Hoe belangrijk is sex voor jou en hoe vaak doe je het? Vind je het nog even leuk als vroeger of is je libido gezakt sinds het moederschap? En ook: ben je weleens betrapt door je kinderen? We vroegen het allemaal in onze grote kek mama sex-enquête.

Kleine kinderen de doodsteek voor je seksleven? Geen zin meer in elkaar sinds je de BV Gezin runt? Als het aankomt op het seksleven van jonge ouders zijn de clichés niet van de lucht. Of is dit de realiteit voor de meeste moeders?

Niet voor de lezeressen van Kek Mama die meededen aan onze enquête. Natuurlijk, veel moeders hebben een druk leven, moeten bijkomen van de bevalling of zijn moe door gebroken nachten of het geven van borstvoeding. Werk en de zorg voor de kinderen en het huishouden slokken veel tijd op, maar dat neemt niet weg dat bij het grootste deel van de moeders sex nog steeds hoog op het prioriteitenlijstje staat. Zij hebben gemiddeld twee tot vijf keer sex per maand, 40% haalt de tien keer of meer. Zes op de tien vrouwen zeggen tevreden te zijn met het gemiddelde, en gemiddeld geven de moeders hun seksleven het rapportcijfer 7.

Is sex voor jou belangrijk?

De respons op onze enquête was enorm. Maar liefst 1376 moeders van jonge kinderen, van wie 94% in een vaste relatie, vulden de enquête in en de overgrote meerderheid is zeer positief over haar seksleven. Op de vraag 'Is sex belangrijk voor jou?' reageerde 88% van de lezeressen met ja. De reden waarom zij sex zo belangrijk vinden varieert van 'qualitytime samen', en 'behoefte aan genegenheid' tot 'me bevredigd en vrolijk willen voelen'.

Dani (26), moeder van zoon van drie en hoogzwanger, vat het samen: ''Sex maakt ons gelukkiger, vrolijker en meer ontspannen.'' Ook Naïma (31), gescheiden, vindt vooral het relaxende aspect fijn. ''Na een dag in de zorgmodus voor drie jongens, geeft een orgasme van mijn tarzan de broodnodige ontspanning.'' Isa (34) vergelijkt sex met chocola: ''Even lekker en ze zorgen allebei voor dat verslavende gelukshormoon.''

Romy (28) komt sinds haar vriend vader is extra in de stemming door zijn lieve acties. ''Hoe meer hij zich opstelt als man en vader, hoe meer zin ik krijg.'' Datzelfde geldt voor Yvonne (30): ''Onze baby van vier maanden bezorgt ons niet alleen slapeloze nachten, hij heeft er ook voor gezorgd dat we nog meer van elkaar houden en meer met elkaar knuffelen. De stap naar een fijne wip gaat daardoor vrijwel vanzelf.''

Tijdgebrek

Als er één minpunt genoemd moet worden, dan is het tijd. Bijna driekwart van alle ondervraagden (72%) geeft aan door tijdgebrek minder frequent te seksen sinds ze moeder zijn. De behoefte is daarentegen hetzelfde gebleven (42%) of juist groter geworden (16%). Het merendeel van de vrouwen zegt dus niet minder zin, maar wel minder sex te hebben sinds ze moeder zijn. Ze vinden het jammer, maar niet heel erg. Met gemiddeld twee kinderen onder de tien jaar ziet de Kek Mama-vrouw dit als de befaamde tropenjaren waarin sex haast automatisch op een lager pitje komt te staan.

Soraya (29): ''Mijn sexdrive is niet afgenomen, maar ik ben aan het eind van de dag uitgeteld door mijn twee kinderen van drie maanden en twee jaar.'' Liv (30) verzucht: ''Als onze kids van drie en één jaar eindelijk slapen, zijn we bekaf.'' Lianne (28), moeder van een tweeling van vier en een dochter van één, zegt: ''Als we het doen, nemen we er de tijd voor en is het ook goed. Maar we moeten creatief zijn, want er ligt er altijd wel een kind in ons bed.''

Lize (25) vindt haar lichaam een halfjaar na de geboorte van hun dochter een stuk minder sexy en kampt met hormonen die elke gedachte aan een vrijpartij verdrijven. En Nova (33), moeder van twee dochters (3 en 2 jaar) heeft weer een ander probleem: ''Onze kinderen wéten het gewoon wanneer we wat willen uitspoken. Ze beginnen vaak te jengelen of staan ineens naast ons bed.'' Idem voor Daphne (37): ''We kunnen niet meer op spontane momenten sex hebben, uit angst voor twee pottenkijkers van elf en acht jaar.''

Betrapt worden

Naast het gebrek aan energie en tijd is dat de grootste libidokiller: de angst betrapt te worden door de kinderen. Bij 55% van de ondervraagden speelt de gedachte tijdens de daad gesnapt te worden een rol. Bij 34% van hen is dat ook al eens gebeurd. Zoals in het geval van Sophie. Zij ging laatst iets te enthousiast tekeer tijdens een onstuimige vrijpartij. De volgende dag vroeg haar zoon van vijf: ''Waarom riep je zo hard, mama?'' Daarop zei ze maar dat zij en papa een spelletje aan het spelen waren en dat ze boos was omdat ze niet kon winnen.

Bij Marjolein (34), moeder van twee kinderen (4 en 2), lukt het niet opgewonden te raken als ze de kinderen op de achtergrond hoort. Gaby (30) en haar man gebruiken een hulpmiddel. Ze zetten de wekker voor hun zoon van vier, als ze overdag zin hebben. ''Hij moet dan even wat voor zichzelf doen zodat wij ongestoord onze gang kunnen gaan. Maar het werkt niet altijd, moet ik erbij zeggen.''

En Louise (41) had een keer last van een bijdehante tiener: ''Toen ik zwanger was van de derde, waren we iets te luidruchtig bezig en kwam de oudste van elf jaar op de deur kloppen. Hij vroeg of het wat zachter kon omdat ik toch al zwanger was…'' Bij Charlotte (36) werkt de babyfoon als stoorzender. ''Na drie keer uit een vrijpartij te zijn gehaald door een krijsende baby is de lol er wel af.'' Roos, moeder van twee kinderen van twaalf en negen jaar is laconiek over 'een heterdaadje': ''Ze kunnen hun ouders beter zien vrijen dan zien vechten.''

Niet meer spontaan

Slechts 22% van alle ondervraagden geeft aan dat er nooit meer iets spontaan kan sinds er kinderen zijn. Een wip in een opwelling is dus nog steeds mogelijk, al is het soms wel een kwestie van het juiste moment uitzoeken. Elvira (35), moeder van twee kinderen (3 en 2): ''We hielden enorm van ochtendseks, maar daarbij is het net als met uitslapen: dat gaat even niet meer. We worden elke morgen gewekt door een peuter. Nu is het een kwestie van plannen. Als de kinderen op de opvang zitten bijvoorbeeld en we allebei thuiswerken.''

Jasmina (32), moeder van twee kinderen van acht en vijf jaar, roemt sowieso de coronatijd waarin zij en haar man veel thuiswerkten: ''Dat heeft ons seksgemiddelde enorm opgeschroefd. We doen nu vaak in onze lunchpauze als de kinderen veilig op school zitten.'' Sterre (28) zet sex bewust op de agenda: ''Aan een goed seksleven moet je werken. Van niks doen komt ook niks. Na de geboorte van onze twee kinderen van zeven en vijf hebben we afgesproken dat we allebei ons best doen de flow erin te houden. Sowieso praten we er veel over en dat helpt, want van praten krijg ik automatisch zin.''

Wie neemt het initiatief?

Maar wie o wie neemt het initiatief? Nou, dat is aardig verdeeld: 44% van de vrouwen zegt even vaak de aanzet tot een vrijpartij te geven als haar partner. In 38% van de gevallen is het de man die het voorspel begint en 18% is het juist de vrouw die voorstelt sex te hebben. Jillian (32), moeder van twee kinderen van negen en vier, is een echte 'starter': ''Sinds mijn dertigste voel ik me zelfverzekerder en ook de hormonen hebben me geholpen me vrouwelijker te voelen. Dat heeft zeker zijn uitwerking in de slaapkamer. Ik neem veel vaker het initiatief.'' Nikita (33), moeder van twee dochters van zes en vier: ''Natuurlijk verleid ik mijn man. Ik ben naast moeder ook nog minnares.''

Sowieso geldt voor 64% van alle ondervraagden dat ze evenveel van sex geniet als haar bedpartner en dat bij hen het ouderwetse 'dan maak je maar zin' niet aan de orde is. Maar liefst 77% van de vrouwen is het daarom ook volledig oneens met de stelling 'Ik laat sex soms maar gebeuren om mijn partner tevreden te houden'. Ze doen het óf gewoon niet óf zoeken naar het moment waarop beide partners evenveel zin hebben. Alleen dat moment, dat is in deze fase met jonge kinderen vaak de bottleneck, want de dagen zijn volledig gevuld.

Maar toch, het is eigenlijk best rooskleurig gesteld met ons seksleven, uitdagingen als tijdgebrek, vermoeidheid en meeglurende kinderen daargelaten. Moeders blijken zelfbewust en creatief te zijn en er is bij het overgrote deel niets mis met hun lustgevoelens. De kwantiteit mag dan sinds het moederschap zijn afgenomen, de kwaliteit absoluut niet.

