De Vikingen zijn terug in Nederland. Niet op rooftocht maar als kopers van onze huurwoningen.

Over volkshuisvesting hoor je niemand meer. Het is nu de woningmarkt en dat ene woord zegt alles. Volkshuisvesting is wereldhandel geworden, waarin miljarden omgaan en steeds meer mensen schathemelrijk worden. De driehonderd grootste particuliere eigenaren (in de categorie niet- natuurlijke eigenaren, zoals bv's), bezitten samen ruim 31.000 woningen in Oost-Nederland, blijkt uit onderzoek van deze krant. Dat is bijna net zoveel als er staan in de hele gemeente Almelo.

De grootste bezitters van huurwoningen in Oost-Nederland op de particuliere markt zijn zogenoemde institutionele beleggers. Die slaan hun slag met zeer grote bedragen van anderen, bijvoorbeeld bijeengebracht door verzekerings- of pensioenpremies.

Pensioen

Veruit de grootste in Oost-Nederland is Custodian Vesteda Fund 1 bv met 3874 huurwoningen, vooral in Arnhem, Zwolle en Nijmegen. Dit fonds valt onder Vesteda Residential Fund FGR (een spin-off van de woningportefeuille van pensioenfonds ABP) en investeert met pensioen- en verzekeringspremies in onroerend goed. Op 2 en 3 volgen Stichting BPL Pensioen (2436 woningen in Oost-Nederland) en Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund nv (1450).

Op uitnodiging van de Nederlandse regering storten steeds meer buitenlandse investeerders zich op de Nederlandse markt. Wat ze aantrekt, is het grote woningtekort (waardoor de prijzen stijgen), de grote hoeveelheid sociale huurwoningen die eenvoudig kunnen worden overgeheveld naar de lucratieve vrije sector en dat ze de huurprijs iedere jaar flink mogen verhogen.

Heimstaden

Nieuw in Nederland en opvallend snelgroeiend is het Noorse Heimstaden (dat is Noors voor geboorteplaats). Het is inmiddels de grootste buitenlandse eigenaar van huurwoningen in ons land. Dit beursgenoteerde bedrijf van de Noorse avonturier, rallyrijder en miljardair Ivar Tollefsen (60) is een veelvraat met inmiddels 145.000 woningen in Europa. Het wil naar minstens 20.000 woningen in Nederland, via aankopen en nieuwbouw.

Heimstaden begon in 2018 voortvarend met de overname van bijna 10.000 huurwoningen van de Britse belegger Round Hill Capital, die veel van die woningen vier jaar eerder had gekocht van noodlijdende woningcorporaties. Die deal kostte de Noren 1,4 miljard euro. Inmiddels bezit Heimstaden 13.500 woningen in ons land, waarvan er 3000 in Oost-Nederland staan (Enschede, Hengelo, Nijmegen, Zwolle, Apeldoorn, Noordoostpolder, Deventer en Arnhem).

Zo nam Heimstaden vorig jaar 673 (voornamelijk sociale) huurwoningen over van woningcorporatie Mooiland (Ede). Onder druk van de huurdersbelangenvereniging hebben de Noren zich moeten verplichten die huizen zeker zeven jaar in bezit te houden. Verder gelden er tot zeven na jaar na de overname restricties met betrekking tot de maximale huurprijs bij een bewonerswisseling.

Vriendelijk

Heimstaden pronkt met een opmerkelijke filosofie: het wil de vriendelijkste verhuurder van Nederland zijn. Daarom gaat het bedrijf haar klanten zelf bedienen. "We zijn niet alleen eigenaar, we beheren en verhuren de woningen zelf", benadrukt Edward Touw van Heimstaden. Om die reden zijn er al vijf kantoren geopend, waaronder een in Arnhem. "Binnenkort openen we nog twee kantoren in Nederland, waaronder een in Twente."

Hoeveel mogelijkheden het bedrijf heeft, bleek in september. Het bedrijf kocht in een deal voor 9,1 miljard euro 29.000 woningen in Berlijn (14.000), Hamburg (3600), Stockholm en Malmö (9000) en Kopenhagen (1100). Terwijl de opmars vrijwel overal rustig verloopt, roepen de aankopen in Berlijn weerstand op. Huurders gaan de straat op met spandoeken: Stop Heimstaden. Hun grote angst is ook dat de huurprijzen de pan uit rijzen en het bedrijf de huurwoningen omzet in koopwoningen om geld te maken.

In Nederland valt bij gevestigde partijen op dat Heimstaden veel oudere woningen opkoopt (7 van 10 in sociale sector), waar corporaties graag vanaf willen en anderen de neus voor ophalen omdat er veel geld moet worden gestoken in renovatie en verduurzaming. Die investering, zeker 50.000 euro per woning, moet vroeg of laat worden terugverdiend.

Dat zegt volgens Edward Touw van Heimstaden alles over de missie van het bedrijf. "We investeren komende jaren honderden miljoenen in verduurzaming. Voor de eerste stappen trekken we 500 miljoen euro uit. Dat soort keuzes en ambities zijn alleen mogelijk door ons te richten op de lange termijn. We willen dat al onze woningen in 2030 energielabel C of beter hebben. Dat betekent voor sommige woningen dat ze bij een huurderswisseling van de sociale naar de liberale sector gaan om die kosten te dekken."

Singapore

Ook beleggingsmaatschappijen uit Duitsland, België, Engeland, VS, Canada, Abu Dhabi en indirect Singapore zijn actief in Oost-Nederland. Zo belegt Orange Capital Partners (OCP) met geld van het Singaporese staatspensioen in het Vivada woonfonds. Vivada heeft woningen in Deventer, Zeewolde, Zwolle, Almelo en Hengelo.

Opvallend is dat kerstbomen vol vennootschappen, soms met de meest exotische namen (van Amazone en Aedifica tot Panta Rhei en Vivada) worden opgetuigd rond de aankoop van woningen. De piek is uiteindelijk meestal een holding waar alles onder valt. Hoe de hazen kunnen lopen, maakt de constructie van Stichting MP Real Estate Management II duidelijk.

Amsterdamse stichting

Deze Amsterdamse stichting heeft volgens opgave van het Kadaster 343 woningen in Oost- Nederland, waarvan de meeste (75) in Apeldoorn. De stichting is een dochter van Cairn Real Estate bv. Die is weer van de Duitse MPC Real estate Holding GmbH en die is weer onderdeel van MPC Capital, wereldwijd actief in vastgoed.

Vleesbedrijf

Een opvallende naam in de lijst is de zakenman Jalal Laham (67). Hij is voormalig eigenaar en directeur van vleesbedrijf Teeuwissen in Cuijk. Hij kocht het bedrijf in 2004 en bouwde het uit van 30 miljoen omzet (28 werknemers) naar 1,5 miljard (4000 werknemers). Met de verkoop ervan in 2014 heeft hij mede zijn fortuin vergaard.

Een deel van dat 'familievermogen', zoals Laham het noemt, heeft hij geïnvesteerd in vastgoed, verdeeld over diverse bv's. "Dat is beter dan op de bank zetten, daar brengt het niets op." Bij elkaar bezit Laham 340 woningen. Die staan onder meer in de Bloemenbuurt in Hengelo: 136 flatwoningen, tot 2017 eigendom van Twinta Wonen, de vastgoedtak van zorgorganisatie Carint Reggeland. "Wij gaan voor zakelijk en sociaal. Sociale huur dus met goede woningen. Dat is een kwestie van fatsoen, maar ook best ingewikkeld met de huidige hoge prijzen, omdat je vaak veel moet investeren om het goed te krijgen. Daarom kijken we nu ook naar projectontwikkeling."

De flats in Hengelo zijn grondig vernieuwd en opgewaardeerd naar energielabel A. "Onze gemiddelde maandhuur in dit complex bedraagt 667 euro. Dat past binnen onze doelstelling: ongeveer 60 procent van de appartementen is behouden gebleven voor het sociale domein."

Laham woont zelf deels in het kerkdorp Vianen (bij Cuijk) en deels in zijn geboorteland Libanon. In Beiroet heeft hij een farmaceutisch bedrijf dat de distributie doet van geneesmiddelen in het Midden-Oosten. Twinta Wonen en daarmee dus Carint Reggeland bezit nog steeds veel woningen: 982 in Oost-Nederland (Hengelo, 645; Arnhem, 204 en Almelo, 51).

Miljardairs

Ook vrijwel alle grote jongens in de vastgoedwereld roeren zich op de huizenmarkt in Oost-Nederland: Ben Mandemakers (Den Bosch, 28ste in de Quote 500 met een vermogen van 1,5 miljard), Harry Hilders (Den Haag, 38ste in de Quote 500 met een vermogen van 1,1 miljard), Ton Hendriks (Nijmegen), Kees Rijsterborgh (Aerdenhout, 124ste in de Quote 500, vermogen 370 miljoen) en Cock van Mourik (Woerden).

De grote vastgoedkoningen zien dat er een jonge garde opstaat die flink en inventief aan de weg timmert. Neem de zakenpartners Rik Klinkhamer (44) en Bas Gregoor (43) uit Apeldoorn. Klinkhamer vergaarde met de verkoop van het bedrijf Tintelingen (online kerstpakketten) een stevig vermogen. Bas Gregoor deed jarenlang ervaring op bij SNS Bank en in de bedrijfsmakelaardij. Ze stortten zich samen enthousiast op een bijzondere markt: het ombouwen van leegstaande kantoren tot woonruimte. Zo creëren ze onder de naam Cityside Apartments binnen zeven jaar 1600 woningen.

Die zijn inmiddels verkocht. Eerst ging een deel naar beleggingsfonds Annexum. Dat trok de aandacht en vorig jaar is het hele bedrijf met de resterende 900 woningen inclusief personeel verkocht aan Round Hill Capital (bekend van de opmars van Heimstaden). De Apeldoornse deal is gefinancierd door een staatsinvesteringsfonds uit Abu Dhabi. Klinkhamer en Gregoor zitten niet op het geld. Onder de naam Grehamer & Company houden ze zich nu onder meer bezig met het ombouwen van winkels tot woningen.

Ontwikkelingshulp

Er wordt over en weer veel verkocht in de vastgoedwereld. Miljarden zijn ermee gemoeid. Deel van de deal is vaak dat vooraf de huur voor verkoop wordt verhoogd, zodat de nieuwe koper meteen een goed rendement in het vooruitzicht heeft. Voor de meeste beleggers is investeren in woningen de methode om zoveel mogelijk geld te maken, zeker nu de spaarrente bij grote bedragen negatief is. Vastgoedbedrijf Schopman en Zonen (1600 woningen in Amsterdam en 55 in Zeewolde) doet het anders. Dat zegt dat alle uitgekeerde winst naar ontwikkelingshulp gaat.