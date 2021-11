De kans dat een impulsaankoop op Black Friday binnen no-time weg staat weg te kwijnen op een kelderplank is groot. Het is de keerzijde van Black Friday, zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. 'Denk even goed na voor je je laat verleiden.'

Chemicus Alex van Silfhout heeft geen televisie - 'geen behoefte aan' - en dus leek het hem een goed idee chromecast te kopen, zodat hij beelden van zijn telefoon vergroot kon streamen. Kostte 30 euro, maar hij gebruikte het slechts vier, vijf keer.

"En nu staat het op een plank. En zo gaat het vaak natuurlijk. Commercieel is Black Friday natuurlijk een geniale zet, maar voor de afvalberg is het verschrikkelijk. Kijk, als je echt iets nodig hebt en wacht met de aanschaf tot je een flinke korting krijgt op Black Friday is het een ander verhaal. Daar is natuurlijk niets mis mee. Voel je vooral niet bezwaard iets te kopen dan, het leven is ook om van iets te genieten."

Afvalhoop

En dan volgt er een dikke maar. "Hoe vaak gaat het niet anders. Dan denk je iets écht nodig te hebben en gebruik je het amper. Uiteindelijk belandt je aankoop op de afvalhoop, en is het product feitelijk voor niks geproduceerd. Dat wil je voorkomen."

Zelf deed hij ook onderzoek naar een manier om die afvalberg van elektronische apparaten te verkleinen. Hoe? "Een telefoon of laptop bestaat natuurlijk uit honderden materialen. We hebben gekeken hoe je die in één klap kunt scheiden. Zodat ze na vermaling weer hergebruikt kunnen worden. Dat kan echt waardevol zijn voor ons milieu."

Zijn tip voor morgen als de aanbiedingen lonken? "Denk toch echt nog een keer na als je op het punt staat een impulsaankoop te doen. Heb ik het écht nodig? Bij twijfel niet doen."