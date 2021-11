Paul van der Hamsvoort (23) uit Oirschot doet mee aan de verkiezing 'Jonge Theoloog des Vaderlands'. 'In mijn optiek is geen enkele geloofszaak en geen enkel gebruik heilig.'

Of hij heel katholiek is? Dat is maar net door welke bril je kijkt, vindt Paul van der Hamsvoort. Zijn ouders zijn al jaren actief bij de parochie in Oirschot en net als zijn broer en twee zussen is Paul daar misdienaar. Zo'n acht keer per jaar staan ze samen op het altaar in de grote Sint-Petrusbasiliek.

Weinig in de kerk

Maar daarbuiten zie je Paul eigenlijk weinig in de kerk. "In de ogen van andere mensen, die nooit in de kerk komen, zijn wij zeer katholiek en zwaar gelovig. Maar voor mij voelt het meer als betrokkenheid. De gemeenschap en normen en waarden van de kerk hebben ons gezin altijd getrokken."

Paul doet mee aan de verkiezing tot 'Jonge Theoloog des Vaderlands'. Voor die wedstrijd vaardigen hogescholen en universiteiten elk jaar een deelnemer af. Paul is vanuit Tilburg University gevraagd, waar hij bezig is aan zijn masterstudie theologie. Op zondag 28 november wordt de winnaar van de verkiezing bekendgemaakt bij tv-programma Jacobine op 2 (van KRO-NCRV).

'Afschaffen die handel'

Paul heeft vroeger altijd vreemd aangekeken tegen rituelen en gebruiken binnen de kerk; mannen in jurken op het altaar, het gezwaai met wierook. "Ik zeg weleens: als ze me in m'n eerste jaar paus hadden gemaakt, dan was ik als een olifant door de porseleinkast gegaan. Alles wat er op het altaar gebeurt, daarvan had ik voorheen gezegd: afschaffen die handel, dat past niet meer in deze tijd en schrikt mensen af. Nu heb ik geleerd dat mensen daar waarde aan hechten, dat het iets sacraals is."

Hij heeft meer respect gekregen voor mede-gelovigen die er anders over denken. Zijn standpunten zijn in de kern niet veranderd. "In mijn optiek is geen enkele geloofszaak en geen enkel gebruik heilig, in die zin dat het niet zou kunnen worden veranderd of afgeschaft."

Hij begrijpt dat veel mensen buiten de kerk moeite hebben met bepaalde regels en opvattingen die de katholieke kerk er op na houdt. Dat heeft hij zelf ook. "Mensen schrikken van de kerk af vanwege thema's die continue terugkomen; denk aan misbruik, de positie van vrouwen en homoseksualiteit."

"Als ik paus zou worden, zou ik als eerste het celibaat afschaffen. En hoe er over homoseksualiteit wordt geoordeeld, dat kan ik ook niet begrijpen. Als je op zoek bent naar een god, naar een liefdevolle god, dan gaat dat in mijn ogen niet samen met dat je leiders verkondigen dat je zonder partner moet blijven, of dat je liefde van hetzelfde geslacht veroordeelt of vrouwen niet toelaat tot een ambt. Dat werkt niet als je wilt zeggen dat je een instituut bent dat voor een liefdevolle god staat."

Iedere dag bidden

"Ik vind het belangrijk dat mensen zien dat de kerk niet een instituut is van een aantal mensen die iedere dag per se moeten bidden en nog geloven dat homoseksualiteit een ziekte is. De kerk is voor mij vooral een gemeenschap van mensen die gewoon goed willen doen en die samen momenten van bezinning hebben. Mensen die dankbaar zijn dat ze hier mogen zijn en met elkaar mogen zijn, mensen die zich graag willen inzetten voor anderen. Dat is ook de kerk. Dat is in ieder geval de kerk waar ik voor studeer."

Sinds kort brengt Paul die zienswijze meer en meer in praktijk. Hij is als medewerker bij het familiepastoraat in Oirschot aan de slag gegaan. Daar is hij verantwoordelijk voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen en fungeert hij voor die doelgroep als gesprekspartner, vertrouwenspersoon en als organisator van activiteiten. "Hier kan ik een beetje pionieren met het 'hervormen van de kerk'."

Klaarstaan voor anderen

Zijn studie theologie duurt nog twee en een half jaar. En dan? Veel afgestudeerden worden geestelijk verzorger. De jonge Oirschottenaar weet nog niet goed welke kant hij op wil: diaken worden, pastoraal medewerker, of misschien toch via de wetenschap proberen om veranderingen teweeg te brengen in de wereldkerk. Wat hem betreft staat echter één ding voorop: "Het gaat er uiteindelijk om hoe je klaarstaat voor andere mensen."