Ze weten niet hoeveel er wonen en waarom de politie er zo vaak komt. Ze weten niet hoe ze de mannen moeten aanspreken, wat hun achtergrond is, of de hulp adequaat is en hun kinderen nog veilig op straat kunnen spelen. Sinds een paar maanden wonen bewoners van een Enschedese buurt naast ex-gedetineerden, maar dat is hen nooit verteld. En de zorgaanbieder, met het dubieuze verleden? Die lijkt het vooral om het geld te gaan.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Laatst liep een bewoner op het dak van een oude buurman. Zomaar, ongevraagd en onaangekondigd. De verward ogende man was zijn vogeltje kwijt, zei hij. En dus had hij maar de vrijheid genomen om die overal waar hij maar kon komen, te zoeken. Ook op andermans eigendom. Het leek hem niet te deren.

Sommige bewoners van de Beltrumbrink in Enschede zagen het met verbazing aan. Ze kenden de man niet, ze wisten alleen waar hij vandaan kwam: uit dat vrijstaande huis op de hoek, dat omheind wordt met hekken en hagen en waar van buiten naar binnen kijken vanaf de straat onmogelijk is. Dat huis, dat sinds een half jaar gehuurd wordt door Zorg en Research, een instelling die zorg verleent aan mensen met een psychische aandoening en ex-gedetineerden. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De man met het mes

Sindsdien is het er een komen en gaan van politieauto's. Zeker vijftien keer zag buurman Hans* er agenten voor de deur staan, zijn buurvrouw Margot* heeft het over 'bijna dagelijks'. Wie er wonen? Hoe zwaar de problematiek is? Met hoeveel ze zijn? En hoe ze de man van het vogeltje, bijvoorbeeld, moeten aanspreken? Ze weten het niet.

Het geeft een gevoel van onveiligheid. Een gevoel dat een maand geleden nog eens werd versterkt, toen een van de bewoners met een groot mes in het nabijgelegen winkelcentrum meerdere mensen met de dood bedreigde. Hij werd aangehouden, maar ook al snel door de politie weer overgedragen aan zijn zorgverleners. Tot verbazing van de buren. Margot: "Wie zegt mij dat hij niet weer met dat kapmes gaat zwaaien?"

Ze hebben grote twijfels bij de hulpverlening en de intensiteit ervan. "Soms zie je een autootje voorrijden en iemand naar binnengaan", vertelt Hans. "Ik heb het idee dat ze vragen of ze het scrabblebord en de sjoelbak kunnen vinden, en dan weer gaan." Het is allemaal 'heel vaag', zegt Margot. Zowel zij, Hans, als andere buren hebben niet het idee dat het Zorg en Research om de beste hulp voor die mensen gaat. Maar om geld.

Vijf huizen in een keer afbetaald

In de wereld van de forensische zorg is het niet slecht verdienen, zo laat de jaarrekening van Zorg en Research over 2020 zien. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid begeleidde de instelling afgelopen jaar 45 cliënten. Voor hen regelde Zorg en Research ook de huisvesting. Mede door de 1,8 miljoen euro die de zorgaanbieder daarvoor kreeg, werd er een omzet van 2,3 miljoen gedraaid. De winst? 295.000 euro.

Wat in dat bedrag niet meegenomen is, zijn de aflossingen. Maar die zijn wel opvallend. Zorg en Research betaalde in één boekjaar de leningen op vijf (!) huizen af, voor in totaal 564.000 euro. Inmiddels zijn de woningen overgeheveld naar het buitenvennootschappelijk vermogen van een van de eigenaren, Kim Cohen-Meijerink. Mocht de vennootschap onder firma (vof) worden opgeheven, dat is het met zorggeld betaalde vastgoed allemaal van haar, zonder dat ze er ooit zelf iets voor betaalde.

Klantenwerver

Zij richtte de vof samen met haar man Jozef Cohen in 2014 op. Nieuw in de zorg waren ze niet. Zij werkte voor Mediant, instelling voor geestelijke gezondheidszorg, hij onder meer in het psychiatrisch ziekenhuis Helmerzijde in Enschede. Daar moest Jozef Cohen in 2005 weg, nadat hij collega's had overgehaald om te beleggen in 'door de bank gegarandeerde waardepapieren', die 'superrendementen tot 48 procent' zouden opleveren.

Het bleek een luchtkasteel. De duizenden euro's verdwenen in de zak van zijn oom, die voor de beleggingsfraude een jaar de cel in moest. Cohen zelf kreeg in 2009 voor zijn rol als 'klantenwerver' een taakstraf van 40 uur.

Onrust in een Enschedese buurt, over een pand dat bewoond wordt door ex-gedetineerden. Onrust in een Enschedese buurt, over een pand dat bewoond wordt door ex-gedetineerden. Foto: Lars Smook

Bolides voor het huis

Tot en met 2018 runde het echtpaar Zorg en Research met zijn tweeën, tegenwoordig staat er ook personeel op papier (zeventien fte's in 2020). In de afgelopen jaren is de zorgaanbieder fors gegroeid, met name door de diensten die het levert voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. En daar werden Jozef en Kim zelf ook niet slechter van.

Naast het arbeidsloon - de afgelopen twee jaar telkens 135.000 euro per persoon - werd aan de vennoten vorig jaar ook nog iets meer dan 400.000 euro overgemaakt. Van de inkomsten uit de geleverde zorg kon ook het nog openstaande bedrag van Kims leaseauto - een Audi SQ5 TDI - worden voldaan (30.000 euro) en werd een deel van Jozefs Audi Q8 afgelost.

Zorgbedrijven mogen winst maken, maar het ministerie van Volksgezondheid noemt extreme winsten 'maatschappelijk ongewenst'. 3 procent is gangbaar. Daar gaat Zorg en Research ruim overheen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid - dat gaat over de zorg aan ex-gedetineerden- is door deze krant van de opmerkelijke transacties op de hoogte gebracht, een woordvoerder laat weten dat zij volgende week met antwoorden op vragen komen.

'Vrij om te gaan'

Intussen weten de verontruste buren nog altijd niet goed waar ze aan toe zijn. Hans* probeerde na het incident met de messenzwaaier helderheid van de politie te krijgen over het pand, maar kwam daar door de hedendaagse privacywetgeving niet verder mee. Ook zorgverlener Cohen vertelde hem weinig, behalve dat de mensen die er wonen vrij zijn om te gaan en staan waar ze willen. "Je mag toch verwachten, na zo'n incident, dat hij bij buren een briefje in de bus doet, of excuses maakt", zegt Hans. "Maar niets van dat alles."

Hij is vol onbegrip, over de bedragen, het zorgsysteem en het gemak waarmee Zorg en Research zich in zijn buurt kon vestigen. Hij heeft onlangs een melding gemaakt van overlast en hoopt dat dat tot ingrijpen leidt. "Zij zien de zorg niet als een mooi systeem waarin we elkaar helpen, maar als een verdienmodel", klinkt het. "Onze samenleving lijkt daar onvoldoende tegen bewapend. Volgens mij lacht die man zich rot."

*Hans en Margot zijn gefingeerde namen. Hun echte namen zijn bij de redactie bekend.

Jozef Cohen: 'We leveren goede zorg'

Jozef Cohen laat telefonisch weten dat hij in het kader van de privacywetgeving niets mag zeggen over de indicatie van de bewoners van het pand aan de Beltrumbrink, ook niet of het ex-gedetineerden zijn of niet. "Iedereen wil van alles weten, maar als u hiv-besmet bent, vertelt u dat toch ook niet aan de buurman?"

Hij zegt dat de naaste buren wel ingelicht zijn, 'maar niet de hele straat'. "Als mensen die daar wonen geen handje willen schudden met de buren, kan ik daar als zorgverlener weinig aan doen, toch?"

Cohen geeft aan 'geen idee' te hebben of de man die mensen met een mes bedreigde in het winkelcentrum onder hun zorg valt. Voor vragen over de afbetaalde woningen, verwijst hij naar de boekhouder, 'die daar een beter antwoord op kan geven'.

Verder stelt hij dat zijn bureau 'uitstekende, kwalitatief goede zorg levert, anders hadden we die contracten niet'. Over de zorg zelf wil hij niet uitweiden. "Ik hoef u toch niet te vertellen hoe wij onze bedrijfsvoering doen?" Ook de vraag aan hoeveel mensen er zorg wordt verleend, wil hij niet beantwoorden.

De accountant die het jaarverslag goedkeurde, Huub Michorius in Haaksbergen, 'snapt' de vragen over de manier waarop het zorggeld in de boeken staat, maar laat aan deze krant weten dat hij geheimhoudingsplicht heeft en over het reilen en zeilen van zijn cliënten niets mag zeggen.

Gemeente Enschede: 'Gesprek gehad'

De gemeente Enschede laat aan deze krant weten dat zij geen rol heeft in de controle op de zorg in het pand aan de Beltrumbrink. De gemeente is namelijk niet de betalende partij. Die rol is aan het ministerie dat erover gaat. Alleen als er een melding wordt gemaakt van overlast of een zorginstelling niet over de juiste vergunningen beschikt, bijvoorbeeld voor bewoning, kan de gemeente iets doen.

Afgelopen week hebben buren, onder wie Hans, een gesprek gehad met de wijkregisseur. Of daar iets uit voortkomt, kon een woordvoerder nog niet zeggen.