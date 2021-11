Zondagmiddag 16.00 uur sloot de laatste supermarkt van de familie Deen. Jammer voor de klant ('de groente was hier altijd vers'), maar de algemeen directeur snapt het wel. 'Deen is verkocht vanuit een luxepositie. We zijn altijd winstgevend geweest.'

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In het centrum van Heemskerk speuren klanten zondag langs de bijna lege schappen in de laatste supermarkt van Deen. Na 88 jaar houdt de familie het voor gezien. Nog één keer worden de bezoekers verleid met kortingen tot 75 procent. "Natuurlijk doet het zeer", zegt algemeen directeur Leendert van Eck. "In Noord-Holland was Deen een grote speler, dit is het einde van een imperium. Maar ik snap de keuze van de familie Deen om ermee te stoppen."

In februari maakte het familiebedrijf bekend dat de 80 supermarkten waren verkocht aan drie grote ketens. 38 filialen zijn omgebouwd tot een Albert Heijn, Vomar heeft 23 winkels overgenomen en DekaMarkt 19. De laatste Deen in Heemskerk wordt al bestuurd door Vomar, de stuurse manager zegt dat binnen met niemand mag worden gesproken.

"Ik vind het jammer dat Deen sluit", zegt Ina Dekkinga na haar laatste ronde in Heemskerk. "Deen had mooie bloemen en planten, lekkere kaas en de groente was altijd vers."

'Doodzonde'

Directeur Van Eck spreekt van de 'onderscheidende formule' bij Deen. "Mijn hart zegt: doodzonde dat het voorbij is. In 2019 werden we nog verkozen tot meest klantvriendelijke supermarkt van Nederland. Blij bij Deen was onze leuze, de b van betrokken, de l van leuk, de i van inspireren en de j van juiste houding. Maar het verstand zegt dat de familie Deen een fantastische deal heeft gesloten."

Financieel gezien zeker, want het Noordhollands Dagblad omschreef Deen in september als een 'nieuwe vastgoedtycoon'. Het portfolio van de familie Deen, door Quote 500 geschat op een vermogen van 470 miljoen euro, werd uitgebreid met 23 panden van Ahold Delhaize die ze vervolgens weer huurt van Deen.

Het vertrek van Deen uit het straatbeeld past in de consolidatieslag in de supermarktbranche van de laatste tien jaar. De keten kon niet langer opboksen tegen de veel grotere concurrentie. Ahold Delhaize is met een marktaandeel van 35 procent - de cijfers zijn uit 2020 - de onbetwiste koploper. Nummer 2 Jumbo staat als snelste stijger met 21,5 procent op gepaste afstand, voor Lidl (10,7) Plus (6,7) en ALDI (5,5). Deen reikte slechts tot 2 procent.

Onlineverkoop

Hoewel Deen in 2019 nog pronkte met een winst van 18 miljoen euro kwam de familie Deen tot de conclusie dat nieuwe investeringen in onlineverkoop en logistiek miljoenen euro's zouden vergen. Had de familie de slag gemist? Het einde van Deen was onvermijdelijk, zegt directeur Van Eck, bij de ingang van de laatste vestiging in Heemskerk.

"We hebben de slag niet verloren, de familie stond voor de keuze om te investeren of niet. Onlineverkopen zit niet in het DNA van Deen, de familie geloofde heilig in de fysieke winkels en kon de supermarkten goed verkopen. Vaak worden bedrijven verkocht in armoede, Deen is verkocht vanuit een luxepositie. We zijn altijd winstgevend geweest."

Wordt het straatbeeld niet eentonig met alleen nog supermarkten van de grote ketens? Van Eck: "Ik ben niet bang dat het eindigt met alleen nog Albert Heijn, Jumbo of Lidl, ik denk dat er zeker 10 tot 20 supermarktketens zullen blijven. Er komen altijd weer nieuwe initiatieven, wie had vijf jaar geleden voorzien dat Picnic zo succesvol zou worden met zijn bezorgservice?"

Al negen maanden is Van Eck bezig met afscheid nemen, nu voor het laatst van het personeel in Heemskerk dat vanaf dinsdag 2 december de werkkleding van Vomar Voordeelmarkt draagt. Het winkelpersoneel ging automatisch over naar de keten die een bepaalde vestiging had overgenomen. Zo zijn de werknemers van Deen in Purmerend nu in dienst bij Ahold Delhaize. Met sommige werknemers in de distributiecentra is een regeling getroffen.

Directeur Van Eck: "En dus sta ik hier niet met tranen in mijn ogen, we hebben de transitie in goede harmonie voltooid. Al geef ik toe dat anderhalf jaar afbreken niet de leukste periode is geweest."

Make-over

Ina Dekkinga zien ze na de 'make-over' van Deen tot Vomar niet terug bij de heropening op 2 december. "Dan ga ik eerder naar Albert Heijn." En hoofdschuddend: "Ik hield van de kleinschaligheid bij Deen, ik vind het vreselijk om producten zelf te moeten scannen. Ik zal ook het praatje missen in deze supermarkt, straks kijk je als klant alleen nog naar machines en robots."

Misprijzend wijst Leendert de Vries naar een vrouw die de overvolle winkelkar laat vallen als ze vlakbij haar auto is. "Al die inhaligheid, het moet tegenwoordig altijd groter en meer. Ik snap wel dat Deen niet meer mee wilde met die trend."

Na zestien jaar bij Deen ziet directeur Van Eck met gemengde gevoelens hoe het filiaal in Heemskerk zondag om 16.00 uur de deuren sluit. Lachend zegt hij dat hij na de sluiting van Deen wel een dilemma heeft. Waar gaat hij straks winkelen? "Mijn elfjarige dochter zei al dat we nu overal boodschappen mogen doen. Maar ik ga natuurlijk wel voor de beste aanbieding."