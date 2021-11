De deelauto slaat nog nauwelijks aan, maar toch zal Nederland één van de eerste landen in de wereld zijn waar het autobezit verdwijnt. Dat verwacht althans Siemens dat momenteel voor NS, RET en HTM een revolutionaire reis-app ontwikkelt.

Dit artikel is afkomstig uit AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is de heilige graal in de wereld van het openbaar vervoer. Een mobiliteits-app waarmee reizigers hun trip van deur tot deur kunnen inplannen. Een soort 9292, maar dan inclusief bijbehorende vervoermiddelen die op afroep beschikbaar zijn: van deelfietsen tot scooters, auto's, de bus, trein, tram en metro. Mobility as a Service (Mobiliteit als service, red) of MaaS heet dat in jargon.

Het Duitse Siemens is één van de wereldwijde pioniers op dat terrein. In diverse landen werkt het concern aan zo'n totaaloplossing voor de reiziger, vertelt Olivier Gueydan, CEO van de Nederlandse tak Siemens Mobility. "Nederland is het eerste land waar we het platform nationaal uitrollen. In onder meer de VS, Oostenrijk en Spanje waar we ook actief zijn doen we dat enkel voor bepaalde stedelijke agglomeraties, zoals Los Angeles."

App testen

In ons land ontwikkelt Siemens Mobility de app in opdracht van NS en grote stadsvervoerders HTM (Den Haag) en RET (Rotterdam). Een eerste versie zal komend voorjaar klaar zijn, verwacht Gueydan. "Dan gaan we de app testen, waarna hij voor iedereen beschikbaar is."

Dat Nederland het eerste land is waar Siemens een alomvattende ov-app voor nationaal gebruik uitrolt, is niet zo vreemd. "Nederland is dichtbevolkt en kent een fijnmazig spoornetwerk", legt Gueydan uit, die zelf uit Frankrijk komt waar het platteland veel omvangrijker is. "Nederlanders omarmen nieuwe technologieën sneller dan Duitsers of Fransen en behoren vaak tot de early adapters."

Siemens, dat in 192 landen actief is, heeft dan ook hoge verwachtingen van het nieuwe online mobiliteitsplatform. "De wijze waarop mensen zich van A naar B verplaatsen zal radicaal veranderen", stelt Gueydan. "De auto zal als persoonlijk vervoermiddel geleidelijk verdwijnen. Van deur tot deur je reis plannen, zonder dat je zelf nog een auto hoeft te bezitten, is de toekomst. Je ziet nu al dat veel jongeren geen interesse hebben in autobezit."

Heilige koe

De vraag is uiteraard of Siemens niet aan wensdenken doet. Voorlopig lijken Nederlanders hardnekkig aan hun heilige koe vast te houden. Het autobezit is afgelopen decennium met bijna 14 procent gegroeid tot bijna negen miljoen personenwagens.

De deelauto wordt ondertussen slechts mondjesmaat gebruikt. Weliswaar zijn er op papier bijna een miljoen autodelers, slechts 200.000 mensen hebben afgelopen drie jaar minimaal één keer van zo'n deelauto gebruik gemaakt, becijferde het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) begin deze maand. Van alle autoritten wordt slechts 0,02 procent met een deelauto's zoals die van Greenwheels gemaakt. Dat aandeel is volgens het KiM sinds 2014 niet gegroeid.

Gueydan begrijpt de scepsis. Voordat mensen hun auto de laan uit doen, moeten reis-apps zoals die van Siemens eerst hun waarde bewijzen. "Reizen moet zonder rompslomp gaan, met vervoermiddelen waar je niet of nauwelijks op hoeft te wachten." Belangrijk hiervoor is dat treinen en bussen hoogfrequent rijden.

Een tweede voorwaarde is dat overheden autobezit verder ontmoedigen. Steeds meer steden weren auto's uit het centrum, ook is een parkeerplek bij nieuwbouwwoningen geen vanzelfsprekendheid meer.

Olivier Gueydan, ceo van Siemens Mobility. Olivier Gueydan, ceo van Siemens Mobility. Foto: Siemens

Kosten

Van belang is verder dat de kosten van autobezit inzichtelijker worden, stelt CEO Gueydan van Siemens Mobility. Nu kijken mensen bij de aanschaf van een auto vooral naar de aanschafkosten en de pompprijzen.

"Maar je betaalt ook wegenbelasting, de verzekering, een parkeervergunning, de kosten van parkeergarages. De werkelijke infrastructuur- en milieukosten worden daarnaast nog nauwelijks naar de autogebruikers doorberekend. Als je dat allemaal meeneemt is een vergelijking tussen auto en trein al veel gemakkelijker te maken."

Uiteindelijk zal de komst van zelfrijdende auto's en minibusjes, die op afroep voor kunnen rijden, meehelpen aan minder autobezit, voorspelt Siemens. "Dat gaat gebeuren en sneller dan je denkt. Wie had vijftien jaar geleden gedacht dat veel auto's zichzelf al kunnen parkeren, en al lang niet meer alleen in luxe modellen?"