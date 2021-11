Er dreigt een groot tekort aan lijkschouwers. De situatie in Twente is zelfs nijpend, bleek vorige week. 'De rek is er wel uit', zegt forensisch arts Sanne Mensink. 'Maar het is en blijft mooi, dankbaar werk.'

Een forensisch arts verricht voor de politie onder andere lichamelijk onderzoek in zedenzaken en vervult bijvoorbeeld de medische hulp aan arrestanten. Maar een belangrijke taak is om bij een overlijden vast te stellen of er sprake is van een natuurlijke of niet-natuurlijke dood. Van een niet-natuurlijke dood is sprake bij bijvoorbeeld een overdosis drugs, een verkeersongeval, zelfdoding, maar ook bij het vermoeden van een misdrijf.

De medische oren en ogen van de politie

De GGD-artsen zijn bij een lijkvinding de medische oren en ogen van politie en justitie in geval van twijfel. Ze onderzoeken een lichaam van top tot teen om aanwijzingen te vinden die helpen de doodsoorzaak te achterhalen, en zij zoeken uit wanneer iemand is overleden. Het is een uitwendige schouw. Dat onderscheidt hen van de patholoog, die obducties verricht en lichamen opensnijdt.

De werkdruk is hoog, blijkt uit een alarmerend rapport van de inspectie. Mensink kan dat alleen maar onderschrijven. Overdag (08.00-17.00 uur) en 's nachts (17.00 tot 8.00 uur). "Ook de nachten zijn pittig. Regelmatig ben je de hele nacht in touw."

Een propvolle werkdag

Ze heeft nu de dagdienst en schetst zo'n typische dynamische werkdag, eerder in de week. "Vlak voor 8.00 uur heeft de politie al een lijkschouw aangemeld. Ik ga er meteen naar toe en begin zo snel mogelijk. Een schouw kan soms wel een paar uur duren. Om 10.00 uur hebben ze dan vanuit het arrestantencomplex in Borne mij al twee keer gebeld of ik een verdachte met verward gedrag kan komen beoordelen. Kunnen zij opgesloten worden of moeten ze naar de crisisdienst van de ggz? Dan moet ik snel een risico-inschatting maken of dat onderzoek nog kan wachten."

Nog een lijkschouwing

Ze schat in dat de situatie niet urgent is. "Ondertussen komt er ook een tweede oproep voor nog een lijkschouw. En terwijl ik daar naar toe ga belt de politie of ik een bloedproef wil afnemen bij een automobilist, die mogelijk onder invloed is. Zo gaat het de dag door. En als om 17.00 de diensttelefoon mag wegleggen, dan is het niet klaar. Dan is er nog het papierwerk. Rapporten van mijn bevindingen schrijven, foto's van letsels beoordelen en mogelijke oorzaken beschrijven."

Kortom; de rek is er uit. Het beste zou zijn als de dienst door twee artsen wordt gedraaid, maar dat zit er zeker niet in. Sterker, om het rooster rond te krijgen moet de GGD Twente zo nu en dan artsen van elders invliegen.

Dankbaar werk

Maar Mensink wil er voor waken dat het een klaagverhaal wordt. Juist niet. "Het is namelijk ook heel interessant, boeiend werk. En dankbaar werk". Aanvankelijk werkte ze als huisarts, tot ze in aanraking kwam met het forensische werk. Dat trok meer. "Als huisarts ben je vooral solistisch bezig voor je patiënten. Forensisch werk is veel meer teamwerk. Wanneer er een lichaam gevonden is, dan is er mogelijk sprake van een plaats delict. De politie heeft de operationele leiding over deze locatie, maar het onderzoeken van het lichaam is voorbehouden aan de forensisch arts."

Ze komt soms op de gekste plekken, treft heftige situaties aan en betreedt woningen met misschien een nog donker geheim, waar zij haar licht over moet laten schijnen. Observeren, analyseren. Niet alleen de sporen op het lichaam. "Elke schouw is verschillend. Je staat steeds voor de vraag: hoe zit het?"

Alle scenario's openhouden, zegt ze. "Je kijkt naar wat je aantreft; past dat bij de verklaringen van bijvoorbeeld getuigen. Of de persoon die de overledene vond. Is het een kloppend verhaal? Zijn er verstoringen op of rond het lichaam? Je beoordeelt wonden en blauwe plekken, die je kunnen vertellen waardoor die ontstaan kunnen zijn. Zijn het tekenen van geweld? Je zoekt naar aanwijzingen van misschien nog niet ontdekte ziektes."



Dat maakt het vaak ook dankbaar. "Als je het antwoord vindt van de doodsoorzaak geeft dat veel bevrediging voor jezelf, maar ook voor nabestaanden. Die zitten ook met twijfels en vragen. Als je die vragen over de aard en oorzaak van het overlijden kunt beantwoorden geeft dat ook troost."

Hulp aan arrestanten

Om de werkdruk te verminderen wordt door de GGD nagedacht of ze de medische hulp aan arrestanten kunnen afstoten. Bijvoorbeeld aan de huisartsen. Een dilemma: want de forensisch artsen vinden dat deze taak hun werk afwisselend maakt en afstoten van deze taak maakt het mogelijk moeilijker om nieuwe forensische artsen naar Twente te lokken. Terwijl er de komende jaren nieuwe artsen bij moeten komen.

Meer verwarde mensen

Mensink bevestigt dat de zorg aan arrestanten steeds intensiever is geworden, maar wil het ook niet missen. "Ik heb geen cijfers, maar voor mijn gevoel neemt het aantal arrestanten die verward zijn behoorlijk toe. Dagelijks sta je wel voor de adviesvraag: is iemand wel echt insluitbaar of moet die naar de crisisdienst? Bij een forensisch arts gaat het natuurlijk haast automatische over de dood. Maar voor een groot deel zijn we ook nog met echte patiëntenzorg bezig. Met de levende mens. Waar wij onafhankelijk laveren tussen de medische kant en het strafrecht. Daar ben je voor opgeleid. Juist die patiëntenzorg geeft een mooie toevoeging aan het vak vind ik. De vraag is of een huisarts die advisering wel kan doen? Het zou erg jammer zijn als dit onderdeel van het werk verdwijnt."