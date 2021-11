De lage vaccinatiegraad in Bulgarije bedreigt de hele EU, waarschuwt de Europese Commissie. Maar veel Bulgaren vertrouwen het vaccin niet.

Dokter Atanas Mangarov ontvangt zijn bezoek zonder mondkapje, met een hartelijke handdruk. De specialist infectieziekten, tevens hoofd van de COVID-19-afdeling van een ziekenhuis in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, laat zijn bezoek plaatsnemen in zijn krappe, benauwde kantoor.

Na een tijdje zet hij een raam open. "Uiteindelijk krijgen we allemaal COVID-19", zegt hij. "Het virus is net een natuurramp, zoals een orkaan of een aardbeving. Je kunt je ervoor proberen te verstoppen, maar eraan ontsnappen lukt eenvoudigweg niet." Vaccineren staat iedereen vrij, zegt hij, maar hij zal het niemand aanraden.

Mangarov twijfelt niet alleen aan de werking, die beperkt zou zijn vanwege de vele varianten die ons nog te wachten staan, maar ook aan de kwaliteit. "Vaccins zijn geen snoepgoed. Je kunt ze eenvoudigweg niet ontwikkelen in minder dan een jaar. Het volk wordt misleid, ze kunnen niet weten wat de effecten op lange termijn zijn."

De laagste vaccinatiegraad van de hele EU

Hier spreekt een van de prominente anti-stemmen in het Bulgaarse vaccinatiedebat. Mangarov heeft miljoenen volgers op sociale media, maar is ook een graag geziene gast in praatprogramma's op tv. Hij is bepaald niet de enige. Ook al zijn de bedenkingen wetenschappelijk ontkracht en is aangetoond dat de vaccins werken, het wemelt er van de deskundige en minder deskundige Bulgaren die het nut ervan in twijfel trekken.

Mede daardoor heeft Bulgarije verreweg de laagste vaccinatiegraad van de hele EU: slechts 29 procent van de volwassenen is volledig ingeënt tegen corona. Zorgmedewerkers zien de prik zelfs nóg minder zitten: slechts een op de vier heeft zijn prikken gehaald. Eurocommissaris Thierry Breton voor de interne markt waarschuwde vrijdag, op bezoek in Sofia, dat zo een Bulgaarse coronavirusvariant kan ontstaan, die ook gevaarlijk is voor andere landen.

Tegelijkertijd prijkt het land bovenaan een ander lijstje: dat van de oversterfte. Nergens anders in de EU is die volgens Eurostat groter dan hier. In september, de laatste beschikbare cijfers, gingen er 50 procent meer Bulgaren dood dan normaal. Tot nu toe stierven er ruim 27.000 aan COVID-19, volgens officiële cijfers. Alleen in Peru overleden per hoofd van de bevolking meer mensen aan het virus.

'Ik ben banger voor de levenden dan de doden'

Op de begraafplaats aan de rand van Pernik, een industriestad op drie kwartier rijden ten noordwesten van Sofia, leidt de oversterfte tot een verhoogde bedrijvigheid. De grafdelvers komen er om in het werk. "Normaal hadden we hier zo'n vier begrafenissen per dag. Nu zijn het er zo'n tien, elf, de meeste vanwege COVID-19", zegt Asi Borisov (30) terwijl hij zijn spade in de grond steekt.

De grafdelver in het graf is Asi Borisov. Voor het graf staat Metodi Metodiev. De grafdelver in het graf is Asi Borisov. Voor het graf staat Metodi Metodiev. Foto: Thijs Kettenis

Iemand die extra hard werkt dankzij de fatale gevolgen van het virus zal toch wel gevaccineerd zijn? "Waarom? Ja, we gaan naar het ziekenhuis om de slachtoffers in kisten te doen. Maar ik ben banger voor de levenden dan voor de doden", grapt Borisov. "Ik draag mondkapjes en hou afstand. Dat vaccin, ik weet niet wat erin zit. Ik weet niet zeker of het ons helpt. Ik heb nog nooit symptomen gehad. Ik volg mijn intuïtie. Kijk, hij daar is wel gevaccineerd!" Collega Emilian Evtimov komt aangelopen. Hij vouwt een papier uit. Gevaccineerd met Janssen, staat erop. "Ik wil niet ziek worden. Maar iedereen beslist voor zichzelf", zegt hij, bijna verontschuldigend.

Jordan Atanasov (58) denkt dat hij al corona heeft gehad. Hij leunt tegen een busje waarmee hij nabestaanden van en naar de stad brengt. "Niet zwaar hoor, ik had alleen een loopneus. Ik geloof in natuurlijke immuniteit. De vaccins zijn veel te snel ontwikkeld. En wat heeft het voor zin om middenin een pandemie te gaan inenten? Ze zijn nu toch al te laat. Ik vertrouw het niet. Het zijn allemaal leugenaars." Hij gooit zijn sigarettenpeuk weg en stapt in zijn bus, voor het volgende ritje.

De gezondheidsminister was recent nog COVID-19-ontkenner

"In Bulgarije vind je de desinformatie niet alleen op sociale media. Het is hier mainstream", verklaart Tihomir Bezlov, onderzoeker bij het Center for the Study of Democracy in Sofia, een deel van de vaccinatiescepsis. Controverse scoort. "Zeker toen door corona de inkomsten onder druk stonden, hadden tv-zenders die nodig om te overleven." Daarnaast is het vertrouwen in de overheid en instellingen traditioneel laag, net als in andere ex-communistische landen in de regio, na decennia zonder inspraak en daarna welig tierende corruptie.

En dan heeft die overheid nu ook nog eens geen eenduidige boodschap. Er waren afgelopen jaar drie verkiezingen op rij, en geen enkele partij wilde zich echt sterk maken voor de impopulaire coronamaatregelen en vaccinaties. "Nu roept de regering: vaccineren! Maar de minister van volksgezondheid was een jaar geleden nog openlijk een COVID-19-ontkenner". Een gebrek aan duidelijke uitleg en strategie, vooral buiten de steden, helpt ook niet. De huisartsen, die de Bulgaren nog het meest vertrouwen, zijn volledig buiten de campagne gehouden.

Op de begraafplaats van Pernik wordt weer een kist klaargezet. De overledene was 80 jaar, blijkt uit de inscriptie op een houten kruis. "Overleden aan corona", zegt grafdelver Borisov. "Dat zie je doordat de kist dicht is."

Van top tot teen gehuld in beschermende kleding

In het longziekenhuis aan de andere kant van de stad vreest dokter en directeur Velitsjka Kadijska, van top tot teen gehuld in beschermende kleding, dat ze de strijd aan het verliezen is. "Met alle wetenschappelijke en professionele onderbouwing kan ik mensen niet overtuigen zich te laten inenten", verzucht ze. "Maar ik ben ook ervaringsdeskundige: ik heb COVID-19 gehad, in december, omdat ik de prik niet mag nemen vanwege een auto-immuunziekte. Het was ernstig, met complicaties."

Van de 50 covidbedden in haar ziekenhuis zijn er 45 bezet. Op vier na zijn de patiënten ongevaccineerd, sommigen jonge veertigers. Dagelijks spreekt Kadijska hun familieleden, en drukt ze hun op het hart zich te laten inenten. Met tranen in haar ogen: "Ze kennen de argumenten, en ook mijn persoonlijke verhaal. Vervolgens zien ze hun familieleden achteruitgaan, maar geloven ze me nog steeds niet. Dan komt de beademing - maar vaccineren, nee hoor. Ik voel me hulpeloos."