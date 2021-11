Succesvolle creatievelingen vertellen hoe ze geïnspireerd raken en productief blijven. In de zesde aflevering Hendrikje Crebolder, directeur Development & Media van het Rijksmuseum. ‘Ontspannen doe ik met Hercule Poirot.’

Een duidelijke structuur geeft ruimte

'Mijn dag is vaak helemaal volgepland met afspraken. Zo nu en dan kan ik daardoor het gevoel krijgen dat ik word geleefd. Een duidelijke structuur geeft mij houvast. Zo heb ik een vaste sportochtend in de week en haal ik altijd in hetzelfde café mijn koffie voordat ik naar kantoor ga. Door die duidelijke planning hoef ik me niet elke dag opnieuw af te vragen hoe ik het allemaal ga regelen. Hierdoor houd ik ruimte over in mijn geest.'

Huppelen is goed voor het gemoed

'Ik vind het heerlijk om na mijn werk, als ik naar huis loop vanaf kantoor, naar een goed nummer te luisteren. Mijn favoriet blijft Stromae met Alors on danse. Er zit iets ruigs in dat ritme, op de een of andere manier kom ik daar meteen van in beweging. En dat is goed, want het leidt tot een andere energie. Als ik onder het Rijksmuseum door loop, in de passage, kijk ik nog even naar binnen en dan swing ik zo de dag van me af. En ik huppel. Ik huppelde ook altijd met mijn kinderen, op het nummer 'Ik neem je mee, ik neem je mee op reis'. Huppelen is goed voor je gemoed.'

Ontspannen doe je door in een andere wereld te stappen

'Ik houd ontzettend van de verhalen van Agatha Christie, als kind al. Ik vind het heerlijk om naar de tv-serie over inspecteur Hercule Poirot te kijken, want dat transporteert me direct naar een compleet andere en veel rustigere, ouderwetse wereld. De moord is al gepleegd, dus ik hoef geen gruwelijke dingen te zien. In die serie wordt er in een rustig Engels landschap kalmpjes toegewerkt naar de ontknoping. Deze vorm van ontspanning is belangrijk. Met andere dingen bezig zijn dan je baan helpt me te beseffen dat werk je maar gedeeltelijk definieert.'

Wees niet bang je gevoel op de werkvloer te tonen

'Mijn vader was arts en hoogleraar, mijn moeder is schrijver en dichter. Ik draag beide kanten in me: het zakelijke en gestudeerde van mijn vader en de kunstkant van mijn moeder. Eerder was ik werkzaam als advocaat bij Baker McKenzie. Nu ik bij het Rijksmuseum werk, merk ik dat er andere aspecten in mij zitten die ik nog niet had ontwikkeld. Ik leer steeds meer dat het belangrijk is op je gevoel en instinct te vertrouwen. Je moet niet bang zijn om gevoel met zaken te vermengen. Dat kan ik in deze functie.'

Ideeën ontstaan wanneer je er niet mee bezig bent

'Vaak komt creativiteit onverwacht in een tussenruimte, bijvoorbeeld tijdens een toevallige ontmoeting bij de koffieautomaat. Ik geloof dat je nieuwe verbanden kunt leggen door goed naar de wereld om je heen te kijken. Ik houd van kunst en mode, maar lees ook graag zakelijke stukken. Ik ben een allesvreter. Je weet vooraf nooit welke elementen bijdragen aan het verzinnen van een idee.'

Houd een frisse blik op de wereld

'Als ik 's nachts niet kan slapen, kijk ik altijd op de app van The New York Times. Ik vind het heerlijk om de columns te lezen, alsof je aan de andere kant van de oceaan bent. Het geeft me een andere blik op de wereld en op Nederland.'

Laat je niet beperken door twijfels

'Ik geloof niet in het glazen plafond. Het gaat om zelfvertrouwen. Dat je als vrouw niet denkt: van de tien vaardigheden heb ik er maar negen, dus laat ik maar niet solliciteren. Nee! Voor mijn part heb je er maar zes, maar je gaat het gewoon proberen. Vrouwen moeten zichzelf niet op voorhand minder sterk maken. Bij het Rijksmuseum zijn we bezig met het opzetten van mentortrajecten, zodat vrouwen elkaar een duwtje omhoog geven. In de Obama-regering steunden vrouwen elkaar door in vergaderingen heel bewust hardop de andere aanwezige vrouwen credits te geven als ze iets slims zeiden. 'Amplify her' werd dit genoemd; 'versterk haar'.'