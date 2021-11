Wie thuis hennep kweekt, al dan niet voor medicinaal gebruik, speelt met vuur. Daar weet Louis van Seijen alles van. 'Slaap ik vanaf januari op een bankje in het park?', vraagt hij zich vertwijfeld af.

Hij heeft zichzelf behoorlijk in de nesten gewerkt, beseft Louis van Seijen (34). Natuurlijk had hij eerst die wietplantjes uit zijn schuurtje aan de Iepstraat moeten halen voordat hij de brandweer belde. Het schuurtje van de buren stond in de hens en Louis belde zonder te aarzelen 112.

Politie in de schuur

Het is het begin van zijn ellende. Eén van de brandweerlieden komt na het blussenvoor de zekerheid even kijken of de elektriciteitsaansluiting in Louis' schuurtje wel in orde is. In het kielzog van die spuitgast stapt er een politieman zijn schuurtje binnen. En die ziet de stekjes van wietplanten. "Ze waren al verdord, want ik heb geen groene vingers."

De wietplantjes waren voor eigen gebruik, zegt Van Seijen nu. Hij heeft ernstige slaapproblemen. "Opgebouwd in de jaren dat ik als vrijwilliger bij poppodium Atak werkte en een dag of vier in de week om zes uur 's ochtends thuiskwam. Als ik niets gebruik, slaap ik twee tot vier uur per nacht. Neem ik een paar blowtjes, dan slaap ik zes tot acht uur."

55 euro leefgeld

1 gram wiet per dag heeft hij nodig om de nacht goed door te komen. "Kost in de coffeeshop 5 euro per gram en dat is dan 35 euro in de week." Dat slaat een gat in je budget als je, zoals Louis, maar 55 euro leefgeld in de week hebt. Dat geld - Van Seijen heeft een Wajong-uitkering - wordt hem overgemaakt door de professionele bewindvoerder die zijn financiën regelt, omdat hij er zelf niet zo goed in is.

"Dus, ik denk: ik ga voor mezelf wiet verbouwen, dan bespaar ik 35 euro. Want mijn hondjes eten ook nog voor 10 euro in de week. Ik had nog niet één keer geoogst toen de brand bij de buren ontstond.?"

Kindertehuis

De ontdekking van de wietplantjes was domme pech, maar past wel in het plaatje van onfortuin dat Louis vaker in zijn leven trof. Toen zijn vader overleed - Louis was dertien jaar - moest hij naar een kindertehuis. "Onze moeder kon niet langer voor ons zorgen, dat was te zwaar voor haar." Hij belandde in De Eik in Oldenzaal, een gezinsvervangend tehuis. "Daar heb ik tot mijn 18de gewoond. Toen was ik voor de wet volwassen en moest ik eruit."

Hij woonde nog kort bij zijn zus en kreeg toen een kamer in de binnenstad van Enschede. Werk vinden viel net mee. Ooit zat hij op het Bonhoeffer College, maar waarvoor hij nu eigenlijk leerde, zegt hij niet meer te weten. "Dat is ook al zo lang geleden."

Traject bij UWV

Louis kwam in het Werkfit Traject van het UWV, waarin mensen 'met grote afstand tot de arbeidsmarkt' worden begeleid. Hij liep een tijdje stage in een timmerwerkplaats in Enschede, "maar toen kwam corona." En vervolgens dus het gedoe met de hennepplantjes. "Ik heb het besproken met mijn coach bij het UWV. Die zegt: Regel eerst dat je weer een huis vindt, dan pakken we het werk weer op."

De dagen komt hij door gamen op de PlayStation en wandelen met zijn honden. "Soms wel vier, vijf uur lang. Dan lopen we achterlangs bij de UT naar Hengelo en terug."

Niet vervolgd

Zijn wiet koopt hij na het echec met zijn stekjes weer bij coffeeshop Black Sea, in de binnenstad. Voor die 25 stekjes kreeg hij geen bekeuring. "En ik word ook niet door justitie vervolgd. Ik had voor de plantjes ook de stroom niet illegaal afgetapt, of zo. De stekker van de lampen zat gewoon in het stopcontact." Maar hij moet van Domijn z'n huis wel uit, want dat is beleid. Of je nu voor eigen gebruik kweekt of een professionele plantage hebt, meer dan vijf wietplanten betekent einde huurcontract.

Spijt

"Ik heb mijn handtekening onder de beëindigingscontract gezet en heb afgezien van een rechtszaak. Ik wilde toen niet nog meer gedoe. Daar heb ik nu spijt van. Ik ben er nog mee naar een advocaat geweest, maar die zegt dat er niets meer aan te doen is, omdat ik zelf heb getekend. Misschien had de rechter welk begrip gehad, als ik had uitgelegd dat ik die wiet nodig heb om in slaap te komen. En dat ik door snel te handelen heb voorkomen dat er twee huizen zijn afgebrand."

Louis woont sinds vier jaar in het rustige straatje met rijtjeswoningen in de wijk Stadsveld. Hij heeft een eengezinswoning voor zichzelf. De huiskamer wordt gedomineerd door twee grote metalen benches voor zijn honden, een PlayStation en een bankstel. Veel meer staat er niet in. Hij voelt zich er senang, zegt hij.

En hij lijkt er te worden gewaardeerd als buurman. Dat blijkt althans uit een anonieme mail, waarin de redactie op zijn situatie wordt geattendeerd. 'Hij is een fijne buurman, hij heeft nooit problemen veroorzaakt. Hij is kwetsbaar en heeft weinig vrienden en familie. Hij krijgt een negatieve huurdersverklaring waardoor hij niet meer in Enschede kan wonen. 'HELP ONS! We willen onze buurman niet kwijt', schrijft een anonieme buurman of buurvrouw.

Zoektocht door het hele land

Louis veert op als hij over de mail hoort. "Dat is aardig, maar ik zou niet weten wie die mail naar jullie heeft gestuurd." Hij probeert overal in het land een nieuw dak boven het hoofd te vinden. Reageert op aanbiedingen voor huurwoningen van Zeeland tot Groningen. "Laatst leek het er even op dat ik een huisje in Bergen op Zoom kon huren van de woningbouwvereniging. Ik ken daar niemand, maar dat maakt me niet uit. Op 11 januari moet het hier ontruimd zijn."

Maximaal 739 euro

Het huis in Brabant ging toch niet door en Louis van Seijen wordt met de dag wanhopiger. "Ik kan nu pas over twee jaar weer inschrijven op een sociale huurwoning in Enschede. Ik heb, inclusief huurtoeslag, maximaal 739 euro per maand te besteden. Daar krijg je niet veel voor. Wat me tot nu toe is aangeboden, ligt allemaal boven de 1000 euro."

Stafford Terriërs

Complicerende factor is dat er voor zijn honden Bandit en Chelsea ook plek moet zijn in de nieuwe behuizing. "Ik ben er vreselijk gek mee, beschouw ze als mijn kinderen." Maar niet iedere huisbaas of kamerverhuurder zit te wachten op een huurder met twee honden, weet hij inmiddels. "Dat maakt het extra lastig. Ik wil mijn honden niet kwijt."