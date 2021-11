De bevlogen Enschedese modeontwerper Bas Timmer zet nieuwe stappen in zijn plan 'de hele wereld warm te houden'. Nu Skid Row, de wijk in Los Angeles waar veel daklozen zijn.

Hij zal er nooit aan wennen. "We zien hier echt veel nare dingen", zegt Bas Timmer. Nare dingen horen bij het ellendige leven van de 60.000 mensen die om uiteenlopende redenen alles kwijt zijn en overleven in tentjes of kartonnen dozen, vlak naast de glitter en glamour van Hollywood.



Timmer (31), oprichter van Sheltersuit, is in Los Angeles om te helpen bij het uitdelen van de door hem ontworpen slaapzakken aan daklozen en vluchtelingen. Het gaat om een lichtere variant van de originele sheltersuit een soort jas met aanritsbare slaapzak die beter geschikt is voor het klimaat in Californië.



Twee jaar geleden breidde de ukker zijn gebied van Nederland en Zuid-Afrika uit naar de VS. Het was voor hem de logische volgende halte in zijn missie om de hele wereld warm te houden. Maar in New York liep hij uiteindelijk stuk op bureaucratie en gevestigde organisaties die vooral aan hun subsidies dachten en minder aan mensen die het koud hebben. Los Angeles geeft hem nieuwe energie. "In New York heb je 70.000 daklozen van wie er 5000 op straat wonen. Hier heb je er ook 70.000 en leven er 60.000 op straat. Het is 's nachts echt koud. Ik hoorde dat bijna elke dag iemand doodgaat aan onderkoeling, verschrikkelijk."



Sheltersuit heeft een container met 530 shelterbags uit de fabriek in Zuid-Afrika naar Los Angeles gestuurd. "Gefinancierd door een anonieme donateur in Nederland ie besteld. Die in Zuid-Afrika en ook af en toe verschepen naar plekken waar ze nodig zijn, zodat we daar ook reuring krijgen en onze naam onder de aandacht brengen bij stichtingen."

Meer pakken

Los Angeles is zo'n plek, totaal anders dan New York. "De stichtingen voor daklozen hier willen graag veel meer pakken. Ik heb ze uitgelegd dat het ons doel is om niet alleen een pak te geven maar ook om banen te creëren voor de mensen die op straat leven. We willen graag een fabriekje in Los Angels beginnen. Dat was een reden om hierheen te gaan. New York kom je echt niet zomaar aan fabrieksruimte. Die is heel duur. Los Angeles is anders, hier staan veel panden. Er is hier ook een grote textielindustrie. Los Angeles is een beetje het Enschede van Amerika."



Timmer ziet goede kansen. "We hebben al een lege fabrieksruimte gevonden, we hebben al waterdichte materialen van grote bedrijven zoals Under Armour. We hebben alles behalve de fondsen om de fabriek te starten, want je wilt toch met minimaal drie tot zes mensen beginnen om de shelterbags te maken."



TIME Magazine riep Timmer vorig jaar uit tot een van de tien 'Next Generation Leaders', mondiale baanbrekers die 'nieuwe wegen inslaan, grenzen overschrijden en verandering creëren'. Hij oogstte dus al de nodige waardering in de VS. Hij leerde daar ook dat charitatief werk en de wereld verbeteren een prijs heeft. Sommige influencers en filantropen wilden best hulp bieden, maar dan wel tegen betaling. "En wat levert het mij op, vroegen ze dan."

Bas Timmer. Bas Timmer. Foto: hetoog.nl/Cees Elzenga

"Vooral in New York was dat zo. Dat ben ik niet gewend, zo'n houding. Dat ga ik dus ook niet doen. Ga je nou echt nog geld vragen voor jezelf terwijl je al in zo'n mooi huis woont en op een dikke motor rijdt? Ik hoop in Los Angeles wel de juiste mensen tegen te komen. Heel cool is dat Emma Watson uit de Harry Potter-films een Sheltersuit-jas en rugtas heeft gedragen. Die heb ik ontworpen voor Chloé waarmee we een nieuw contract gaan tekenen. De winst die ze maken gaat naar Sheltersuit."



"Maar eerst het fabriekje", valt hij zichzelf bijna in de rede. "Je kunt hier wel bekende mensen hebben, maar zonder fabriek blijft het een los verhaal. Dus eerst hier productie maken zodat we mensen kunnen uitnodigen en ze laten zien waar het geld naartoe gaat. Dan wil ik Will Smith wel graag zien."



Vanavond vertrekt Timmer naar Panama om op het hoofdkantoor van Maersk een samenwerkingsovereenkomst te tekenen met de Deense internationale containerrederij. "Ze hebben bijna duizend shelterbags besteld voor vijf locaties. Die gaan naar onder meer Buenos Aires, Mexico-Stad en Panama. Het wordt een pilot om te kijken of het product werkt in Latijns-Amerika. Daarna willen we ook daar een fabriekje opzetten. Maersk wil meedoen en dat is stap één."

Sheltersuit

Modeontwerper Bas Timmer richtte in 2014 non-profitorganisatie Sheltersuit op, nadat de vader van een vriend aan onderkoeling stierf, omdat hij gedwongen werd buiten een opvanghuis te slapen. Timmer ontwerpt en produceert multifunctionele kleding die daklozen directe bescherming biedt tegen kou en regen. Sheltersuit werkt samen met een aantal nationale en internationale merken en bedrijven.