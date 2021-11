De ervaren corona-demonstrant Marco Buis (50) is een van de vijf mensen die de rellen op de Coolsingel heeft moeten bekopen met een schotwond. Hij laat weten dat het beter met hem gaat. Ook Buis was verrast door de gewelddadigheden van de demonstranten afgelopen vrijdag. 'Dit ging veel te ver. Het leek oorlogsgebied. Het leek wel of er met handgranaten werd gegooid, ook werden scooters in de fik gestoken.'

Buis geldt als een doorgewinterde demonstrant tegen de corona-maatregelen, hij weet als geen ander dat de gemoederen hoog kunnen oplopen. Maar hij had niet kunnen bevroeden dat het hem bijna zijn leven zou kosten. De schotwond in zijn middenrif had fataal kunnen zijn, want op een haar na was zijn aorta geraakt, zegt hij. Na een spoedoperatie in Rotterdam herstelt hij momenteel in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. "De politiekogel ging door mijn maag en raakte mijn nier. De kogel blijft trouwens in mijn lichaam, die hebben ze laten zitten", vertelt hij over de telefoon.

Strijders

Buis is één van de vijf slachtoffers die afgelopen vrijdag - waarschijnlijk - door een politiekogel is geraakt. Waarschijnlijk, omdat de Rijksrecherche nog onderzoek doet. Snel na de succesvolle operatie verscheen online een filmpje waar hij zijn duim omhoog stak: "Het gaat goed. We gaan door strijders!"

Het is niet toevallig dat Buis, afkomstig uit IJmuiden, vrijdag op de Coolsingel was. Al anderhalf jaar is hij vrijwel ieder weekend op de been om ergens te protesteren tegen de coronamaatregelen. Vaak met Onrecht TV, actievoerders die in het hele land opduiken en online live-verslag doen van de gebeurtenissen.

Ook afgelopen vrijdag was Buis aan het filmen. Hij strijdt naar eigen zeggen tegen de 'QR-code en de medische apartheid'. Buis wil zich niet laten vaccineren. "Ik ontken niet dat corona bestaat, maar het wordt wel erg overtrokken. Ik knuffel iedere dag met mensen. Maar niemand die ik ken heeft corona gehad. Op twee na dan." Het coronabeleid moet stoppen, vindt hij. "Rutte gaat steeds verder. Het is gewoon niet meer normaal."

Hier werd corona-demonstrant Marco Buis vrijdagavond neergeschoten door de politie. Hier werd corona-demonstrant Marco Buis vrijdagavond neergeschoten door de politie. Foto: Jeffrey Groeneweg

Tekeer zien gaan

Vandaar dat hij met andere 'strijders' naar Rotterdam ging, want daar stond een actie gepland. Buis was verrast door de gewelddadigheden, zegt hij. "Het leek wel oorlogsgebied. Ik heb mensen nog nooit zo tekeer zien gaan. Een beetje geweld snap ik wel. Maar dit ging veel te ver. Nee, dit was niet goed."

Op het hoogtepunt van de rellen stond hij in de buurt van de C&A, toen de politie met stenen en vuurwerk werd belaagd in de Bulgersteyn, de zijstraat van de Coolsingel. Toen werden ook de eerste schoten gelost. Buis stond er middenin, maar hij bezweert dat hij niet meedeed aan de gewelddadigheden. Het ging mis toen iets verderop iemand werd geraakt, zegt hij. "Ik zag hem liggen en wilde helpen. Toen ik bij hem was, voelde ik dat ook ik was geraakt", vertelt hij. Eerst dacht hij nog aan een rubberen kogel. "Ik liep met veel pijn terug. Toen kreeg ik te horen dat ik hevig bloedde."

Politiebusje

Buis moest in de chaos hulp zien te vinden. Hij zegt dat hij van de Koopgoot naar de MediaMarkt op het Binnenwegplein is gelopen. Daar stapte hij, totaal uitgeput, in een politiebusje dat hem pijlsnel naar het ziekenhuis bracht. Deze agenten is hij dankbaar, zegt hij. In tegenstelling tot de ordetroepen die hem hebben verwond. "Ik snap dat de politie in de lucht schiet als ze zich bedreigd voelt. Maar gericht schieten? Nee, dat is niet normaal. Ik had geen mondkapje op, ik was niet gemaskerd. Ik was niet op rellen uit. Ik was duidelijk zichtbaar als burger."

Het maakt hem alleen maar strijdvaardiger, zegt hij. "Al ben ik op 80 procent van mijn kracht, ik ga weer op pad."

De politie laat weten geen reactie te kunnen geven omdat de Rijksrecherche onderzoek doet.