Zelfverzekerdheid en een beetje acteertalent, over die eigenschappen beschikt Franca Overtoom. Aan haar zal nog decennia lang worden gerefereerd als eerste vrouw ooit die assistent-scheidsrechter op het hoogste niveau werd.

Iets na 12.15 uur op zondagmiddag vindt in Deventer een historische handeling plaats. Assistent-scheidsrechter Franca Overtoom steekt in het duel tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen gedecideerd de vlag omhoog voor een ingooi van de bezoekers. Het is de eerste rechtstreekse veldbeslissing van een vrouwelijke official in de eredivisie.

Noem het foutloos, noem het onzichtbaar, Overtoom (29) vervult in de wedstrijd met de twee clubs uit het rechterrijtje een onopvallende rol. Spannend wordt het alleen als de VAR Ingmar Oostrom lang naar een mogelijk buitenspel kijkt bij het enige doelpunt van de middag, de 0-1 van Jørgen Strand Larsen. "Hoe langer het duurde, hoe meer ik aan mezelf begon te twijfelen", zegt de glunderende Overtoom na afloop aan de rand van het veld. "Al uit ik dat natuurlijk niet. Toch lekker dat mijn waarneming juist bleek te zijn."

Een keer zonder publiek en een keer met publiek

De speaker richtte zich vooraf persoonlijk tot de assistent van scheidsrechter Sander van der Eijck. Hij had haar zo graag een vol stadion gegund. Vanwege de coronamaatregelen bleek dat onmogelijk. Overtoom ziet er een voordeel in: "Ik mag twee keer debuteren: één keer zonder publiek en één keer met publiek."

Nog geen week geleden werd Overtoom tussen haar collega's bij de marine, waar ze werkt als tandarts, op de hoogte gesteld van haar naderende debuut. Tranen vloeiden, net zoals ze ooit als tienjarige huilend thuiskwam in Obdam na een eerste ochtend fluiten. "Ik was vroeger onzeker en mijn ouders hoopten dat ik zelfverzekerder werd door mij aan te melden als jeugdscheidsrechter. Ik vond het verschrikkelijk. De kinderen van zes jaar oud waren niet vervelend, maar de ouders aan de kant wel riepen vervelende dingen."

In De Adelaarshorst is geen aarzeling te ontwaren. Overtoom oogt besluitvaardig en krijgt nauwelijks protesten te verduren. De onzekerheid van het tienjarig meisje is na 55 duels in de eerste divisie en ervaring in de tweede divisie gesmoord.

Goede acteurs

Amateur-scheidsrechter en schrijver Lucas Verweij stelt in zijn boek Beslissen in één seconde dat officials goede acteurs moeten zijn. Dat herkent Overtoom. "Het kan een soort kunstje zijn inderdaad. In het veld gaat het er vooral om dat je zelfverzekerd bent en dat uitstraalt. Je twijfelt als grensrechter misschien, maar je denkt het ook bij het rechte eind te hebben."

Bij de spelers van Go Ahead en FC Groningen merkt Overtoom geen andere benadering tussen haar en haar collega aan de overkant, Rob van de Ven. "Er moet ook geen verschil zijn. Voetballers kijken hopelijk ook naar de correctheid van beslissingen. Ik voldoe ook aan dezelfde fysieke eisen als mannen."

Franca Overtoom tijdens de warming-up. Franca Overtoom tijdens de warming-up. Foto: Ron Jonker, ProShots

Op de conditietest van de KNVB lopen andere vrouwen zich stuk, een van de redenen waarom Overtoom voorlopig de eerste vrouwelijke official is. "Dat wordt nou eenmaal gevraagd op dit niveau. Als je een buitenspelsituatie slecht beoordeelt, omdat je niet op één lijn staat met de defensie, dan hoor je op dit niveau niet thuis. Ongeacht man of vrouw."

Volgens schrijver Verweij werkt het beter om een vrouw in een bepalende positie te hebben, omdat in de machocultuur van het voetbal ageren tegen een vrouw geen waardering oogst. Ook zou sprake zijn van minder haantjesgedrag. "Het is misschien dat een vrouw de-escalerend werkt, maar dat maakt je geen goede leidspersoon. Als er geen weerstand komt op foute beslissingen van mij, betekent niet meteen dat ik een goede assistent ben."

Donderdag vlagt Overtoom bij de interland Japan-IJsland. Daarna is ze afhankelijk van de bond voor meer Eredivisie-duels. Zelfverzekerd: "Die komen er zeker. Daar twijfel ik niet aan."