslag. Zelfs als ze hierover al een melding van de CoronaCheck-app binnen hadden. De paar aanwezige GGD'ers probeerden iedereen te helpen. Zakenman Herman Steenhuis, die op de vlucht uit Kaapstad zat, vertelt: "Het was een grote puinhoop. We werden behandeld als gevangenen en kregen zware beveiliging. Besmette mensen liepen zomaar overal rond en niemand wist waar hij of zij aan toe was."

Relletje

Tegen het eind van de avond besloot Steenhuis zelfs met een paar ander ondernemers wat heibel te schoppen, omdat ze het wachten op de uitslag en het gebrek aan regie beu waren. "Mensen werden wild. Niemand was daar capabel om ons in te lichten over de voortgang. Dus ik ben een klein oproer gestart. Tegen de GGD en de marechaussee zeiden we: 'Als jullie niet oppassen, gaan de mensen massaal uitbreken.' En zo'n relletje, daar hadden ze absoluut geen zin in. Er kwamen gelijk bewakers bij. Na een uur kwam er een dame van de GGD coördineren en die heb ik vervolgens nog een cursusje management gegeven."



Ook reiziger Arjan Mulder, directeur van een onderneming in Zuid-Afrika, begon op een bepaald moment het personeel maar bij te staan. "Ik had al vaker te maken gehad met quarantaineformulieren en zij hadden geen idee. Een draaiboek? Dat was er niet." Mulder begrijpt ook niet waarom het de laatste maanden voor gevaccineerde mensen als hij gewoon mogelijk was om zonder coronatest naar Nederland te vliegen.

Hotel

Diezelfde avond nog bleken 61 passagiers positief. Midden in de nacht besloot de GGD hun de keuze te geven om in een nabijgelegen hotel in isolatie te gaan, óf thuis. "Dan moesten ze wel met eigen vervoer gaan en in een thuissituatie terechtkomen zonder andere huisgenoten", aldus een zegsman. Volgens minister De Jonge achteraf een begrijpelijke beslissing. "Thuis kun je ook veilig in quarantaine. 100 procent van de mensen wordt ter controle gebeld. Verder gaan gemeenten goed controleren aan de voordeur."



De Barendrechtse ondernemer Nic Jooste, geboren Zuid-Afrikaan, belandde met een flink deel van de positief geteste mensen wél in het quarantainehotel in Badhoevedorp. Jooste zat op de gestrande vlucht vanuit Johannesburg en verbleef ook tot diep in de nacht op Schiphol met zijn medepassagiers. Jooste is dus positief, maar wist gisteravond nog niet of hij de omikronvariant heeft. "Ik heb nog niks gehoord van mijn contactpersoon bij de GGD."

Onbekend scenario

Toch houdt de man de moed erin. "Ik heb een lekkere kamer en een grote televisie. Ik heb geen klachten, maar de afgelopen 48 uur heb ik twee uur geslapen, dus moe ben ik wel. Maar ik proef nog alles en hopelijk mag ik straks een glas wijn drinken. Het wordt voor de deur gezet en dan wordt er geklopt. Net zoals bij Sinterklaas. Er is beveiliging, maar ik probeer die niet uit te testen. Ik ben een volgzaam mens." Ondanks alle inzet van GGD-personeel is Joostes eindoordeel over zijn aankomst niet mals: "Ik wil geen zeikerd zijn, maar er lag absoluut geen plan klaar. Niemand had rekening gehouden met dit scenario."



Minister De Jonge vraagt iedereen die vanaf afgelopen maandag vanuit zuidelijk Afrika naar ons land is gevlogen zich te laten testen, ook zonder klachten. Nu geldt voor toegang tot repatriëringsvluchten uit deze landen voor Nederlanders wél een testplicht.