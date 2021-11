Zomaar weggooien in de container? Nee, dat is zonde, vonden André Morren (Doornspijk) en Siem Zwanepol (Kampen) van Salverda Bouw uit ’t Harde toen zij bij een renovatie in Amsterdam een muurtekening van een spitfire zagen. De waarde werd goed ingeschat, want nu is de afbeelding op hout te zien in het Verzetsmuseum.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"We waren op de zolder om gas, water en elektra af te sluiten. De ketel was ook boven. Toen stonden we met z'n tweetjes zo een beetje naar die tekening te kijken en wisten we dat het iets unieks was. Zonde om zo de container in te gooien'', vertelt André Morren uit Doornspijk.

Deel van de wand uitgezaagd

"Je kon wel zien dat er waarde in zat. Dus heb ik de stoute schoenen aangetrokken en het Verzetsmuseum in Amsterdam gebeld. Die directrice was wild enthousiast. We konden niet het hele kolenhok, waarop de tekening was gemaakt, demonteren. Dus hebben we een deel van de wand eruit gezaagd.''

Op de zolder was ook nog een wand volgeplakt met foto's en krantenknipsels uit die tijd. "Heel erg vergeeld en niet zo interessant'', weet Morren. "De tekening wel. Dat zagen we meteen. Daar heb je oog voor of niet. Het moet in je zitten, je aanspreken.''

De tekening op de wand van het kolenhok werd begin 1942 gemaakt door Hans Janssen. De tekening op de wand van het kolenhok werd begin 1942 gemaakt door Hans Janssen. Foto: Salverda Bouw

Volgens projectleider Gerwin Post is Salverda al zeker twintig jaar actief in de hoofdstad, zoals bij de verbouwing van het Anne Frank Huis. "Bijzondere projecten met verhalen.''

Het huis aan de Leidsekade, dat wordt omgebouwd naar appartementen, vertelt het verhaal van de toen zeventienjarige Hans Janssen, die het Britse gevechtsvliegtuig tekende op de wand van het kolenhok. Het Verzetsmuseum heeft zijn dochter Margje Janssen opgespoord, die erg onder de indruk was toen zij deze week na veertig jaar terugkeerde naar haar ouderlijk huis om de tekening van haar vader te bekijken.

Margje Janssen bij de muurtekening die haar vader Hans een dag voor zijn achttiende verjaardag voltooide. Margje Janssen bij de muurtekening die haar vader Hans een dag voor zijn achttiende verjaardag voltooide. Foto: Salverda Bouw

Onder de radar

André Morren ontmoette Margje en hoorde 'mooie, maar ook minder mooie verhalen' van haar. "We zijn veel te weten gekomen. Haar vader wilde onder de radar blijven en verstopte zich dan op de zolder om niet te werk gesteld te worden in Duitsland.''

Hoewel de Doornspijker dagelijks voor zijn werk in historische panden is te vinden, heeft hij nog niet eerder zo'n bijzondere vondst gedaan. "Niet met zo'n waarde. Wel iets aparts.''

Blikje met as

"Namelijk een rond blikje in een hotel. Op het deksel een naam en drie data. Erin zat as. Ik heb toen gegoogeld en kwam uit bij iemand die op die datum was overleden in Amerika. Op de andere datum geboren en de derde datum weet ik niet. Zijn broer bleek een gast in het hotel te zijn geweest. Misschien dat hij de wereld is overgegaan en overal een beetje as van zijn overleden broer heeft achtergelaten? Ook bijzonder toch?''

Normaal alleen een foto, nu een hele muur

Niet alleen de mannen van Salverda spreken van een unieke vondst, ook Filip Bloem - collectiebeheerder van het Verzetsmusuem in Amsterdam - is verguld met de aanwinst.

"Vaak worden stukken aangeboden waarvan het verhaal niet meer te achterhalen is. Nu konden we dat verhaal rondmaken omdat de maker van de tekening zijn naam erbij had gezet. Via het bevolkingsregister zijn we verder gekomen en hebben we zijn dochter gevonden. De combinatie van het verhaal en een direct betrokkene maakt het uniek.''

Ongeveer eens per jaar wordt het Verzetsmuseum benaderd met een vondst uit de oorlogstijd. "Vaak naar aanleiding van een verbouwing. Zo zijn er eens anti-Duitse cartoons in een kruipruimte gevonden en op een onderduikplek illegale krantjes en verpakkingen van voedsel. Normaal maken we daar foto's van en dat is het dan. Door de medewerking van Salverda hebben we nu die muur kunnen meenemen.''

Muurtekening trekt mensen

De aanwinst staat in de foyer van het museum. "In ieder geval tot zondag. Maar misschien wel langer. Er is veel belangstelling voor. Dat merken we echt. Zeker omdat er verder sinds de corona helaas heel weinig mensen komen.''

"Op enig moment gaat de muurtekening naar ons depot, waar zo'n 90 procent van onze collectie ligt. Het stuk kan wel gebruikt worden om in bruikleen te geven aan een ander museum. Ook is onze gehele collectie via een digitale catalogus te raadplegen. Onze permanente expositie ligt voor 10 tot twintig jaar vast. Volgend jaar wordt de nieuwe geopend. Hiervoor is al een heel draaiboek. Daar schuif je dit niet zo maar tussen.''