De inval bij drie PostNL-depots gisterenochtend kwam niet zomaar uit de lucht gevallen. Onze onderzoeksjournalist Joppe Nuyts (25) ging voor HLN en VTM Nieuws enkele weken undercover aan de slag bij koeriersbedrijf PostNL. Uitbuiting, zwartwerk, tot zelfs het inschakelen van minderjarigen: onze reporter zag het allemaal gebeuren. Wij confronteerden de inspectiediensten met het onderzoek en vroegen om een reactie. De invallen zijn daar een gevolg van. 'Die kinderen waren het schrijnendste wat ik meemaakte', zegt Nuyts.

Weken aan een stuk, bij drie verschillende onderaannemers van PostNL. Om zich zo goed mogelijk te verdiepen in wat de onderwereld van de pakketbezorger bleek te zijn. Aanleiding van het onderzoek: de al 29 dossiers die zich opstapelen op de rechtbank. Koeriers en onderaannemers klagen namelijk steen en been over de uitbuiting die ze dagelijks meemaken. Het tempo van het volume aan pakjes die ze thuis moeten brengen, kunnen ze niet meer aan. En dat van 7 uur 's ochtends tot soms 22 uur 's avonds, dag in dag uit. "Op het einde van de rit was ik kapot", zegt Joppe.

Raakte je gemakkelijk binnen bij PostNL?

"Ik ben niet rechtstreeks bij PostNL gaan aankloppen. Dat was wat riskant, aangezien ik meteen zou opvallen als Vlaamse, witte, opgeleide man. Ik zocht en vond wel een onderaannemer die mij op korte tijd wilde opleiden. Een van zijn chauffeurs toonde mij hoe alles werkte, en kort daarna ging ik bij dezelfde onderaannemer aan de slag voor PostNL. Maar al meteen werd het gesjoemel mij duidelijk."

"Veel van mijn collega's werkten met een deeltijds contract en werden verder in het zwart betaald. Aan invullen van belastingen werd niet meegedaan: mijn Dimona-aangifte heb ik in dat depot nooit moeten tonen. Later, bij andere zelfstandigen, kreeg ik dan weer wel een vast contract toebedeeld. Daar verdiende ik zo'n 12 à 13 euro per uur, in totaal zo'n 1.800 euro per maand. Niet zozeer slecht, maar wel met ontzettend hard werken. Ik klopte soms tot 16 uur per dag."

Hoe zag jouw dag er dan uit als koerier?

"Om 7 uur moest ik me aanmelden aan het depot in Wommelgem, om 8.30 uur in Mechelen. Ik kreeg in de hal een plaats toebedeeld waar een hoop karren gevuld met pakketten klaarstonden. Gemiddeld 200 bestellingen, maar dat kon soms oplopen tot 300, zelfs 400. Dat moest allemaal in mijn bestelwagen komen. Rond 10 uur in de voormiddag geraakte mijn bestelwagen ongeveer wel gevuld. Vanaf dan was het een race tegen de tijd: op het einde van de dag moeten alle pakjes geleverd zijn. De werkdag duurde meestal tot 19 uur 's avonds, zo'n goeie twaalf uur werk per dag. Maar als de pakjes opliepen, wat kan gebeuren na een verlengd weekend of feestdag, werk je gauw tot 22 uur 's avonds. Die dagen waren extreem zwaar."

"Toen ik tijdens mijn opleiding meereed met een andere koerier, maakte die hetzelfde mee. Op een keer moest hij meer dan 450 pakjes in zijn wagen krijgen en op één dag rondbrengen: dat leek haast onmogelijk. We besloten toen om enkele karren te laten staan, maar werden daarover aangesproken door de verantwoordelijke van het depot. We moesten maar proppen, zei hij. Toen mijn collega zei dat dat niet ging lukken op één dag, sprak zijn reactie boekdelen: 'Jij werkt toch 'maar' van 7 uur tot 19 uur? Wat extra uren kloppen kan vandaag geen kwaad.' Door hen werden we enorm onder druk gezet."

Was je door de stress dan geen gevaar op de baan?

"Dat viel bij mij wel mee. Natuurlijk pleeg je inbreuken op de weg als het snel moest gaan, zoals dubbel parkeren of je alarmlichten opzetten. Maar voorts behield ik controle. Mijn collega's vertelden wel dat ze vaak te snel rijden, 'maar weten waar de flitspalen staan'. Boetes zijn normaal voor eigen rekening, maar soms hoorde ik dat de koerier zelf voor schade aan de wagen moet opdraaien na een ongeval. "

"Ik vernam tijdens het onderzoek dat er een bestuurder een tijdlang zonder rijbewijs reed. Zijn rijbewijs werd eerder afgenomen, maar hij zorgde voor een namaak. En de onderaannemer die hem aannam, wist zogezegd van niets. Maar het is wel een feit dat het steeds moeilijker wordt om koeriers te vinden, en de onderaannemers creatiever moeten worden."

Wat is het ergste wat je meemaakte tijdens jouw undercoveronderzoek?

"Ongetwijfeld het moment toen ik enkele minderjarigen heb gesproken. Onderaannemers ronselen aan huizen en op straat jongeren om iets bij te verdienen. Een soort studentenjob zogezegd, maar dat kan je bezwaarlijk zo noemen. Met vier euro per uur moeten ze soms meer dan tien uur per dag in tempo pakjes ronddragen. Maar dat zijn zelfs geen jongeren, het zijn kinderen. Dertien- en veertienjarigen. Ik geloofde mijn eigen ogen niet toen ik ze sprak. Ik vroeg me toen meermaals af: wat doe ik hier eigenlijk?"

Waar gaat dit nog naartoe, denk je?

"De prijs blijft zakken, het is een neerwaartse spiraal. Als ik de onderaannemers hoor, ziet het er niet goed uit voor hen. Zij houden, naar eigen zeggen, amper hun hoofd boven water door de lage prijzen van multinationals en pakketverdelers. En failliet gaan is al helemaal een financieel drama. Anderzijds kan je het feit dat ze frauderen ook niet goedpraten, dat is en blijft strafbaar."