Tienermeisjes die door hun vriendje slecht zijn behandeld, lopen meer kans om later het slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Dit zogeheten 'dating geweld' werkt heel geraffineerd, weten ze bij Sterk Huis. 'Een blauw oog zie je, maar dit gaat om de manipulatie en controle die daaraan vooraf gaat.'

Je vriendje staat je altijd op te wachten bij school. Of hij zet je af bij een feestje en blijft buiten wachten. Hij appt je de hele dag door en wil graag weten waar je bent. Wat betekent dat? Dat het fijn is dat hij je altijd komt ophalen, want dan ben je toch altijd bij elkaar? Of dat die jongen nogal een jaloers type is?

En dit laatste wordt door meisjes heel vaak als een positieve eigenschap gezien, zegt Jesse Lapien. "Want, zeggen ze: dan vindt 'ie me héél leuk. En dat antwoorden ze ook als ik ze vraag wat het betekent als je 160 appjes op een dag krijgt van een jongen. De lijn tussen aandacht en controle is voor hun heel lastig te herkennen." Lapien geeft bij Sterk Huis weerbaarheidstrainingen aan kwetsbare tieners die in de problemen zijn gekomen.

Tienerrelaties

Het zijn voorbeelden van wat 'dating violence' wordt genoemd, partnergeweld in tienerrelaties. Vandaag, tijdens de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen en de start van Orange the World (zie kader) vraagt Sterk Huis aandacht voor onder meer dit maatschappelijke probleem.

De omvang ervan is lastig in cijfers uit te drukken. "Een op de vijf vrouwen krijgt te maken met een vorm van geweld", zegt Judith Martens, clustermanager van de veilige opvang bij Sterk Huis. "En als je weet dat dating violence daarvan een voorloper is, dan denk ik dat je het over grote percentages hebt."

Bij de veilige opvang van Sterk Huis verblijven vrouwen die al slachtoffer zijn van huiselijk geweld, mensenhandel of seksueel misbruik. Martens: "Wanneer we hun levens afpellen, zien we dat er in het verleden voortekenen waren. Heel vaak in de vorm van dating violence. Het zijn meisjes die op jonge leeftijd een vriendje hebben gehad die op een hele subtiele manier manipuleert, controleert en isoleert."

Het draait om macht

Lapien: "Het draait om de macht die de partner heeft over het wel en wee van dit meisje. Als iemand met een blauw oog bij Sterk Huis binnenkomt, is dat iets wat je ziet. Maar je hebt geen zicht op alle subtiliteiten die eraan vooraf zijn gegaan."

Het is belangrijk, zeggen de deskundigen, om dit soort signalen veel eerder op te pikken. Lapien: "Nu zien we de vrouwen als het te laat is, pas als er problemen zijn. Dat is heel zorgelijk. We moeten de meiden eerder bewustzijn bijbrengen: dat ze 'nee' kunnen zeggen en dat dingen die in een relatie niet fijn zijn, niet oké zijn."

Tot vijf jaar terug gaf ze trainingen op middelbare scholen, daar is geen subsidie meer voor. Martens: "Maar we moeten niet alle druk voor signalering bij het onderwijs neerleggen. Leraren moeten al zoveel. Het is een probleem dat we als samenleving dienen op te pakken." Sterk Huis pleit voor een publiekscampagne.

Orange the World

Orange the World is een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De start is vandaag, de campagne loopt tot en met 10 december.

Het symbool is een opgestoken oranje hand. De kleur staat voor een zonsopgang in een toekomst met perspectief en zonder geweld tegen vrouwen.

In de regio Midden-Brabant worden gebouwen oranje aangelicht, gemeentebestuurders vragen via hun socialemediakanalen aandacht voor het probleem.