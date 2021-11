'Als je ijsblokjes aan een Eskimo kan verkopen, dan ben je geknipt om undercover-agent te worden.' Antwerpenaar Vic Thiefs - een pseudoniem - schrijft die boutade ergens halfweg in zijn boek 'Undercover, bekentenissen van een man in de schaduw'. Acht jaar lang leefde de veertiger als under-coveragent in een zelfverzonnen wereld, en hij deed dat zo overtuigend dat drugs-baronnen, diamantdieven en criminele bikers niets in de gaten hadden. Nu gisteren op Eén het derde seizoen van de reeks 'Undercover' is begonnen, heeft Vic ook nog een tip voor Tom Waes.

"Aangenaam, ik ben Jack, kunsthandelaar met een loft in Brussel. Kunst van Andy Warhol aan de muur en een replica van een Cessna-vliegtuig als decorstuk. In de koelkast liggen altijd 22 flessen champagne klaar. Om de paar weken steek ik over naar Londen voor een veiling bij Sotheby's of Christie's, en ga ik nadien feesten in de clubs van Notting Hill." Dat is één van de profielen van speurder Vic Thiefs, waarmee hij criminelen in de val lokte.

Aan die voorwaarden wil iedereen wel undercoveragent worden. De belastingbetaler zal uw feestjes wel bekostigen.

"Ik weet het, die kritiek krijg ik vaak. De kosten hangen natuurlijk af van het profiel van de undercover. Ik had als 'rijke kunsthandelaar' een hoog profiel. Zo iemand rijdt alleen rond in een BMW of Mercedes AMG, en een enkele keer in een Aston Martin. Mijn collega 'Pol Camion' had een profiel van een trucker. Hij liep rond op slippers en in een T-shirt waarop geregeld een kwak mayonaise hing. Terwijl ik op hotel zat, sliep en at Pol in zijn cabine. Om te douchen reed hij naar een tankstation."

Topcriminelen gingen in zee met uw aanstellerige kunsthandelaar. Hoe deed u dat?

"Als kunsthandelaar kocht ik voor investeerders zogezegd werken op grote veilingen in Londen en Brussel. Mijn specialiteit was pop-art: Andy Warhol en Roy Lichtenstein. Ik heb kunstacademie gestudeerd, dat maakte de opbouw van mijn profiel makkelijker. Die investeerders bleven liever anoniem. Zij betaalden hun kunstaankopen via mijn rekening in een belastingparadijs. Ik kreeg een commissie. Over de herkomst van het geld stelde ik geen vragen."



"Natuurlijk gunt een drugscrimineel mij geen blik als ik op café uitpak met de aankoop van een duur kunstwerk. Tot hij hoort over mijn betalingssysteem. Dat triggert hem, want hij kan er geld mee witwassen. Dan is het wachten tot de vis bijt. En bijten doet hij. Je moet alleen geduld hebben."



"Voor mijn geloofwaardigheid moest ik wel echt op die veilingen rondhangen. Zo was ik erbij toen anarchisten met een reuzegroot spandoek waarop stond 'Orgy of the Rich' een veiling in Londen verstoorden. De week nadien zei ik aan mijn target: 'Nu heb ik iets meegemaakt bij Sotheby's.' En ik vertelde in geuren en kleuren over die protestactie. De beelden staan nog op YouTube."

Uw cover van kunsthandelaar ging enkele jaren mee. Tussendoor speelde u ook andere rollen, zoals diamantair, journalist, biker en ook 'homovriendje Lexie'.

"In een homodisco in Brussel zou een netwerk zich bezighouden met prostitutie van minderjarige jongens. Zo was de info bij de politie binnengekomen. Een oudere undercover werd erop uitgestuurd. Af en toe moest ik hem vergezellen, zogezegd als zijn jongere vriendje. Zo ondersteunde ik zijn profiel. De keren dat ik niet meekwam, was zijn opzet om jongere jongens te scoren. Voor mij was dat een plezierige opdracht. Homo's zijn gezellige mensen. Wij hebben veel gelachen en gedanst op goeie muziek. Er hing geen spanning, er was geen dreiging van wapens of geweld. Relaaaax... en af en toe een kuske op de wang van mijn collega. De operatie toonde trouwens aan dat er geen prostitutie van minderjarigen was. Dat verhaal was verspreid door een jaloerse ex-partner van de clubeigenaar."

Hebt u ooit een rol geweigerd?

"Nooit. Eén keer vroeg de teamleiding twee gekken om uit een vliegtuig te springen. Ik stak direct mijn hand op. Samen met een collega leerde ik skydiven, met de bedoeling naderhand in het café vlak bij het vliegplein een pintje te drinken. Daar zat ons nieuwe target, een leider van een beruchte motorbende. We hadden pech, want we waren pas begonnen met skydiven of het café ging failliet. We hebben dan een andere insteek gezocht. Ik ben gaan golfen, want in het golfclubhuis stond het hulpje van de leider achter de toog."

U leeft en werkt constant in een verzonnen wereld. Nooit door de mand gevallen?

"Niet echt. Mijn stelregel was: 'Een leugen moet je goed onthouden, de waarheid niet.' Ik beschreef eens mijn verzonnen lief aan een target, met alles erop en eraan. Zij was een 'samenplaksel' van enkele filmsterren. Die beschrijving moet je twee jaar later wel kunnen herhalen als het target over haar begint. Je kan één keer uit de lucht vallen, maar de tweede keer hebben ze je door. Zelfs al zullen de criminelen dat niet laten merken. Bij de operatie in die homodisco ben ik wel even uit mijn rol gevallen toen een knappe vrouw binnenkwam. Mijn maat en ik staarden die blonde stoot na, tot we elkaar in de gaten kregen. Even met de vingers knippen en dan zoals echte homo's doen alsof je verontwaardigd bent: (met verwijfd stemmetje) 'Amaaai, er mogen hier toch geen vrouwen binnen. Da's toch niet gepast?'"

Altijd maar liegen, kan u in uw privéleven nog normaal omgaan met familie en vrienden?

"Ik noem dat geen leugens, maar misleidingen. Ze zijn een hulpmiddel om criminelen in de val te lokken. Zodra de operatie afgelopen was, kon ik makkelijk uit mijn profiel stappen. Daarom is de screening voor kandidaat- undercovers ook zo streng. Je moet blaken van zelfvertrouwen en overtuigend overkomen. In mijn privéleven wist niemand dat ik undercoverwerk deed - behalve mijn vader, die zelf politieman was. Mijn partners wisten alleen dat ik als politieman in burger werkte. Dat kon evengoed observatiewerk of zo zijn. Als je thuiskwam en naar alcohol rook? Dan had je een borrel gehad met het werk. Dacht je partner dat je iemand anders had? Dan was dat maar zo."

Dit voorjaar pleegde een Nederlandse undercoveragent zelfmoord. Hij was een relatie begonnen met de vrouw van een drugscrimineel op wie hij een infiltratie uitvoerde. Hoe moeilijk is het om privé en werk gescheiden te houden?

"Onlangs is een rapport verschenen over de fouten die door de Nederlandse politie in die zaak zijn gemaakt. Dat rapport zou best ook door undercoverdiensten buiten Nederland worden gelezen. Ik wijs niemand met de vinger, maar de opvolging en omkadering kunnen beter. Voor veel bazen blijf je een nummer. 'Alpha 73' in mijn geval. Zij voelen zelden aan wanneer een undercover last heeft van posttraumatische stress, van paranoia of zelfs van een simpele alcoholverslaving. 'Het zal wel aan je persoonlijkheid liggen', is de uitleg dan. Terwijl de undercover die alcoholverslaving wel heeft opgelopen tijdens een operatie op een marginale camping waar bewoners elke dag een bak bier verzetten."

Wat vindt u van de tv-reeks 'Undercover', waarin Tom Waes undercoveragent Bob Lemmens speelt?

"De verhaallijn van het eerste seizoen met de xtc-bende van Ferry vond ik oké. Bij het tweede seizoen ben ik afgehaakt toen Tom Waes een andere undercoveragent die in het café van de manege werkte, verklikte. Zolang het Belgische undercoverteam bestaat, is er nog nooit iemand overgelopen en is er nog nooit een undercoveragent door een collega verraden. De verhaallijn van het nieuwe, derde seizoen is ongeloofwaardig: Tom Waes gaat samenwerken met zijn vroegere target Ferry om in een drugsbende te infiltreren. Ik heb de reeks weer niet uitgekeken, ondanks de knappe acteerprestaties en de prachtige fotografie."

Welke van uw eigen operaties zou u verfilmen voor 'Undercover'?

"Mijn infiltratie bij de drugsbende van de Engelsman John Milton Evans, bijgenaamd Soares. Hij was door een Colombiaans kartel uitgestuurd om nieuwe afnemers in Europa te vinden. Ik legde als Jack, de kunsthandelaar, contact met hem in een casino in Panama. Een toffe gast, maar 'zo zot als Leuven foor'. Hij was strictly vegetarian. Bij een diner in een chic restaurant in Elsene bestelde hij eend. Ik keek verrast. 'Duck is no meat', zei Soares met uitgestreken gezicht. Die man was zo wantrouwig. Hij zou mij zeker afgemaakt hebben als hij mij ontmaskerd had. Hij checkte alles. Dan stapte hij met mij in de lift, keek naar mijn Armani-vestje en zei: '1.600 euro gekost.' Ik denk dat hij een plakboek bijhield met mijn foto's. Ik heb hem toch maar mooi voor veertien jaar achter de tralies gedraaid én zijn tien ton cocaïne laten onderscheppen."



