Op Papendal schijnt altijd de zon, dankzij het goede humeur van zijn meest geliefde bewoner: Churandy Martina. 37 jaar alweer en nog steeds topsprinter van beroep. Een inkijkje in zijn leven én hoofd.

Bijna-baas!" De doorgaans niet zo uitbundige Papendal-directeur Jochem Schellens begroet hem met een opgestoken duim en een grote grijns. Schellens is niet de enige: op ieder gezicht die de 'boksjes' uitdelende Churandy Martina passeert, verschijnt een glimlach, alsof zijn goede humeur aanstekelijk werkt.

"Als mensen me zien, worden ze vrolijk", beaamt Martina met een Antilliaans, zonnig klinkend accent. "Hoe dat kan?" Schouderophalend: "Ik ben gewoon mezelf."

Hij behoeft nauwelijks introductie. De op Curaçao geboren sprinter nam aan vijf opeenvolgende Olympische Spelen deel. Sinds 2011 - toen de Antillen als atletieknatie stopte - komt hij uit voor Nederland. In Tokio droeg de voormalig Europees kampioen op de 100 en 200 meter de Nederlandse vlag.

"'s Avonds gaat Jochem naar huis", komt Martina terug op 'bijna-baas', de koosnaam waarmee Schellens hem consequent aanspreekt. "En dan ben ik hier de baas." 'Hier' is Papendal, waar hij met collega's een sportersvilla op het terrein bewoont. "Ik ben vaak weg, voor wedstrijden en trainingskampen, maar als ik hier ben, blijf ik ook hier."

Op het nationale topsportcentrum wonen vooral jeugdige sporters. De meeste volwassen atleten die op Papendal trainen, hebben een onderkomen in de regio. "Ze willen hier niet wonen, omdat ze zich vervelen", zegt Martina. "Ik niet, ik ben een binnenpersoon, die het liefst niks doet. Rust is belangrijk, ik houd ervan. Ik ga niet naar festivals of de stad. Zit liever op mijn kamer, te netflixen, gamen of boeken te lezen." Lachend: "Dat was een voordeel, toen corona uitbrak en Papendal in lockdown ging. Ik moest op mijn kamer blijven, maar dat was voor mij geen straf."

The Secret

De gulle glimlach, inclusief gouden tand, is zijn handelsmerk, maar achter de gekrulde mondhoeken schuilt een serieuze sprinter die alles voor zijn sport over heeft. Dat hij zich in 2015 in het kielzog van de Nederlandse atletiektop op Papendal vestigde, was daarvan een bewijs.

"Ik trainde vooral in Florida, met lekker weer en mooie stranden. Ik ben naar hier gekomen, omdat dit de beste plek is. In mijn achtertuin heb ik een indoor- en outdoor atletiekbaan, en alles op gebied van krachttraining en voeding." Grijnzend: "Alleen het weer is minder. Zo lekker trainen in de kou. These are the days, champions are made."

Omdat hij lacht naar het leven, lacht het naar leven hem, maar het is een misvatting dat de toptijden op zijn cv hem zijn overkomen. "Je moet alles geven, alles." Martina tikt op zijn slaap en zegt: "Veel is mentaal. Je moet je brein trainen. Dat doe ik nog steeds, op mijn kamer lees ik veel."

The Secret was het boek dat in 2008 zijn kijk op het leven veranderde. Wat is zijn geheim? "Ik heb geleerd om met de druk om te gaan. Veel jongens verslaan me op de training, maar in de wedstrijd win ik van ze. Waarom? De prikkel, de spanning van de wedstrijd, maakt mij sterker in plaats van zwakker."

Tiger Woods

"Ik ben gewoon mezelf", reageert hij op de vraag of hij een inspiratiebron is voor andere Papendallers. "Als ik jong was geweest, had ik iemand als ik kapot gevraagd. Ik zou naast hem gaan zitten bij het eten, en vragen: hoe doe je dit en dat? Ik zou zijn brein hebben gepikt." Het gebeurt nauwelijks. "Ik weet niet of jonge sporters verlegen zijn, of dat het niet in ze opkomt om te bevragen."

Zelf verdiepte hij zich uitvoerig in de sportbeleving van toppers als golfer Tiger Woods, sprinter Michael Johnson en basketballer Kobe Bryant. "Er zijn voorbeelden, vastgelegd in boeken en video's, en die moet je gebruiken."

37 is Martina, maar Papendal is nog niet van hem af. "Nee, daar bedoel ik niet mee dat ik coach word. Je weet het nooit, maar ik denk dat ik te streng ben. Ik zie weinig atleten die er net zo veel voor laten als ik nu. Ik ben een perfectionist. Als ik iets niet gedaan heb, voel ik me niet goed." Hoe lang hij nog blijft sprinten? "Dat moet je aan mijn lichaam vragen. Ik luister naar mijn lichaam. Op dit moment zegt mijn lichaam: er zit nog wat in. Ik bekijk het per jaar. De sport houdt me jong, niemand gelooft dat ik 37 ben."

Churandy Martina slaat direct een hole in one op de golfbaan

Naast atletiek bedrijft Churandy Martina nog een sport op Papendal: golf. "In 2018 was ik op Curaçao. De achttiende hole op een golfbaan daar verdween, er kwamen huizen op. Ik werd gevraagd om samen met Robert-Jan Derksen een laatste balletje te slaan. Ik putte de bal in één slag in de hole, terwijl ik nog nooit had gegolfd. Ik bleek talent te hebben."

In 2019 besloot Martina zijn golfvaardigheidsbewijs te halen bij de Edese Golfclub, die op en rondom Papendal ligt. "Sindsdien golf ik zeker één keer in de week. Inmiddels heb ik handicap 13, dat is goed, mensen zeggen dat ik talent heb. Golf is het tegendeel van sprinten. Je hebt geen haast, kan je tijd pakken. Als ik goed genoeg blijk, zou ik zeker willen proberen om prof te worden. Misschien dat ik dan nog eens aan de Olympische Spelen deelneem..."