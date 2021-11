Als Amsterdam een nationaal slavernijmuseum krijgt, dan moet Zeeland daar op zijn minst bij aanhaken. Nergens anders kom je zo dicht bij de gruwelijkheden die zich aan boord van de schepen tussen Afrika en Amerika hebben afgespeeld, dan als je de journalen van Zeeuwse slavenhalers in het Zeeuws Archief leest.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Den 30 dito een vrouslaaf overleden, sijnde van de Bovenkust. Dese slavin, nadat se gekogt was, scheen altoos te treuren, sat seer stil, sprak weinig, at en dronk altoos wel, dewijl se gesont was, maar wanneer de kust verlieten, soo verviel van dag tot dag en vermagerde sterk, gaf haar altemets een sagte laxan, somsijts een druppelen tinctura antihijsterica (voorsch. 4), ook van de puppa (voorsch. 5), waarvan haar altemets een romertje gaf, maar alle middelen vergeefs zijnde, overleed op voornoemde dato, ik geloof dat haar melancolij sal hebben ontstaan dat sij een kint sal hebben gehad en dat de negers 'tzelve sullen hebben gehouden.

Een slaafgemaakte vrouw die haar kind zo erg miste, dat ze stierf van verdriet. Het maakte schijnbaar zoveel indruk op chirurgijn Petrus Couperus dat hij er 30 mei 1762 notitie van maakte in zijn chirurgijnsjournaal tijdens de derde reis van het Middelburgse slavenschip de Eenigheid.

Het is een zeldzaam empathisch fragment tussen alle kille documenten van de Middelburgse Commercie Compagnie in het depot van het Zeeuws Archief. Ongelofelijk goed bewaard, boordevol details, maar zo zakelijk dat je als hedendaagse lezer staat te tollen op je benen.

Dat een slaafgemaakte jongen werd gekocht in ruil voor één geweer, twintig pond buskruit, een kist met flessen likeur, een lap blauwe textiel en tien pond tabaksbladeren met een totale waarde van 42 gulden. Of hoe slaafgemaakten er alles aan deden van boord te springen, om door haaien te worden verscheurd. Alles beter dan te blijven bij die meedogenloze Middelburgers.

Hannie Kool krijgt er na elf jaar directeurschap van het Zeeuws Archief nóg buikpijn van, als ze de scheepsjournalen doorbladert. "Nergens kom je zo dicht bij slaafgemaakten. Je ziet gewoon precies wat er met hen gebeurt vanaf het moment dat ze aan boord stappen. Het is gruwelijk, en tegelijkertijd uniek. Van geen rederij in de achttiende eeuw is zoveel bewaard gebleven als van de Middelburgse Commercie Compagnie."

Unesco Werelderfgoed

Vandaar dat Zeeland direct aansloeg toen bleek dat Amsterdam een nationaal slavernijmuseum krijgt. Met zo'n rijk archief, nota bene door Unesco in 2011 bestempeld als Werelderfgoed, is er geen betere plek voor een kenniscentrum denkbaar. "Wij hebben hier alle kennis in huis. Meer dan driehonderdduizend scans, van elke twee A4'tjes, die iedereen ter wereld op elk moment van de dag digitaal kan raadplegen."

Directeur Hannie Kool. Directeur Hannie Kool. Foto: Ruben Oreel

Want wie denkt dat ze vroeger maar een dotje deden, heeft het mis. Alles, maar dan ook alles werd geadministreerd. Wanneer een schip vertrok, met welke bemanningsleden, wie de leiding had, welke goederen er mee gingen. Waar de 'slaven' werden gekocht, wat ze kostten, wat ze aten, hoe ze werden gelucht. Maar ook wat verzekeringsmaatschappijen uitkeerden als een schip was gezonken en de lading verloren was gegaan. Tweehonderdvijfenzeventig gulden per slaaf, het staat gewoon zwart op wit.

Twaalf miljoen mensen ingescheept

Hoeveel slaafgemaakten in Afrika werden ingescheept, houdt Slavevoyages.com nauwkeurig bij. Het waren er 12.521.337. Daarvan bereikten er 10.702.653 levend de overkant van de oceaan. Nederland had een aandeel van zeshonderdduizend slaafgemaakten, waarvan de helft kwam voor rekening van de Zeeuwen.

En om nou te zeggen dat 'we' er zo rijk van werden, nee. Een reis leverde gemiddeld 1370 Vlaamse ponden (8000 guldens) winst op. Omgerekend iets van 80.000 euro, voor anderhalf jaar varen met alle risico's van dien: veel bemanningsleden bezweken onderweg en de schepen vergingen nogal eens, als ze al niet werden gekaapt. Maar ja, de Zeeuwen moesten iets aangezien Amsterdam en Rotterdam alle overige handel hadden ingepikt.

Wat een slaafgemaakte kostte, valt allemaal te lezen in de scheepsjournalen die liggen in het Zeeuws Archief. Wat een slaafgemaakte kostte, valt allemaal te lezen in de scheepsjournalen die liggen in het Zeeuws Archief. Foto: Ruben Oreel

Cornelis Lampsins

In Middelburg maakte slavenhandel in de 'hoogtijdagen' tussen 1750 en 1780 10 procent uit van de lokale economie, in Vlissingen was een kwart van alle inwoners er afhankelijk van. "Inclusief alle toeleveranciers", benadrukt stadsarchivaris Ad Tramper voor de statige gevel van Cornelis Lampsins op de Nieuwendijk in Vlissingen. "Dus bakkers, touwslagers, kuipers... tot en met brouwerij De Meiboom die bier meegaf voor de bemanning."

De Zeeuwen werden misschien wel weggedrukt door de Amsterdammers en de Rotterdammers, dom waren ze niet. Laat staan Lampsins. "Die had het ultieme bedacht", vertelt Tramper. "Hij had zijn eigen eiland, Tobago, dat hij voor het gemak Nieuw-Walcheren noemde, maar hij zorgde ook zelf voor de aanvoer van slaafgemaakten. Hij was namelijk reder en had dus zijn eigen schepen. Lekker efficiënt, zouden we nu zeggen."

Ad Tramper voor het huis van Cornelis Lampsins in Vlissingen. Ad Tramper voor het huis van Cornelis Lampsins in Vlissingen. Foto: Ruben Oreel

Ook hier was het leven hard

In de 'hoogtijdagen' van de slavenhandel, tussen 1750 en 1780, vertrokken uit Amsterdam 120 slavenschepen, uit Middelburg 160 en uit Vlissingen 200. Maakt dat Vlissingen de grootste slavenstad in onze vaderlandse geschiedenis? Tramper aarzelt even en besluit dan: "Eigenlijk wel, ja."

Het zegt echter niets over de Zeeuwse volksaard, stelt de archivaris. "Het was écht een andere tijd. Slavernij speelde zich af aan de andere kant van de wereld en ook hier was het leven hard. Als je de notulen van de kerkenraden leest, was het een en al vechtpartijen en openbare dronkenschap. Aan de andere kant: ervoor zaten ze in de smokkelhandel. En daarna weer in de kaapvaart. Echt bangeriken waren die Zeeuwen ook weer niet."

Matrozen kwamen overal vandaan

Het meeste is gesloopt of weggebombardeerd, maar in Vlissingen zijn nog steeds sporen van haar slavernijverleden te vinden. Naast het woonhuis had Lampsins zijn kantoor en een paar deuren verderop staat het geboortehuis van dichteres Betje Wolff, die flink tekeer ging tegen slavenhandel. Om de hoek woonde Abraham Louijssen, die de schepen uitreed. En aan het droogdok, waar nu nieuwbouw staat, had je slavenhandelaar Jan Swart.

Lampsins had lokale personeelsleden, waaronder touwslagersjongen Michiel de Ruyter, maar haalde zijn bemanning ook van buiten. "Een kwart waren Zeeuwen, met name de officieren, een kwart kwam uit Holland, maar de rest kwam overal vandaan", vertelt Tramper. "Zweden, Noorwegen, Spanje, Frankrijk, noem maar op. Die zaten zich dan in Amsterdam flink in de schulden te drinken, zodat ze wel mee moesten."

Tramper vertelt over de achttiende eeuw alsof hij er zelf bij is geweest. "Ik herinner me een stukje in een scheepsjournaal over een slaafgemaakte die in het vrouwenhuisje, de wc dus, probeerde overboord te springen door zich door de opening te wurmen. En dat ze haar vanwege gladdigheid van het zweet niet konden grijpen. En de volgende dag schreef de kapitein: drie bemanningsleden dood, verder niets bijzonders."

Alleen de sterksten bleven over

Als Angélique Duijndam dit soort verhalen hoort, gaat er van alles door haar lijf: boosheid, verdriet, schaamte, maar ook trots. "Want mijn voorouders hebben deze verschrikkingen overleefd. Zij waren vechters. Ook tegen de kolonisten. Veel mensen denken dat slaafgemaakten als makke schapen mee gingen, maar het tegendeel is waar. Ze vóchten. Alleen de sterksten bleven over."

Angélique Duijndam stamt af van slaafgemaakten in Suriname. Angélique Duijndam stamt af van slaafgemaakten in Suriname. Foto: Ruben Oreel

Duijndam is voorzitter van Keti Koti Zeeland, de stichting die zich naast het Zeeuws Archief, UCR en Roosevelt Institute for American Studies, sterk maakt voor een kennisinstituut over slavernij in Zeeland. Ze is geboren in Paramaribo, waar de ouders van haar overgrootouders ('mijn overgrootvader Richene Peroti was de eerste vrije man in onze stamboom') werkten op een houtplantage aan de Coropinakreek.

Moedertaal kent geen vragen

"In mijn familie werd niet over slavernij gepraat. Iedereen keek altijd vooruit. En naar Nederland, want daar lag onze toekomst." Ook die van Duijndam. Op haar vijfde verhuisde ze naar Vlissingen. "Naarmate ik ouder werd, ben ik me meer met mijn afkomst gaan bezighouden. Hoe komt het dat mijn moedertaal geen vragen kent, maar alleen gebiedende wijs? Hoe komt het dat we in mijn cultuur alles aannemen wat een volwassene zegt?"

Duijndam weet nu de antwoorden en, beter nog, práát erover. "Er is veel informatie, maar het is alleen nog erg gefragmenteerd. En er is nog zo veel uit te zoeken om het hele verhaal in beeld te brengen. Dat kan perfect in het kennisinstituut. Pas dan gaat het echt op iedereen indruk maken."

Schaamtevolle geschiedenis

En dan verdwijnt ook het ongemak, voorspelt Maartje Duin van podcast De Plantage van onze voorouders. "Dat merkte ik ook bij mezelf, toen ik onderzoek deed. Naarmate ik meer wist, kon ik de informatie beter plaatsen. Het is nu eenmaal een schaamtevolle geschiedenis, zowel voor de daders als de slachtoffers."

Voor haar prijswinnende podcast ploos de journalist haar eigen, Zeeuwse familiegeschiedenis uit. Die bleek ooit eigenaar van een Surinaamse plantage. Confronterend, vond Duin. "Niet omdat ik me verantwoordelijk voel voor mijn voorouders, maar omdat het me bewust heeft gemaakt van hoe we in Nederland nu nog naar elkaar kijken. Het superioriteitsgevoel van witte Nederlanders, het wantrouwen van Surinamers. Dat komt érgens vandaan."

Een kennisinstituut in Zeeland kan Duin alleen maar toejuichen. "In de Randstad is een levendige discussie gaande over slavernij en racisme, maar in Zeeland nog niet. Terwijl het hier net zo goed speelt. En slavenhandel hier zo groot was. Ik zou daar graag dieper in duiken."

De Zeeuwen maakten zogenaamde driehoeksreizen. De Zeeuwen maakten zogenaamde driehoeksreizen. Foto: Ruben Oreel

Black Lives Matter

Onderzoekers als Duin zijn bij het Zeeuws Archief van harte welkom. "Hoe meer we weten, hoe beter het ons lukt onze geschiedenis te erkennen", weet Hannie Kool. "Dat merk ik nu al. Toen wij in 2004 onze eerste tentoonstelling maakten over slavernij, voelden we veel ongemak. Journalisten wisten zich er geen raad mee. Waarom zou je dit willen, werd er gevraagd, we moeten hier toch niet trots op zijn?"

Dat is nu anders. "Ook rond Zwarte Piet begin je te merken dat mensen langzaamaan beginnen in te zien dat het gewoon niet deugt. De hele beweging rond Black Lives Matter heeft ook openheid gegeven. Zwarte mensen zijn veel mondiger geworden. Dat is een heel goede ontwikkeling."

archiefstukken

En toch zijn er nog steeds mensen die het allemaal maar onzin vinden. Openlijke excuses, wat hebben wij ermee te maken? Maar het waren geen individuele acties, slavenhandel werd gesanctioneerd door de overheid. Het is gewoon een foute periode in onze geschiedenis. Dat moeten we niet wegstoppen en dat moeten we niet bagatelliseren. Dat moeten we juist laten zien, zodat we er allemaal van kunnen leren."

Liefst van jongs af aan. "Gelukkig leren kinderen tegenwoordig op school al over slavernij. En hopelijk kunnen ze straks naar ons kennisinstituut, en vertellen ze er thuis over. We hebben 100 meter aan waardevolle archiefstukken en er is nog zo veel niet van uitgezocht. De verhalen liggen hier voor het oprapen."

Slavernij

Slavernij heeft in de gehele mensheid bestaan. Het westers kolonialisme startte begin zestiende eeuw en had, anders dan in bijvoorbeeld Egypte of de Griekse Oudheid, een gewelddadig karakter. Nederlanders brachten slaafgemaakten in zogenaamde driehoeksreizen van Afrika naar Suriname en de Antillen. In 1814 werd in Nederland de trans-Atlantische slavenhandel verboden. Op 1 juli 1863 heeft Nederland de slavernij afgeschaft, met dien verstande dat vrijgemaakte slaven verplicht werden een arbeidsovereenkomst te tekenen voor de duur van tien jaar. Dit om te voorkomen dat de voormalige slaafgemaakten massaal de plantages zouden verlaten.