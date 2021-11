Familie, vrienden en bezittingen; alles wat hen lief is, hebben ze achtergelaten. Amersfoort biedt tijdelijke noodopvang aan 38 asielzoekers die vanwege de enorme drukte in gewone asielzoekerscentra nergens meer terecht konden. Mustafa (42) en Mehmet* (20) vertellen over de verschrikkingen in hun thuisland, het warme ontvangst in Amersfoort en hun dromen.

"Ik had mijn eigen kledingzaak op de markt in Afrin, in Syrië. Toen ik op een dag wat spullen naar mijn winkel bracht, zag ik voor mijn ogen een car boom gebeuren. Terroristen lieten een auto ontploffen, 150 meter bij mij vandaan. Er waren tientallen doden en gewonden. Er is nog steeds veel geweld in Afrin. Het is heel erg om je eigen land te ontvluchten. Maar ik zie hier geen toekomst voor mijn kinderen."

Vier weken geleden was Mustafa Mamo (42) één van de 38 asielzoekers die met de bus in Amersfoort arriveerde. Daarvoor zat hij korte tijd in Amsterdam, Budel en Ter Apel. Maar de reguliere opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zitten al maandenlang overvol.

De instroom van vluchtelingen is extra hoog door de komst van een grote groep Afghaanse vluchtelingen. Ook zaten de grenzen lange tijd potdicht vanwege corona. Maar deze gingen in de zomerperiode juist weer open. De uitstroom zit muurvast door de woningnood.

Psychiatrische klachten

Na een dringende oproep van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) aan gemeenten om bij te springen stapte óók Amersfoort naar voren om tijdelijke noodopvang te bieden. Eerst sliepen de asielzoekers een paar nachten in een hotel.

Ondertussen werd in allerijl de leegstaande bovenste verdieping van Beukenhorst op het terrein Zon & Schild ingericht voor de vluchtelingen. In hetzelfde pand wonen ook mensen met zware psychiatrische klachten, maar daar hebben de asielzoekers geen contact mee.

Deze week werd duidelijk dat de vluchtelingen de komende tijd in Amersfoort zullen blijven omdat de gewone opvanglocaties nog steeds overvol zijn. De groep bestaat uit alleengaande mannen afkomstig uit uiteenlopende landen zoals Afghanistan, Syrië, Turkije en Iran. Vrouwen en kinderen zijn er niet bij. Ondanks culturele verschillen blijven grote spanningen uit, vertelt Mustafa. "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje."

Iedere dag doodsbang

Alle asielzoekers hebben hun eigen portie ellende meegemaakt. Dat geldt ook voor de twintigjarige Turkse Mehmet*, die vanwege veiligheidsredenen niet met zijn echte naam in de krant wil. Zijn ouders zijn veroordeeld omdat ze behoorden tot de Gülenbeweging.

Hij leefde in grote angst omdat hij elk moment van zijn bed kon worden gelicht. De regering-Erdogan ziet de Gülenbeweging als brein achter de couppoging in 2016. "Door te vluchten heb ik mezelf kunnen redden. Psychisch was het erg zwaar om elke dag bang te moeten zijn."

Of hij iets mist aan Turkije? "Nee, niets eigenlijk. Of ja, het eten. Het is fijn om iets te eten wat je kent. En mijn familie natuurlijk. Ja, die zou ik graag weer terugzien."

Gastvrij onthaald

De 'Amersfoortse' vluchtelingen hebben naar eigen zeggen een gastvrij onthaal gekregen van de gemeente en een groep vrijwilligers, die ook tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 bijstand bood. Er is ook hulp van mensen die in die periode zelf naar Nederland vluchtten en in Amersfoort terechtkwamen.

"De vrijwilligers geven om ons en helpen met integreren. Niet alle mensen in Nederland houden van vluchtelingen, weten we. Maar de meeste mensen zijn heel aardig. Nederland is gastvrij dat ze haar grenzen voor ons opent."

De asielzoekers sporten vier keer per week, gaan naar Nederlandse taalles en kregen onlangs bezoek van burgemeester Lucas Bolsius. Er zijn ook tijdelijk fietsen gedoneerd door Amersfoorters. Mustafa fietste onlangs met een vriend naar Utrecht en terug.

"De gps op mijn telefoon hield ik in mijn zak", zegt hij. "Onderweg zijn we een aantal keer verdwaald. We hebben zes uur over onze tocht gedaan." Hij is ook vrijwilliger in de keuken en leerde tijdens zijn verblijf in Amersfoort het oer-Hollandse spelletje sjoelen.

Stressvolle situatie

De vluchtelingen zijn positief over de 'gezellige en warme' Beukenhorst. Maar dat neemt niet weg dat de onzekerheid over de toekomst continu aan hen vreet, zegt Mehmet. "Ik weet niet wat er de komende weken met mij gaat gebeuren. Waar ik dan ben, of ik geld heb, hoe het verdergaat met mijn procedure. Ik zou het heel fijn vinden als we op een permanente plek kunnen blijven. Als je steeds moet verhuizen naar een andere stad kun je geen plannen maken. Dat geeft veel stress."

Vanwege de crisissituatie bij het COA heeft hij tijdens zijn verblijf van twee maanden in Nederland al heel wat opvanglocaties van binnen gezien. De 'stoelendans' begon in het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar het zó vol was dat hij vijf nachten in een tent moest slapen. Daarna kreeg hij daar een vaste slaapplek.

Vervolgens ging hij naar Amsterdam en daarna naar Amersfoort. "In twee maanden tijd heb ik twee gesprekken gehad van in totaal anderhalf uur." Mustafa vult aan: "Het Nederlandse woord 'wachten' kent iedereen hier al."

Dromen

Ondanks alle ellende die ze achter de rug hebben, zijn hun toekomstdromen springlevend. De ogen van Mustafa beginnen te stralen als hij vertelt over zijn gezin. "Ik heb twee dochters en een zoontje. Mijn vrouw is lerares. Ze durven de straat niet op. Ze zijn bang voor de islamistische extremisten en het geweld in de stad. Ik wil hen een toekomst in Nederland geven. En ik wil een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving."

Mehmet, die nu al hele dagen doorbrengt in zijn kamer om te studeren, wil in Nederland zijn technische opleiding afronden. Hij hoopt ooit zijn eigen bedrijf te beginnen. De twintigjarige is diep onder de indruk van de 'zeer georganiseerde' Nederlandse infrastructuur.

"Het zal jullie zelf niet opvallen, maar jullie straten, fietspaden en stoepen zijn geweldig. Het is hier zó veilig. Ik sta er elke keer weer van versteld. Ik kan niet wachten tot het moment dat ik aan een Nederlandse universiteit kan gaan studeren."