Prostaatkanker is de meest voorkomende kankersoort bij mannen maar klachten komen pas als er uitzaaiingen zijn. Vroege opsporing is dus belangrijk. Waar moet je alert op zijn?

Kun je als man ook zo'n zelfonderzoek doen, net zoals vrouwen hun borsten kunnen checken?

"Nee, dat gaat niet", zegt Monique Roobol-Bouts, hoogleraar Besliskunde in de urologie en voorzitter van SWOP (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker). "Je kunt alleen een PSA-bloedtest (prostaat specifiek antigeen, red.) laten doen. Die meet de waarde van een eiwit in het bloed dat bij hoge concentratie kan duiden op prostaatkanker. Een zelftest voor prostaatkanker is er niet."

Wat zijn de eerste symptomen of signalen waar je alert op moet zijn?

"De echte symptomen, uitzaaiingen in de botten, die komen pas als het veel te laat is, dat is het grote probleem. In het stadium ervoor zijn er geen klachten. De prostaat gaat groeien als een man ouder wordt en dan krijgt hij vaak plasklachten. Nadruppelen, 's nachts vaker naar het toilet moeten, overdag heel vaak moeten plassen. Maar dat heeft in principe niks te maken met prostaatkanker en is geen reden om te denken dat je dat hebt."

Wat valt er doen aan die plasklachten?

"Als het lastig wordt of beperkend, dan is er bij de arts medicatie te verkrijgen. Er kan ook een operatieve ingreep worden gedaan, waarbij ze door de plasbuis prostaatweefsel wegschrapen, zodat de doorgang weer groter wordt. Zoals een appelboor die je gebruikt om het klokhuis weg te halen. Maar mannen moeten dus zeker niet gaan denken dat als ze er 's nachts twee keer uit moeten, dat iets met prostaatkanker te maken heeft, want dat is in 99 van de 100 gevallen niet het geval."

Wat zijn de voor- en nadelen van een PSA-test?

"Als je een PSA-test doet en de waarde is verhoogd en er is geen sprake van een vergrote prostaat, dan wordt verder onderzoek gedaan. En als er dan prostaatkanker wordt gediagnostiseerd en je bent een van de mannen waarbij een behandeling voorkomt dat het gaat uitzaaien en je eraan sterft, dan lijken me de voordelen duidelijk."



"De nadelen zijn dat alleen zo'n verhoogde PSA-waarde nog niets zegt. Vaak wordt verder onderzoek gedaan. Dan is het mogelijk dat er kanker wordt gevonden met een dusdanig goedaardig karakter dat het wellicht nooit tot klachten had geleid wanneer we het niet hadden gevonden."



"Dan maak je iemand kankerpatiënt en diegene maakt zich zorgen. Vroeger werden deze mannen ook nog geopereerd of bestraald met allemaal complicaties en bijwerkingen, dat doen we tegenwoordig niet meer."



"Het is van belang te weten dat alleen een PSA-test laten doen geen schade veroorzaakt, het is de manier waarop er daarna wordt gehandeld. We weten inmiddels dat het van belang is verder te selecteren, dit noemen we risicostratificatie. De site prostaatwijzer.nl en onderzoek met een MRI-scan spelen daarbij een waardevolle rol."

Moet je altijd willen weten of je het hebt?

"Nee. Uit studies van autopsies blijkt dat bij een groep van 80- tot negentigjarigen zo'n 60 procent ergens in de prostaat prostaatkanker had, maar dat wisten die mannen niet en ze hadden er waarschijnlijk ook geen last van. Ze zijn aan iets anders overleden, bijvoorbeeld een hartinfarct. Dus we moeten voorkomen dat we al die kankers ontdekken."

Wanneer zou je extra alert moeten zijn?

"Als het in de familie voorkomt, en dan gaat het niet om een vader of oom die op tachtigjarige leeftijd een prostaatkankerdiagnose krijgt, want dat is geen familiaire prostaatkanker. Als je in de familie mensen hebt bij wie het al op jongere leeftijd is gevonden, dan ben je wellicht familiair belast. En als je in de familie vrouwen hebt met borstkanker via een genetische afwijking, moet je ook alerter zijn."

Is er iets wat je kunt doen om prostaatkanker te voorkomen?

"Niet echt. Het is anders dan bij longkanker, dat als je niet rookt de kans om het te krijgen aanzienlijk lager is. Wel is bekend dat veel rood vlees eten niet goed is. En dat een mediterraans dieet, met veel olijfolie, tomaten en groenten beter is. Maar dat geldt voor veel kankers."

Geen roodvlees, wel tomaat en watermeloen

* De prostaat is een orgaan in de vorm van een walnoot en ligt om de plasbuis. De belangrijkste functie van de prostaat is het produceren van zaadvloeistof die zich mengt met zaadcellen waardoor sperma wordt gevormd.



* Er bestaan drie belangrijke prostaataandoeningen: goedaardige prostaatvergroting, prostaatkanker en prostatitis (prostaatontsteking). Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Jaarlijks krijgen tussen de 11.000 en 13.000 mannen de diagnose, voor ongeveer 3000 van hen is het uiteindelijk de doodsoorzaak.



* Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat een dieet met veel lycopeen het risico op de ontwikkeling van prostaatproblemen zou kunnen helpen te verminderen. Tomaten (maar ook watermeloen en andere roodkleurige groenten en fruit) zijn rijk aan de antioxidant lycopeen. Het verhitten van tomaten maakt het voor het lichaam makkelijker om lycopeen te absorberen.



* In Japan en China komt veel minder prostaatkanker voor. Het Aziatische dieet bevat minder rood vlees en verzadigde vetten en meer plantaardig voedsel, vezels en vis. Bij onderzoek onder Japanners die naar Amerika emigreerden kwam bij de groep die traditioneel bleef eten nauwelijks prostaatkanker voor, terwijl bij de groep die zich aanpaste aan het Amerikaanse dieet het aantal prostaatkankergevallen aanzienlijk steeg.



* Elk jaar wordt in november aandacht gevraagd voor prostaatkanker in het bijzonder en de gezondheid van de man in het algemeen met de actie Movember.

