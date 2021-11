Het is binnenkort acht jaar geleden dat Wim (73) uit Apeldoorn zijn coming-out beleefde. Sowieso al een worsteling. Maar in zijn geval helemaal. Hij is pas uit de kast gekomen nadat zijn vrouw overleden was. Om het homo-zijn verder uit de taboesfeer te trekken, heeft hij besloten zijn bijzondere verhaal nu ook met de buitenwereld te delen.

"'Hé, ben je weer gewoon geworden?' zei een zus van mij toen ik op de bruiloft van een neef samen met mijn ex-schoonzus binnen kwam lopen. Het was als grapje bedoeld. Maar dat deed zo zeer. Het bewijst dat homo zijn nog altijd als ongewoon wordt gezien. Dat heeft me echt wakker geschud en mede doen besluiten om nu met mijn verhaal naar buiten te treden. Al zou ik hier maar één iemand mee helpen om voor zijn of haar geaardheid uit te komen, dan is het al goed."

Vermoedens

"De dominee heeft mij geholpen om uit de kast te komen. Mijn vrouw leed aan ALS en hij heeft haar in haar laatste levensjaar heel intensief begeleid. Na haar overlijden zei hij tegen mij: 'ik laat jou niet los.' Hij vermoedde al dat ik op mannen val."

"We voerden geregeld gesprekken over mijn leven. Anderhalf jaar nadat Gerrie stierf, heb ik uiteindelijk verteld dat ik homo ben. 'Ik ben zo trots dat je het uit jezelf zegt', was zijn reactie. 'Je bent me namelijk voor, anders had ik het je over 10 minuten gevraagd. Ik ben heel blij dat dat niet hoeft.' Hoe ik dat heb beleefd heb? Ik mocht het noemen en me uiten. Daar kon ik mee verder."

"Die avond kwam Ad, een van mijn beste vrienden, toevallig op bezoek. Een stoere vent. Echt een Harley Davidson-figuur. 'Nou en?', zei hij toen ik het vertelde. 'Ik blijf gewoon komen hoor. Voor mij verandert er niets.' Terwijl ik heel bang was voor de veroordeling."

"Ik heb er bewust voor gekozen om het iedereen persoonlijk te vertellen. Vaak zag ik daar als een berg tegenop. Bij elk gesprek was ik bang dat ze me de deur uit zouden schoppen. Maar dat bleek helemaal niet nodig. 'Wees maar blij dat je het vertelt', zei mijn jongste zoon bijvoorbeeld. 'Er zijn 100.000 mannen die dat niet doen.'"

Stiekem tegen benen aantikken

"Achteraf bleken hij en mijn schoondochter ook al wel bepaalde vermoedens te hebben. Veel andere mensen gaven ook aan dat ze het al wel wisten. Maar daar kon ik niks mee. Al snap ik ook wel dat je zoiets niet op de man af vraagt."

"Op mijn vierde ontdekte ik al dat ik anders was. Mannen hadden een bepaalde aantrekkingskracht op me. Ik weet nog dat als er vroeger mannen bij ons aan de eetkamertafel zaten, dat ik daar dan onder ging spelen. Dan keek ik telkens naar het blote gedeelte tussen sok en broekspijp van die mannen. Ik heb het zelfs stiekem wel eens aangetikt."

Wim: "Als ze bij wijze van spreken weer terug zou komen, dan lever ik ook gelijk alles weer in." Wim: "Als ze bij wijze van spreken weer terug zou komen, dan lever ik ook gelijk alles weer in." Foto: Rob Voss

"Dat gevoel is altijd gebleven. Sterker nog: het werd alleen maar erger. In mijn puberteit durfde ik daar met mijn ouders niet over te praten. Want ik voldeed niet aan wat hoorde. Ik kreeg op mijn 20ste ook gewoon verkering. En na anderhalf jaar gingen Gerrie en ik trouwen. Ik ben een huwelijk aangegaan, terwijl ik wist dat ik andere gevoelens had. Daar ben ik niet trots op."

"Maar ik heb nooit spijt van mijn huwelijk gehad. Toen Gerrie stierf, waren we 42 jaar getrouwd. We hadden enorm veel lol samen. Maar er was ook wel intimiteit. En dankzij haar heb ik kinderen en kleinkinderen gekregen. Daar ben ik heel dankbaar voor."

"Als ze bij wijze van spreken weer terug zou komen, dan lever ik ook gelijk alles weer in. Daarmee wil ik alleen maar aangeven dat ik niet ongelukkig was ondanks mijn tegenstrijdige gevoelens. Het gezinsleven was voor mij heel belangrijk."

Homo-ontmoetingsplek

"Ik heb mijn geheim in de laatste twintig jaar van mijn huwelijk wel gedeeld met drie andere mannen die in hetzelfde schuitje zaten. Twee van hen waren net als ik getrouwd. Wij deelden alleen onze gevoelens met elkaar. Ik ben ook nooit naar een homo-ontmoetingsplek geweest. Man, daar moet ik niet eens aan denken. Dat geldt ook voor het bezoek aan een gaysauna. Ik denk dat ik daarvoor te lang in de heterowereld heb geleefd."

"De overgang naar de homowereld is voor mij heel groot. Ik zing nu bij twee verschillende koren. Bij Bel Canto hier in Apeldoorn. Daar ben ik al jaren lid en voel ik me heel erg thuis. Iedereen accepteert het ook gewoon. Maar tegenwoordig zit ik ook bij Het Herenakkoord in Arnhem, een homo-mannenkoor in Arnhem. Het was voor mij een hele stap om daarbij te gaan. En nog steeds voelt het wel wat vreemd. Laatst voelde iemand dat ik een koude hand had. Die begon hij spontaan warm te wrijven. Aan dat soort dingen moet ik heel erg wennen."

"Of ik gelukkiger ben sinds ik uit de kast ben? Dat weet ik niet. Ik heb me bijna mijn hele leven heel eenzaam in mijn hoofd gevoeld. Deze intense eenzaamheid kan ik nog steeds niemand echt duidelijk maken. Maar mijn coming-out gaf wel een gevoel van opluchting."

"Ergens heb ik ook altijd wel geweten dat dit ging gebeuren. Mijn tijd zou nog wel komen. Toen Gerrie in het AMC de diagnose ALS kreeg, raakte ze in paniek. Terwijl ik dacht: 'Zie je wel!' Op dat moment voelde ik mij een grote egoïst. Dat ik dat durfde te denken, neem ik mezelf nog steeds wel een beetje kwalijk."

Niet helemaal eerlijk

"Tegelijkertijd gaf het mij ook de energie om heel goed voor haar te zorgen en kon ik die missie volbrengen. Het is na de diagnose vrij snel gegaan en het klinkt misschien gek: maar haar laatste jaar was in mijn ogen ook ons mooiste jaar. Met zoveel liefde, respect en zorg."

"Of ik haar al die jaren voor de gek heb gehouden? Ik snap die vraag. Zo voelt het voor mij ook wel een beetje. Maar eigenlijk denk ik dat ik alleen niet helemaal eerlijk geweest. Want soms hoef je dingen niet te benoemen. Ze voelde het gewoon. Op de een of andere manier liet ze dat merken toen ik haar in het eindstadium van haar ziekte naar bed tilde. Ze wist het gewoon. Als ze nu van boven mee zou kunnen kijken? Dan denk ik dat ze ongelooflijk trots zou zijn op hoever ik nu gekomen ben."

Wim. Wim. Foto: Rob Voss

'Nou, het ging niet over'

Hoeveel mensen in hetzelfde schuitje als Wim hebben gezeten, kunnen ze bij het COC niet zeggen. "We kennen de verhalen wel, maar er zijn geen cijfers over bekend over hoe vaak dat voorkomt", zegt Manon Linschoten, projectleider Roze50+. Die club probeert de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers te verbeteren.

Paul Bromet (72) uit Apeldoorn is er ambassadeur Regio Oost. Hij juicht het toe dat Wim nu met zijn verhaal naar buiten treedt. Het is ook wel herkenbaar voor hem. "Ik ben vroeger ook opgevoed met het idee dat het niet normaal was dat je als man op mannen viel. Dat ging wel weer over..."

"Nou, het ging niet over. Zelf ben ik op mijn 20ste uit de kast gekomen. Er zijn helaas ook mensen die hun gevoelens heel diep hebben moeten verstoppen. Ze kregen een gezin met kinderen. Maar als er dan iets gebeurt zoals een scheiding, komen ze alsnog uit de kast. Die mensen kunnen zich dan nog steeds heel eenzaam voelen. Bijvoorbeeld omdat hun familie het niet accepteert. In de trant van: 'je hebt ons je leven lang belazerd.'"

Het verhaal van Wim is maandagavond op televisie te zien. In KRO-NCRV Kruispunt vertellen hij en twee anderen hoe het is om op latere leeftijd uit de kast te komen. De uitzending op NPO2 begint rond 22.50 uur.