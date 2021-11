Woensdag vielen 27 doden in Het Kanaal door een gezonken rubberboot. Deze ramp valt niet los te zien van mensenhandelaren, die op dezelfde manier te werk gaan als drugssyndicaten.

De eerste smokkelaars in Calais verschenen in de jaren negentig op het toneel. De stad maakte toen kennis met het probleem van migratie naar het Verenigd Koninkrijk. In het park tegenover het monumentale stadhuis bivakkeerden Kosovaren die de oorlog op de Balkan waren ontvlucht. Albanezen verstopten hen tegen betaling in vrachtwagens die op weg waren naar de overkant.

Een heel lucratieve business die plaatsvond op de parkeerplaatsen langs de snelwegen richting Calais. De Albanezen trokken de aandacht van Koerden, waarop tussen hen een guerre des parkings uitbrak, een strijd die nooit helemaal is uitgewoed.

De verdreven Albanezen legden zich toe op extra dure 'gegarandeerde overtochten'. Met chauffeurs die ook in het complot zaten maakten ze schuilplaatsen in trucks.

Rubberboot verdringt vrachtwagen

Maar de laatste jaren heeft de rubberboot de vrachtwagen verdrongen als meest gebruikte vervoermiddel. Dat komt door alle maatregelen die vooral na 2016 zijn genomen om de terminals voor veerboten in Calais en Duinkerken en ook de Eurotunnel te beveiligen. Alle trucks worden gecontroleerd voor ze aan boord van trein of boot gaan, onder andere met behulp van speurhonden.

In 2020 turfde het Britse Home Office 8500 migranten die de overkant haalden per boot. Dit jaar staat de teller al op 31.500. Londen beschuldigt Parijs ervan dat het te weinig doet om een einde te maken aan de overtochten naar Engeland. De Franse minister voor binnenlandse zaken Gérald Darmanin vraagt om meer begrip. Vanaf 1 januari heeft de Franse politie 1500 personen aangehouden die betrokken zijn bij mensenhandel in Calais en het gebied rond de stad, zei Darmanin donderdag.

Maar er lijkt geen kruid gewassen tegen de goed georganiseerde bendes die werken volgens het model van drugssyndicaten. Eerder deze maand werd een netwerk van vijftien personen opgepakt van Iraakse Koerden, Roemenen, Pakistanen en Vietnamezen. Ze beschikten over over chauffeurs, 'bankiers' en 'automonteurs' die gps-trackers van de politie opsporen en uitschakelen.

6000 euro per persoon

De klanten van deze groep waren vooral Vietnamezen die Europa via Duitsland bereikten. Ze hadden voor hun reis van huis naar het VK elk 6000 euro betaald. Deze smokkelaars stuurden vier opblaasboten boten per maand naar de overkant en boekten hiermee een winst van drie miljoen euro. Zij waren ook van plan om ook zuidelijker, vanuit Normandië, te vertrekken. Hiervoor vroegen zij meer geld.

In verband met de ramp zijn inmiddels vijf personen aangehouden. De laatste reed volgens Darmanin in een auto met Duits kenteken. Ook de boot zou aan de andere kant van de Rijn zijn gekocht. De boot vertrok waarschijnlijk uit Loon-Plage, niet ver van Grande-Synthe bij Duinkerken, waar zich al jaren een grote groep migranten ophoudt.

Het vaartuig is waarschijnlijk leeggelopen door overbelasting. Het is een ramp die je zag aankomen, volgens de vereniging van reddingwerkers SNSM. Het gaat om een IRB (Inflatable Rescue Boat) bijgenaamd 'drijvende worsten', met een slappe bodem. De vaartuigen kunnen tien personen vervoeren, maar worden systematisch overbelast.